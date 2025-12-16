Deportes

A quiénes votaron Messi y Scaloni en los premios The Best: sus coincidencias y un viejo rival

El capitán de la selección argentina y su entrenador se destacaron en el selecto grupo de electores

Guardar
Lionel Messi y Lionel Scaloni
Lionel Messi y Lionel Scaloni se distinguieron con sus votaciones en el premio FIFA The Best

El delantero francés Ousmane Dembélé fue distinguido como el mejor futbolista del año al recibir el premio The Best 2025 de la FIFA, superando en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Terminada la ceremonia celebrada en Doha, Qatar, se conocieron cómo fueron las votaciones, entre las que se destacaron las de Lionel Messi y Lionel Scaloni, capitán y técnico de Argentina.

Minutos después de la gala, la FIFA publicó los detalles de los sufragios, revelando las preferencias de los principales protagonistas del fútbol mundial. Entre ellos, el líder de la selección argentina, Lionel Messi, eligió en primer lugar a Dembélé, seguido por Kylian Mbappé y, en tercer puesto, a Lamine Yamal.

Por su parte, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, optó por Mbappé como su favorito, ubicando a Pedri en la segunda posición y a Lamine Yamal en la tercera. Tanto el crack del Inter Miami como el estratega de Pujato conocen muy bien a Mbappé, al que enfrentaron en la épica final de Lusail el 18 de diciembre de 2022.

En el caso de España, los votos estuvieron a cargo de Luis De la Fuente y Unai Simón, capitán en la última convocatoria. El seleccionador español eligió a Pedri como mejor jugador, seguido por Lamine Yamal y Mbappé. El arquero, en cambio, priorizó a Lamine Yamal y Pedri, y colocó a Nuno Mendes en la tercera posición.

La representación de Portugal se vio alterada por la ausencia de Cristiano Ronaldo, sancionado en el último partido de su selección. El brazalete recayó en Bernardo Silva, quien votó por sus compatriotas Vitinha y Nuno Mendes, reservando el tercer lugar para Dembélé. El seleccionador portugués, Roberto Martínez, invirtió el orden de Nuno Mendes y Vitinha, y otorgó su tercer voto a Lamine Yamal.

Ousmane Dembélé fue elegido como
Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor futbolista (@PSG_espanol)

Entre los entrenadores de clubes, Carlo Ancelotti, quien dirigió a Mbappé la temporada pasada, otorgó cinco puntos a Dembélé, tres a Raphinha y situó a Mbappé como su tercera opción.

El comicio general reconoció la temporada sobresaliente de Dembélé, quien ya había obtenido el Balón de Oro de France Football y sumó a su palmarés los títulos de la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. El sistema de votación de The Best se distingue por su composición: capitanes de selecciones nacionales, seleccionadores, periodistas y aficionados, cada uno con un peso del 25% en el resultado final. Esta pluralidad contrasta con el Balón de Oro, que se decide exclusivamente por periodistas, y otorga a los protagonistas del fútbol un papel central en la elección.

Cabe aclarar que los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar.

Además, la española Aitana Bonmatí se quedó con el premio a la mejor futbolista de la temporada y, entre los entrenadores, Luis Enrique y Sarina Wiegman ganaron en sus respectivas tandas. Por otro lado, el italiano Gianluigi Donnarumma y la inglesa Hannah Hampton fueron los mejores arqueros.

En tanto que el argentino Santiago Montiel ganó el Premio Puskás al mejor gol en la rama masculina y Lizbeth Ovalle se quedó con el Premio Marta al tanto del año en el fútbol femenino de la FIFA.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel MessiLionel ScaloniPremio FIFA The Bestdeportes-argentina

Últimas Noticias

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

El futbolista de Boca Juniors reaccionó rápido y evitó que el tema pase a mayores. También estuvo presente el defensor de River Plate, Marcos Acuña

Leandro Paredes causó furor en

Roberto Durán cuestiona a Floyd Mayweather antes de su pelea con Mike Tyson: “Si estuviera en mi época, no sería el mejor”

La crítica de “Mano de Piedra” a “Money” suma tensión al espectáculo y reaviva el debate sobre quiénes merecen el título de leyenda, mientras “Iron” se prepara para su regreso a los focos del boxeo en 2026, con 59 años

Roberto Durán cuestiona a Floyd

Dos contras casi calcadas: los goles de Garnacho en el triunfo que llevó al Chelsea a una semifinal

El “Bichito” fue clave junto a su compatriota Facundo Buonanotte a en la victoria de los Blues por la Copa de la Liga

Dos contras casi calcadas: los

Faustino Oro logró su segunda norma de gran maestro: quiere reunirse con Milei para impulsar a la Argentina como sede de las Olimpíadas de Ajedrez

El prodigio de 12 años igualó con Diego Flores y dio otro paso en su carrera. En los próximos días, podría encontrarse con el presidente para llevarle la carta de la FIDE con la propuesta para que el país albergue la gran competencia en 2030

Faustino Oro logró su segunda

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Las paradas de Dani Vicente mantuvieron viva la eliminatoria hasta el minuto 77, cuando el combinado culé rompió la igualdad

Dos goles en el tramo
DEPORTES
Leandro Paredes causó furor en

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

Roberto Durán cuestiona a Floyd Mayweather antes de su pelea con Mike Tyson: “Si estuviera en mi época, no sería el mejor”

Dos contras casi calcadas: los goles de Garnacho en el triunfo que llevó al Chelsea a una semifinal

Faustino Oro logró su segunda norma de gran maestro: quiere reunirse con Milei para impulsar a la Argentina como sede de las Olimpíadas de Ajedrez

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

TELESHOW
Yanina Latorre aseguró que Sofía

Yanina Latorre aseguró que Sofía Gonet se quebró en MasterChef tras su pelea con Homero Pettinato: “Abandonó la grabación”

La decepción de Christian Sancho con la producción de Mario Pergolini: “Nunca me habían mentido de esta manera”

La pregunta que tomó de sorpresa a Santiago del Moro: “¿Te involucraste sentimentalmente con alguien de Gran Hermano?”

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

El mal momento que pasó La Tora durante un móvil del casting de Gran Hermano con una mujer: “Hay un poquito de todo”

INFOBAE AMÉRICA

¿La gran jugada de Uribe?

¿La gran jugada de Uribe?

Revelan el insólito misterio de los desechos de los wombats y por qué son clave en su comunicación

Una Princesa Alemana y leyendas opuestas: la vida de Mary Carleton, la mujer que puso a prueba a la justicia y cautivó a la prensa inglesa

Luis Arce espera en una celda compartida en la cárcel de San Pedro por una decisión judicial clave

Tensión en el Caribe: Estados Unidos renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela ante la escalada militar en la región