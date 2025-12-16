Deportes

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

El tanto del futbolista argentino fue seleccionado como el más destacado del 2025

Guardar

La FIFA entregó este martes los The Best a los apellidos más sobresalientes del fútbol mundial en el año y le dio el Premio Puskás al mejor gol del 2025 al argentino Santiago Montiel por su brillante definición para Independiente de Avellaneda ante Independiente Rivadavia.

“El momento mágico de Montiel gana el Premio Puskás”, informó en su sitio oficial la FIFA, horas antes del comienzo formal de la gala en el Fairmont Katara Hall de Doha que reconocerá al mejor futbolista del año.

El atacante de 25 años competía en la categoría con su compatriota Pedro De La Vega (Seattle Sounders), pero también con otros destacados tantos anotados por Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantía (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasımpasa) y Lamine Yamal (Barcelona).

Es la tercera vez que un representante argentino se queda con este reconocimiento: Erik Lamela se llevó la estatuilla en la temporada 2019/20 por una anotación para Tottenham y Alejandro Garnacho se quedó con la distinción el año pasado por una definición de chilena para el Manchester United.

El futbolista del Rojo de 25 años, que llegó a la entidad de Avellaneda en 2024 proveniente de Argentinos Juniors, grabó un mensaje de agradecimiento a la distancia tras ser condecorado: “Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a la FIFA. La verdad que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio y quiero mandarles un abrazo grande a todos".

Noticia en desarrollo....

Temas Relacionados

FIFAThe BestPremio The BestClub Atletico IndependienteSantiago MontielPuskasPremio Puskas

Últimas Noticias

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Gianluigi Donnarumma se quedó con la estatuilla y se impuso en la votación al Dibu Martínez, entre otros nominados

FIFA entregó los primeros premios

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El piloto francés contó cómo la superación marcó su camino en la Máxima y sobre sus gustos fuera de la pista

Pierre Gasly, íntimo: la muerte

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

La sentencia fue dictada tras el reconocimiento de culpa del acusado, quien embistió a decenas de personas durante una celebración deportiva, dejando a más de un centenar de heridos, incluidos menores de edad

El hombre que atropelló a

La F1 anunció el regreso de un histórico Gran Premio para las temporadas 2027 y 2028

La Máxima comunicó que el Autódromo Internacional do Algarve volverá al calendario por dos años. Ocupará el lugar que dejará Zandvoort

La F1 anunció el regreso

La grave lesión que sufrió un futbolista de Estudiantes tras una dura patada en la final contra Racing: no podrá jugar el Mundial 2026

El lateral izquierdo Santiago Arzamendia sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha

La grave lesión que sufrió
MALDITOS NERDS
Resident Evil Requiem dividirá acción

Resident Evil Requiem dividirá acción y terror entre Leon y Grace, según su director

Capcom lanza un concurso para crear uno de los jefes del próximo Mega Man: Dual Override

Dragon Ball Z: Kakarot suma a Vegeta Mini y más contenido en un nuevo DLC de Dragon Ball Daima

King of Meat fracasa tras multimillonaria campaña publicitaria y el estudio Glowmade sufre despidos

Casey Hudson promete que Star Wars: Fate of the Old Republic estará listo antes de 2030

ENTRETENIMIENTO
Nick, hijo de Rob Reiner,

Nick, hijo de Rob Reiner, destrozó la casa de sus padres durante una crisis de drogas: “Estuve despierto durante días”

Rob Reiner y Anthony Geary coincidieron en la pantalla décadas antes de morir el mismo día

El paso del tiempo no hace excepciones en Hollywood, según George Clooney: “Las opciones se van reduciendo a medida que envejeces”

La hija de Rob Reiner compartió fotos junto a su padre en el mar antes de su muerte

Mariah Carey protagonizará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

INFOBAE AMÉRICA

Polémica por las canciones creadas

Polémica por las canciones creadas con IA que aparecen en repertorios de artistas reales sin su autorización

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Un auto de lujo terminó en el fondo de una piscina municipal en el sur de Francia

El asesinato de Rob Reiner revive la historia de los crímenes que marcaron a Hollywood

Ecuador incrementará en 12 dólares su salario básico para el 2026