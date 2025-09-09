Deportes

Impacto en Brasil por la trágica muerte de un reconocido fisicoculturista: acusan a su pareja de apuñalarlo tras una discusión

Valter de Vargas Aita sufrió profundas heridas en el cuello, el abdomen, la cara y la espalda

El fisicoculturista murió con múltiples puñaladas en el cuerpo (@valteraita)

El reconocido culturista brasileño Valter de Vargas Aita murió tras ser atacado con un arma blanca durante una disputa doméstica en la ciudad de Chapecó, en el estado de Santa Catarina. La escena, que conmocionó al entorno deportivo y al público brasileño, ocurrió en el apartamento donde residía con su pareja. La Policía Civil investiga el hecho como un homicidio tras hallar el cuerpo sin vida del deportista, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca, según informó TMZ Sports en sus primeras coberturas del caso.

Las primeras informaciones oficiales recabadas por la División de Homicidios indicaron que la violenta discusión entre Vargas Aita y su compañera desembocó en un ataque con cuchillo, donde el atleta recibió profundas heridas en el cuello, el abdomen, la cara y la espalda. Tras el incidente, intentó abandonar el departamento en busca de auxilio, dejando un rastro de sangre en el edificio. Su cuerpo fue hallado ya sin vida cerca de las escaleras. La Policía Civil localizó en el interior a la mujer, de 43 años, en estado grave y también con heridas provocadas por arma blanca.

Según la información que difundió el medio de los Estados Unidos, las autoridades declararon que “la mujer ya tenía una orden de arresto pendiente por robo a mano armada y otro asesinato”. Fuentes del propio cuerpo policial ratificaron a medios locales que la principal acusada presentaba antecedentes penales y debía cumplir una condena de 15 años de prisión. La detenida fue hospitalizada de urgencia y permanece custodiada mientras se recupera.

Se filtraron imágenes del lugar de los hechos

El caso pronto generó alarma entre los vecinos del edificio de la calle Sete de Setembro, quienes reportaron la emergencia tras percibir gritos y movimientos inusuales. Peritos forenses de la policía local difundieron imágenes del escenario del crimen: en ellas se puede ver las marcas de sangre que dejó el culturista durante su intento por salir del edificio.

El asesinato de Vargas Aita convulsionó al mundo del culturismo tanto en Brasil como a nivel internacional. El atleta de 41 años era subcampeón mundial de la Federación Mundial de Fitness, seis veces campeón estatal y gozaba de reconocimiento por sus logros deportivos. Su carrera incluyó participaciones destacadas en competencias globales y el título de subcampeón mundial en 2024.

En el ámbito digital, su figura también era conocida. Trabajaba como entrenador personal y compartía a través de sus redes sociales rutinas de entrenamiento, planes de dieta y consejos para sus seguidores. Valter de Vargas Aita había conseguido una base destacada de seguidores alcanzando los 11.5 mil, quienes frecuentemente consultaban sus publicaciones y testimonios sobre la disciplina en el deporte.

Era campeón nacional de fisicoculturismo

La Policía Civil recabó pruebas del lugar y continúa la investigación para determinar con precisión cómo se desarrolló la discusión y el ataque. Se prevé que la mujer será imputada formalmente por el asesinato una vez reciba el alta hospitalaria.

El caso de Valter de Vargas Aita se suma a una serie de recientes fallecimientos que conmocionaron al mundo del fisicoculturismo, como el caso de Erik Markov y el de Lorena Blanco, entre otros. Su muerte deja un vacío en la comunidad del culturismo brasileño. La víctima había construido una imagen pública reconocida tanto por su desempeño en diversas competencias como por su rol como difusor del entrenamiento y la vida saludable.

Tenía más de 11 mil seguidores en sus redes sociales (@valteraita)

