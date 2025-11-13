“Intoxicación aguda” por un cóctel letal: dieron a conocer las causas de la muerte de la fisicoculturista Hayley McNeff

Se conocieron las causas de la muerte de McNeff

La comunidad del fisicoculturismo y el fitness en los Estados Unidos sigue asimilando la noticia de la repentina muerte de Hayley McNeff, quien fue hallada sin vida en su residencia de Sudbury, Massachusetts, el 8 de agosto, a los 37 años. Según informó People, la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública de Massachusetts concluyó que la causa fue “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de heroína, fentanilo, 4-ANPP, cocaína y norbuprenorfina”. La subdirectora de Comunicaciones del organismo, Brenna Galvin, “la muerte de McNeff fue considerada un accidente”.

La trayectoria de McNeff dejó huella no solo por su desempeño deportivo, sino también por el impacto personal y profesional entre quienes la conocieron. Su padre, Dave McNeff, compartió con People: “Hayley era como un rayo de luz en este mundo. Tenía energía ilimitada y estaba muy decidida a lograr todo lo que se proponía. Ella fijó su mirada en el fisicoculturismo y el fitness y logró el mayor éxito que ese sector ofrecía. Nos amaba y nosotros amamos mucho a Hayley, la extrañamos locamente”.

Originaria de Concord, Massachusetts, McNeff se destacó desde temprana edad en distintas disciplinas atléticas. Durante su formación en la Escuela Secundaria Concord-Carlisle y la Universidad de Massachusetts Amherst, practicó equitación, clavados y esquí. Su acercamiento al fisicoculturismo la llevó a consolidarse como campeona en el circuito profesional estadounidense durante la década de 2000. Obtuvo títulos estatales en Maryland y Delaware, pero su mayor logro llegó en 2009 al alcanzar el primer lugar en el East Coast Classic.

Mcneff participó en el “Raising the Bar”, estrenado en 2005

El interés de la atleta por el ámbito competitivo la condujo a participar en el documental “Raising the Bar”, estrenado en 2005, que explora las vivencias de los fisicoculturistas de alto rendimiento. Durante su intervención en la cinta, McNeff expresó: “La búsqueda de la fama nunca terminará. No hay límites. Espero que llegue el día en que pueda mirarme al espejo siempre y decir: ‘¡Sí, soy enorme!’”.

La deportista se alejó de las competencias en años posteriores para encarar estudios de posgrado en psicología, motivada por la meta de ayudar a otros. El obituario publicado por el medio local Boston.com subrayó que “tenía el don de hacer reír y sentirse bienvenidos a quienes la rodeaban. Su energía y determinación fueron una constante en su vida y siempre logró lo que se proponía alcanzar. Atesoraba sus amistades y cultivaba relaciones fuertes y duraderas con quienes mejor la conocían. Hayley será profundamente extrañada por sus padres, hermanos, familia extendida y amigos”.

El impacto de su fallecimiento atravesó las fronteras de la comunidad del fitness. Diversos colegas y atletas compartieron mensajes públicos destacando su intelecto y carisma. En plataformas como Facebook, Dave Palumbo, excampeón de la disciplina, escribió: “Era un alma buena, súper inteligente y tenía un potencial tremendo como culturista. Me sentí orgulloso de poder llamarla amiga”. Por su parte, la competidora Maryann Amerault relató: “En realidad no podía soportar a Hayley la primera vez que nos conocimos en Arnold, pero nos hicimos mejores amigas después de encontrarnos en los USAs más tarde ese mismo año. Hayley me enseñó a no tomarme tan en serio y a no confiar en mis primeras impresiones de la gente”.

Perdió la vida a sus 37 años

El primer comunicado oficial emitido tras la noticia, difundido en la web Legacy.com, enfatizó que “dejó el mundo demasiado pronto”. Familiares y allegados recalcaron su capacidad para mantener lazos sólidos en su entorno personal y profesional: “Ella valoraba sus amistades y cultivaba relaciones sólidas y duraderas con quienes mejor la conocían”.

El ambiente de duelo se mantuvo entre seguidores y miembros de la comunidad atlética en línea, al tiempo que medios como Generation Iron y TMZ informaron sobre la causa de muerte en los días posteriores a su fallecimiento. Los resultados forenses destacaron la presencia de varias sustancias ilícitas en el organismo de la deportista. La Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública de Massachusetts reiteró que el hecho fue un accidente.