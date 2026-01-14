Franco Colapinto tuvo su primer día en el simulador de Alpine: cuándo será el debut del argentino en el nuevo coche de F1

Franco Colapinto comenzó con los trabajos en el simulador de Alpine

El regreso a la actividad marcó para Franco Colapinto una jornada especial en la sede de Alpine en Enstone. El piloto argentino de 22 años compartió con sus seguidores una imagen desde el simulador, donde comenzó su preparación con vistas a su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Tras un receso de vacaciones, el argentino expresó su entusiasmo por el reencuentro con el equipo a través de su cuenta de Instagram. “Día 1!!!!! Vamos!”, escribió junto a una foto que lo muestra instalado en el simulador oficial de la escudería francesa. La actividad en el centro técnico de Enstone resulta clave para ajustar tanto la preparación física como mental antes de afrontar los compromisos que propone la temporada 2026, especialmente los ensayos pactados en el Circuit de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero.

No obstante, según informó el periodista Jorge Magistris, a pesar de la expectativa generada en torno a la primera salida a pista del equipo francés, Colapinto no estará presente en el shakedown del A526 en Barcelona: aún se desconoce cuándo celebrará Alpine ese evento. El shakedown está establecido por el reglamento y permite a los equipos hacer “eventos de demostración” que tienen un límite de kilometraje reducidos.

Mientras tanto, la llegada de diez camiones de Alpine al trazado catalán refuerza la magnitud del operativo de pretemporada. El shakedown, que todavía no tiene fecha precisa, sería una prueba privada y de corta extensión, sin cobertura mediática, en la que el francés Pierre Gasly tomará el volante del A526. Vale recordar que las primeras pruebas estaban programadas para el sábado, pero luego salieron a la luz versiones que indican que se conocieran problemas técnicos en la integración del nuevo motor Mercedes, que reemplazó al histórico propulsor Renault tras el cierre del programa anterior, retrasando el primer contacto formal con el asfalto.

Alpine en Barcelona, preparado para las primeras pruebas del A526 (Foto: @Corazondef1)

La escudería de Enstone debió posponer un shakedown inicial previsto para el 11 de enero, debido a dificultades surgidas durante la adaptación del impulsor alemán, una novedad que marca el inicio de una nueva etapa para la estructura francesa en la máxima categoría. A pesar de este contratiempo, la actividad en la sede de Alpine no se detuvo y el trabajo en el simulador se volvió esencial para ajustar los detalles antes de los ensayos oficiales en España.

Mientras Colapinto continúa su preparación, la expectativa crece en torno a la presentación del diseño definitivo del auto. Durante el shakedown, se espera que el monoplaza gire completamente de negro, y la livery oficial se dará a conocer recién el 23 de enero, tres días antes del inicio de la primera prueba en pista. El calendario prevé que una vez concluidos los ensayos en Barcelona, los equipos tendrán una semana para ajustes técnicos antes de trasladarse a Baréin. Allí, los test de pretemporada están programados en dos tandas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20, fechas en las que Colapinto podría tener su primer contacto real con el A526.

El debut en el Gran Premio de Australia, previsto para el 6 de marzo, marcará el inicio oficial de la campaña 2026 para la escudería. La evolución de Colapinto en este proceso de adaptación es seguida de cerca tanto por la prensa especializada como por el público argentino, que aguarda novedades sobre su participación en los próximos ensayos.

En este escenario, la figura de Colapinto se consolida como uno de los principales focos de atención del automovilismo argentino. Su trabajo en el simulador, la preparación física en Enstone y la proyección de una temporada completa en la Fórmula 1 alimentan la ilusión de sus seguidores, que esperan verlo competir al más alto nivel en el Mundial de 2026.