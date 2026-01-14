Tras la salida de Jack Doohan, Alpine podría contratar a una ex promesa de McLaren para respaldar al equipo de Fórmula 1

Alex Dunne, que correrá con Rodin en Fórmula 2, podría unirse a la Academia Alpine (Foto: @alexdunneracing)

Los movimientos en la Fórmula 1 continúan aunque restan unos pocos días para el inicio formal de la competencia bajo las nuevas reglas. Alpine confirmó la salida de Jack Doohan de la escudería tras haber cedido su asiento como piloto titular a Franco Colapinto a mediados de la temporada 2025, quedando relegado a un rol secundario como reserva y en el simulador. Con esa butaca disponible, el equipo con sede en Enstone podría incorporar a su estructura al irlandés Alex Dunne.

El apellido del corredor de 20 años comenzó a sonar con fuerza sobre el cierre del calendario pasado cuando sorprendió al rescindir su contrato con McLaren. Su figura quedó emparentada a Red Bull Racing, pero la inesperada salida de Helmut Marko de la estructura del energizante enterró sus chances allí. Incluso se rumoreó que el experimentado asesor austriaco le había hecho un contrato a Dunne sin la aprobación de la directiva, en una de las gotas que colmó el vaso.

Inmediatamente empezó a ser relacionado a Alpine y ahora las versiones volvieron a resurgir tras el anuncio de la partida formal de Doohan. El australiano, tras cuatro años, se marchó del team que tiene como titulares al argentino Colapinto y a Pierre Gasly en la Fórmula 1. Si bien no es una obligación cubrir ese espacio, desde Irlanda advirtieron que Dunne podría unirse a la Academia del equipo para correr con los colores de ese equipo en la Fórmula 2 durante este año.

El diario irlandés The Sun aseguró que el corredor –que terminó 5° en el campeonato de pilotos de F2 el año pasado– “mantuvo largas conversaciones con Alpine sobre un puesto como piloto de reserva”. El periodista Tom Bennett subrayó que sus chances crecieron tras el adiós del australiano: “Podría convertirse en el beneficiario después de que el equipo Alpine Formula One despidiera a su piloto suplente Jack Doohan antes de la temporada 2026″.

Dunne ratificó su continuidad en la escudería Rodin Motorsport, donde tendrá como compañero al noruego Martinius Stenshorne, quien ascendió a F2 tras quedar quinto en su segunda temporada en la Fórmula 3 con Hitech. “Estoy muy contento de seguir con Rodin para la temporada 2026; he establecido una excelente relación con todo el equipo y la forma en que trabajamos juntos es realmente positiva. Estoy seguro de que el año que viene lucharemos por el título”, dijo el joven corredor tras su ratificación. “Ha progresado mucho a lo largo de esta temporada y hemos visto una gran madurez en su forma de abordar su trabajo, tanto dentro como fuera de la pista. Con la experiencia que ha adquirido y la continuidad que ahora tenemos, estoy seguro de que puede dar otro gran paso adelante”, lo elogió el director de esa escudería de F2, Benn Huntingford.

Alex Dunne fue tercero en Qatar, en el anteúltimo Gran Premio de Fórmula 2 del 2025 (Foto: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Alex Dunne se transformó en una estrella de la divisional por su estilo desafiante de conducción y por mostrar condiciones en sus chances con McLaren. Desembarcó en el programa de pilotos del equipo campeón de la F1 en mayo del 2024 y probó el coche de Lando Norris durante la práctica libre 1 del Gran Premio de Austria del 2025: giró en 1:05.766 para ubicarse cuarto, a tan sólo 0.069 de Oscar Piastri. Volvió a subirse a un MCL39 propiedad de Piastri en la FP1 de Monza y quedó 16° con 1:21.606, a 0.585 del tiempo del otro corredor de esa escudería, Norris.

Meses más tarde, sorprendió al anunciar su repentina desvinculación de McLaren y desde Red Bull llegaron a reconocer que estaban negociando con él, aunque finalmente esas tratativas no llegaron a buen puerto.

En declaraciones recientes al medio de su país Balls, Dunne explicó su decisión de marcharse del team campeón de F1: “Para mí, hay un objetivo y un plan establecido y es ser piloto de Fórmula Uno. De las opciones que sabía que tenía, la decisión que tomamos era la que teníamos que tomar para estar en la F1. Creo que es así de simple: en realidad fue mi decisión. Cuando mi papá y yo lo hablamos, no estaba completamente seguro. ¡Normalmente, es él quien está completamente seguro! Para mí, fue la decisión correcta. Me siento muy cómodo con eso. Pienso que, de cara al futuro, estaremos en un buen lugar".

Cuando le preguntaron si debían prepararse para un anuncio sobre su trayectoria, Dunne esquivó el tema: ”¡Tendremos que esperar y ver!“.

Si finalmente se incorpora a la Academia Alpine, el irlandés estará inicialmente detrás de Paul Aron, el rookie estonio que ocupa la principal butaca como reserva y en el simulador tras el ascenso de Colapinto al primer equipo. Aunque estar en la estructura le permitirá distintas opciones como participar de los fines de semana de carrera para familiarizarse con las actividades del Gran Circo. Hay que tener en cuenta que los equipos deberán ceder por reglamento las butacas de sus coches principales durante cuatro jornadas de prácticas de Fórmula 1 en un Gran Premio a lo largo del 2026 a pilotos rookies (dos Colapinto y dos Gasly).

Hay que recordar que durante los primeros días de diciembre del 2025, el medio especializado PlanetF1 había asegurado que Dunne tenía avanzada su llegada a Alpine: “Ha participado en largas negociaciones con el asesor ejecutivo de Renault, Flavio Briatore, en las últimas semanas, y se cree que las discusiones están avanzadas hasta el punto de estar al borde de la finalización del contrato”.

Colapinto inició sus tareas en el simulador en las últimas horas

Por otro lado, si bien se desconoce cuándo se dará el shakedown de Alpine, que tendría a Gasly probando unos kilómetros el nuevo coche del equipo bajo las reglamentaciones que regirán en este 2026, Franco Colapinto ya inició sus tareas en el simulador.

El primer contacto formal de los coches de las 11 escuderías con la pista será en los tests privados en Barcelona del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Luego habrá dos prácticas de pretemporada oficiales: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero en Baréin. Alpine, además, dará a conocer al mundo el diseño definitivo de su coche el viernes 23 de enero.