Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

En minutos se conocerán a los mejores futbolistas del año. El ex italiano jugador Alessandro Del Piero es uno de los presentadores.

Gianni Infantino , presidente de la FIFA, toma la palabra en Doha y le da la bienvenida a todos los presentes. “Celebremos el fútbol y disfrutemos de esta jornada”, dijo.

El argentino Santiago Montiel fue nombrado como el ganador del Premio Puskás por el mejor gol del año. “Es muy difícil marcar un gol así y más desde fuera del área. Felicidades a Santiago”, dijo el brasileño Alexandre Pato en la gala.

Sarina Wiegman fue nombrada como la mejor entrenadora del fútbol femenino en el 2025. La entrenadora de la selección de Inglaterra se llevó el premio. “Estoy encantada de ser parte de este evento. Este premio también es parte de las jugadoras y el staff”, dijo en un video grabado.

El técnico español del PSG se llevó el premio tras ser anunciado por Arsene Wenger. Recibió en su nombre, uno de sus asistentes del equipo.

“Gracias, estoy muy contenta de ganarlo. Le agradezco a los fans, entrenadores y compañeras”, expresó Bonmatí desde Barcelona.

La jugadora del Barcelona y la selección de España ganó el premio The Best. En la terna también estuvieron Alexia Putellas y Mariona Caldentey.

El delantero francés fue elegido como el mejor futbolista del año por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal . El jugador del PSG subió al escenario a recibir el galardón.

