Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

¡El ganador del premio The Best 2025 es Ousmané Dembelé!
El delantero francés fue elegido como el mejor futbolista del año por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El jugador del PSG subió al escenario a recibir el galardón.
¡La mejor futbolista del año es Aitana Bonmatí!
La jugadora del Barcelona y la selección de España ganó el premio The Best. En la terna también estuvieron Alexia Putellas y Mariona Caldentey.
“Gracias, estoy muy contenta de ganarlo. Le agradezco a los fans, entrenadores y compañeras”, expresó Bonmatí desde Barcelona.
¡El 11 ideal del fútbol masculino en 2025!
Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Cole Palmer, Jude Bellingham, Pedri; Lamine Yamal y Ousmané Démbelé.
¡Luis Enrique fue elegido como el mejor entrenador del año!
El técnico español del PSG se llevó el premio tras ser anunciado por Arsene Wenger. Recibió en su nombre, uno de sus asistentes del equipo.
¡El equipo ideal de fútbol femenino de 2025!
Hannah Hampton; Lucy Bronze, Lea Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina; Mariona Caldentey, Alessia Russo y Alexia Putellas.
Sarina Wiegman fue nombrada como la mejor entrenadora del fútbol femenino en el 2025. La entrenadora de la selección de Inglaterra se llevó el premio. “Estoy encantada de ser parte de este evento. Este premio también es parte de las jugadoras y el staff”, dijo en un video grabado.
El argentino Santiago Montiel fue nombrado como el ganador del Premio Puskás por el mejor gol del año. “Es muy difícil marcar un gol así y más desde fuera del área. Felicidades a Santiago”, dijo el brasileño Alexandre Pato en la gala.
Presentaron a los primeros ganadores:
- Premio Fair Play: Andreas Harlass-Neuking, médico del SSV
- Mejor arquera: Hannah Hampton (Chelsea)
- Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma (PSG/ Manchester City)
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, toma la palabra en Doha y le da la bienvenida a todos los presentes. “Celebremos el fútbol y disfrutemos de esta jornada”, dijo.
¡Comenzó la gala de los premios The Best en Doha!
En minutos se conocerán a los mejores futbolistas del año. El ex italiano jugador Alessandro Del Piero es uno de los presentadores.