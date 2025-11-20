Deportes

Otra tragedia en el fisicoculturismo: murió Faramarz Azizi, figura del deporte iraní de 30 años

El culturista iba a formar parte del Campeonato Mundial representando a su país, pero finalmente fue excluido

El fisicoculturista iraní Faramarz Azizi murió a los 30 años

El mundo del culturismo afronta una nueva pérdida con la muerte de Faramarz Azizi, destacado atleta iraní que falleció a los 30 años. La noticia provocó una fuerte conmoción en la comunidad del fitness, donde Azizi era considerado uno de los talentos más prometedores del país. Según informaron medios como Generationiron, su deceso se habría producido a raíz de un ataque cardíaco aunque el portal Fitness Volt reportó que la causa oficial aún no ha sido confirmada por las autoridades iraníes.

Faramarz Azizi logró en pocos años consolidar una de las trayectorias más notorias dentro del culturismo asiático. Campeón regional y nacional, brilló especialmente en el Campeonato Asiático de la Federación Asiática de Culturismo y Fitness (AFBF) de 2018, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría masculina hasta 75 kg.

Participó en el Campeonato Mundial IFBB 2023, en la división de hasta 80 kg, proyectando su carrera al ámbito internacional. En el plano local, fue cuatro veces campeón de Irán en las competiciones de selección del equipo nacional. En 2025, obtuvo el primer puesto en el prestigioso NPC Armenian, sumando así un nuevo trofeo a su palmarés. Generationiron destacó su “marcada definición muscular y su especialmente definida forma de V” como claves en el logro de este título. Además, Azizi conquistó el bronce en el Campeonato Asiático de 2013

La carrera de Azizi experimentó momentos de controversia. Según medios como Fitness Volt, a pesar de su desempeño sobresaliente, el atleta fue excluido del seleccionado nacional tras lograr una medalla de oro en una ronda clasificatoria, hecho que generó debate dentro del ambiente deportivo de Irán. La situación se agravó con problemas de salud: su hermano Farhad Azizi, también fisicoculturista, reveló que Faramarz se sometió recientemente a una cirugía cardíaca y que el retiro forzado de la selección había “debilitado su salud”.

El diario iraní Hamshahri Online aseguró que el culturista pensaba en representar a su país por última vez en el Campeonato Mundial de Arabia Saudita de este año y luego retirarse de la actividad, pero finalmente fue excluido del equipo.

El fallecimiento de Azizi se suma a una serie de muertes recientes en el culturismo internacional, que evidencian los riesgos alrededor de la alta exigencia física en la disciplina. Entre los casos destacados figuran el del brasileño Fabiano Andrade, fallecido pocas semanas después de competir en el Musclecontest Brasil Pro, y el de Ricardo Nolasco dos Santos, conocido como Kadu Santos, que perdió la vida en octubre de 2025 tras una prolífica carrera y notable presencia en las redes sociales.

A este panorama se agrega la muerte de la fisicoculturista profesional Hayley McNeff, quien también fue encontrada sin vida en agosto a sus 37 años. McNeff falleció por una “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de heroína, fentanilo, 4-ANPP, cocaína y norbuprenorfina”, según informó la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública de Massachusetts.

Los mensajes de despedida llenaron el perfil de Azizi en Instagram. En las primeras fotos que se pueden ver aparecen sentidos mensajes como “Que tu alma sea feliz, héroe”, “Que su alma descanse en paz” y “Que Dios le dé paciencia a tu familia”, la cual estaba compuesta por su esposa y su hija, Farnam. Cabe destacar que también tenía un gimnasio junto a su socio Vahid Ghasem en el cual entrenaba a futuros atletas.

