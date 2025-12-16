A quiénes votaron Messi y Scaloni en los premios The Best: sus coincidencias y un viejo rival

Lionel Messi y Lionel Scaloni se distinguieron con sus votaciones en el premio FIFA The Best

El delantero francés Ousmane Dembélé fue distinguido como el mejor futbolista del año al recibir el premio The Best 2025 de la FIFA, superando en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Terminada la ceremonia celebrada en Doha, Qatar, se conocieron cómo fueron las votaciones, entre las que se destacaron las de Lionel Messi y Lionel Scaloni, capitán y técnico de Argentina.

Minutos después de la gala, la FIFA publicó los detalles de los sufragios, revelando las preferencias de los principales protagonistas del fútbol mundial. Entre ellos, el líder de la selección argentina, Lionel Messi, eligió en primer lugar a Dembélé, seguido por Kylian Mbappé y, en tercer puesto, a Lamine Yamal.

Por su parte, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, optó por Mbappé como su favorito, ubicando a Pedri en la segunda posición y a Lamine Yamal en la tercera. Tanto el crack del Inter Miami como el estratega de Pujato conocen muy bien a Mbappé, al que enfrentaron en la épica final de Lusail el 18 de diciembre de 2022.

En el caso de España, los votos estuvieron a cargo de Luis De la Fuente y Unai Simón, capitán en la última convocatoria. El seleccionador español eligió a Pedri como mejor jugador, seguido por Lamine Yamal y Mbappé. El arquero, en cambio, priorizó a Lamine Yamal y Pedri, y colocó a Nuno Mendes en la tercera posición.

La representación de Portugal se vio alterada por la ausencia de Cristiano Ronaldo, sancionado en el último partido de su selección. El brazalete recayó en Bernardo Silva, quien votó por sus compatriotas Vitinha y Nuno Mendes, reservando el tercer lugar para Dembélé. El seleccionador portugués, Roberto Martínez, invirtió el orden de Nuno Mendes y Vitinha, y otorgó su tercer voto a Lamine Yamal.

Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor futbolista (@PSG_espanol)

Entre los entrenadores de clubes, Carlo Ancelotti, quien dirigió a Mbappé la temporada pasada, otorgó cinco puntos a Dembélé, tres a Raphinha y situó a Mbappé como su tercera opción.

El comicio general reconoció la temporada sobresaliente de Dembélé, quien ya había obtenido el Balón de Oro de France Football y sumó a su palmarés los títulos de la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. El sistema de votación de The Best se distingue por su composición: capitanes de selecciones nacionales, seleccionadores, periodistas y aficionados, cada uno con un peso del 25% en el resultado final. Esta pluralidad contrasta con el Balón de Oro, que se decide exclusivamente por periodistas, y otorga a los protagonistas del fútbol un papel central en la elección.

Cabe aclarar que los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar.

Además, la española Aitana Bonmatí se quedó con el premio a la mejor futbolista de la temporada y, entre los entrenadores, Luis Enrique y Sarina Wiegman ganaron en sus respectivas tandas. Por otro lado, el italiano Gianluigi Donnarumma y la inglesa Hannah Hampton fueron los mejores arqueros.

En tanto que el argentino Santiago Montiel ganó el Premio Puskás al mejor gol en la rama masculina y Lizbeth Ovalle se quedó con el Premio Marta al tanto del año en el fútbol femenino de la FIFA.