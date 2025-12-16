Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

La FIFA entregó este martes los The Best a los apellidos más sobresalientes del fútbol mundial en el año y le dio el Premio Puskás al mejor gol del 2025 al argentino Santiago Montiel por su brillante definición para Independiente de Avellaneda ante Independiente Rivadavia.

“El momento mágico de Montiel gana el Premio Puskás”, informó en su sitio oficial la FIFA, horas antes del comienzo formal de la gala en el Fairmont Katara Hall de Doha que reconocerá al mejor futbolista del año.

El atacante de 25 años competía en la categoría con su compatriota Pedro De La Vega (Seattle Sounders), pero también con otros destacados tantos anotados por Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantía (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasımpasa) y Lamine Yamal (Barcelona).

Es la tercera vez que un representante argentino se queda con este reconocimiento: Erik Lamela se llevó la estatuilla en la temporada 2019/20 por una anotación para Tottenham y Alejandro Garnacho se quedó con la distinción el año pasado por una definición de chilena para el Manchester United.

El futbolista del Rojo de 25 años, que llegó a la entidad de Avellaneda en 2024 proveniente de Argentinos Juniors, grabó un mensaje de agradecimiento a la distancia tras ser condecorado: “Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a la FIFA. La verdad que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio y quiero mandarles un abrazo grande a todos".

