Estupor por la muerte de un campeón de fisicoculturismo a los 30 años: llevaba una “vida de monje”

El mundo del fisicoculturismo está embargado por un profundo dolor después de conocerse la triste noticia de la muerte de Wang Kun a los 30 años. Se trataba de uno de los mejores exponentes de la disciplina en China y perdió la vida de manera repentina.

La Asociación Provincial de Fisicoculturismo de Anhui lo confirmó en charla a Jam Press y manifestó que la inquietante causa del deceso podría ser “a causa de lo que parece ser un problema cardíaco”. Los diarios Daily Mail y New York Post divulgaron que parecía gozar de buena salud en los días previos.

El portal especializado Generation Iron repasó la historia de vida del deportista y puntualizó en un cambio espiritual experimentado para vivir una “vida de monje” durante una década con la intención de transformar su físico y aspirar a pelear campeonatos. Su dieta consistía en tomar un caldo de olla caliente con carne sumergida en salsa de soja y pechuga de pollo hervida.

Los éxitos deportivos de Wang Kun lo llevaron a estar entre los mejores del mundo del fisicoculturismo. Una prueba de esto son los ocho títulos consecutivos en los campeonatos nacionales de la disciplina bajo el ámbito de la Asociación China de Culturismo (CBBA, por sus siglas en inglés).

Murió a los 30 años (Crédito: ifbbpro_wangkun/Instagram)

Según detallaron las fuentes citadas, pasó a ser profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) a partir de noviembre de 2022. Su idea pasaba por alcanzar la élite de la liga en la división masculina de 212 kilos. Quedó 16° en la división masculina abierta en el Huanji China Pro 2.

Además, su trabajo lo llevó a ser propietario y encargado de su propio gimnasio, Muscle Factory, y tenía planificado la apertura de uno nuevo en su ciudad natal de Hefei, una metrópolis ubicada en la provincia china de Anhui. El New York Post citó una publicación suya vinculada a este proyecto: “Un nuevo punto de partida, un nuevo mundo… ante mis ojos".

Ha sido un año muy duro para el fisicoculturismo porque la muerte golpeó con fuerza al interior del ambiente. La más reciente se remonta a fines de noviembre con Faramarz Azizi, quien también perdió la vida a los 30 años y se trataría también de un ataque cardíaco, según divulgó Generation Iron. El iraní fue campeón regional y nacional y se destacó especialmente en el Campeonato Asiático de la Federación Asiática de Culturismo y Fitness (AFBF) de 2018, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría masculina hasta 75 kg.

Ya había abierto un gimnasio y planificaba la apertura de un segundo establecimiento (Crédito: ifbbpro_wangkun/Instagram)

En esta misma sintonía, Brasil se conmocionó por el deceso de Kadu Santos a los 31 abriles. La información fue confirmada por CNN Brasil, pero subrayó la ausencia de detalles oficiales sobre las causas. Había cosechado once títulos nacionales y dos galardones como campeón absoluto del Muscle Contest, una de las principales competencias del sector en ese país sudamericano.

También se informó el fallecimiento de Varinder Singh Ghuman, estrella del fisicoculturismo indio que había sido elogiada por el ex actor Arnold Schwarzenegger. A esto se sumó la de Hayley McNeff, culturista de 37 años que murió por “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de heroína, fentanilo, 4-ANPP, cocaína y norbuprenorfina”, según precisó la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública de Massachusetts en un informe al que tuvo acceso People.

Por otro lado, la historia de Valter de Vargas Aita incluyó una dura acusación contra su pareja, a quien apuntaron por apuñalarlo tras una discusión. La información recabada por la División de Homicidios indicó que la violenta discusión entre ambos terminó en un ataque con cuchillo, donde el hombre recibió profundas heridas en el cuello, el abdomen, la cara y la espalda.

Llevó una “vida de monje” durante una década para transformar su físico (Crédito: ifbbpro_wangkun/Instagram)

Habría muerto por un "problema cardíaco" (Crédito: ifbbpro_wangkun/Instagram)

Se registraron muchos fallecimientos en el fisicoculturismo a lo largo de 2025 (Crédito: ifbbpro_wangkun/Instagram)

Pasó a ser profesional a fines de 2022 (Crédito: ifbbpro_wangkun/Instagram)

Ganó ocho campeonatos nacionales (Crédito: ifbbpro_wangkun/Instagram)

Quedó 16° en la división masculina abierta en el Huanji China Pro 2 (Crédito: ifbbpro_wangkun/Instagram)

Parecía gozar de buena salud en los días previos a su muerte (Crédito: ifbbpro_wangkun/Instagram)