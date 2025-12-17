FIFA dio a conocer todos los votos del premio The Best: en qué puesto quedó Dibu Martínez y a quién superó Montiel en el Púskas

El delantero francés se quedó con el galardón en Doha por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal

El francés Ousmane Dembélé fue consagrado como el mejor futbolista del año al recibir el premio The Best 2025 de la FIFA, en una edición que reconoció su temporada excepcional, en la que sumó el Balón de Oro de France Football y los títulos de la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

El sistema de votación de The Best, que otorga un peso del 25% a capitanes de selecciones nacionales, seleccionadores, periodistas y aficionados, permitió que la elección reflejara la pluralidad de voces del fútbol internacional, a diferencia del Balón de Oro, que se decide únicamente por periodistas. Tras la ceremonia celebrada en Doha, Qatar, la FIFA publicó los detalles de los sufragios y confirmó que la victoria del atacante del PSG fue aplastante: 128 votos de primer lugar logró Dembélé. La lucha por el 2° lugar fue pareja: Kylian Mbappé se quedó con 41 elecciones, mientras que Lamine Yamal sumó 38.

Por el lado de los entrenadores, la diferencia que consiguió Luis Enrique fue abrumadora. Entre los siete DT´s que fueron elegidos en el primer lugar, el español que condujo al Paris Saint Germain a la primera Champions League de su historia obtuvo 191 votos. Detrás de él se posicionó Arne Slot, del Liverpool, con 27, y el tercero fue el alemán Hansi Flick (14). En el listado, el mexicano Javier Aguirre sumó 6 votos, y uno de ellos, por ejemplo, fue de parte del técnico de la selección de Belice.

En la posición de arquero, el italiano Gianluigi Donnarumma fue otro que se destacó en la histórica consagración del PSG en la máxima competición de clubes de Europa. El ahora guardametas del Manchester City se quedó con el premio tras sumar 158 votos de primer lugar y dejó segundo a Thibaut Courtois (39). En la tercera posición terminó Dibu Martínez con 19 sufragios. Alisson Becker (12) y Manuel Neuer (8) completaron el top 5 entre los porteros. En el caso del argentino, que se coronó campeón del mundo con Argentina en el último Mundial de Qatar 2022, también se llevó 22 votos como el segundo mejor arquero y 21 de 3° puesto.

En las categorías femeninas, la española Aitana Bonmatí fue distinguida como la mejor futbolista de la temporada con 102 votos, muy por delante de la segunda, Mariona Caldentey (38) y de Temwa Chawinga, que acabó tercera (31). Por su parte, Sarina Wiegman fue elegida como la entrenadora más destacada gracias a recibir 120 votos. En el arco, la inglesa Hannah Hampton se quedó con el premio mayor por una significativa mayoría.

Dibu Martínez terminó en la 3° posición de la votaicón al mejor arquero en los premios The Best (REUTERS/Rodrigo Valle)

En la categoría de los mejores goles del año, el argentino Santiago Montiel, jugador de Independiente, obtuvo el Premio Puskás a la mejor conquista gracias a su espectacular chilena contra Independiente Rivadavia. El atacante de 25 años, que competía contra su compatriota Pedro De La Vega (Seattle Sounders), pero también con otros destacados tantos anotados por Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantía (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasımpasa) y Lamine Yamal (Barcelona), ganó el premio gracias a sumar 21 puntos: 13 producto del panel de especialistas y ocho por los votos de los fanáticos.

Detrás del extremo surgido en las inferiores de River Plate terminaron el tiro libre de Declan Rice -triunfo del Arsenal en Londres ante Real Madrid- y de una gran definición de Lamine Yamal. Esta fue la tercera vez que un argentino se quedó con este reconocimiento: Erik Lamela se llevó la estatuilla en la temporada 2019/20 por una anotación para Tottenham y Alejandro Garnacho se quedó con la distinción el año pasado gracias a otro espectacular tanto de chilena para el Manchester United. Entre las mujeres, Lizbeth Ovalle se quedó con el Premio Marta al gol del año de la FIFA.

En la votación al premio FIFA Fan, el ganador fueron los fanáticos del Zakho SC, club de Irak que lanzaron cientos de peluches al campo de juego antes del partido de la Liga de las Estrellas contra el Al-Hudood. Dichos muñecos fueron donados a niños enfermos. En lo que fue la votación, lograron el 54 por ciento de los sufragios (más de 13 millones), y aventajó a Alejandro Ciganotto, el hincha de Racing Club que viajó miles de kilómetros para seguir al equipo de Gustavo Costas de visitante en la conquista de la Copa Sudamericana. Él logró un 30% (más de 7 millones de votos) y en tercer lugar finalizó Manolo “El del Bombo”, un español que se hizo famoso por su presencia en los partidos de la selección de España (16%).

El jugador de Independiente se llevó el galardón por haber convertido el mejor gol de la temporada

Fueron dos los argentinos que participaron del sufragio. Lionel Messi y Scaloni, capitán y seleccionador de Argentina. Según la información de la FIFA, el astro rosarino eligió en 1° lugar a Dembélé, seguido por Mbappé y, en tercer puesto, a Lamine Yamal. Por su parte, el oriundo de Pujato priorizó a Mbappé por sobre Pedri y Lamine.

El detalle de las votaciones también dejó en evidencia matices en otras selecciones. En el caso de España, el seleccionador Luis De la Fuente eligió a Pedri como mejor jugador, seguido por Lamine Yamal y Mbappé, mientras que el capitán en la última convocatoria, Unai Simón, priorizó a Lamine Yamal y Pedri, y colocó a Nuno Mendes en la tercera posición. En Portugal, la ausencia de Cristiano Ronaldo por sanción llevó a que el brazalete recayera en Bernardo Silva, quien votó por sus compatriotas Vitinha y Nuno Mendes, reservando el tercer lugar para Dembélé. El seleccionador portugués, Roberto Martínez, invirtió el orden de Nuno Mendes y Vitinha, y otorgó su tercer voto a Lamine Yamal. Entre los entrenadores de clubes, Carlo Ancelotti, quien dirigió a Mbappé la temporada pasada, otorgó cinco puntos a Dembélé, tres a Raphinha y situó a Mbappé como su tercera opción.

El proceso de selección de finalistas fue realizado por un panel de expertos, que evaluó el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que participaron a través del sitio oficial de la FIFA, eligiendo a sus candidatos en primer, segundo y tercer lugar.