Conmoción en Brasil por la muerte a los 31 años de Kadu Santos, el fisicoculturista que protagonizó un emotivo momento con su novia en un torneo

Ricardo Nolasco dos Santos perdió la vida en el estado de Rio Grande do Sul. La familia comunicó la trágica noticia a través de las redes sociales

El brasileño le había pedido
El brasileño le había pedido casamiento a su novia en julio (@kadusantos93)

El mundo del culturismo en Brasil enfrenta la pérdida de uno de sus representantes más premiados. Kadu Santos, reconocido fisicoculturista y entrenador personal, falleció a los 31 años en el estado de Rio Grande do Sul, informaron múltiples medios brasileños. La noticia de su muerte impactó a la comunidad deportiva y a miles de seguidores que acompañaban sus consejos y rutinas a través de las redes sociales.

Según detalló Globo, Ricardo Nolasco dos Santos —más conocido en la escena deportiva como Kadu Santos— gozaba de una amplia trayectoria en el fisicoculturismo competitivo. Sus logros incluían once títulos nacionales y dos galardones como campeón absoluto del Muscle Contest, una de las principales competencias del sector en Brasil. La información fue confirmada además por CNN Brasil, que subrayó la ausencia de detalles oficiales sobre la causa del deceso.

La noticia fue comunicada por la propia familia a través de las plataformas sociales. El padre del atleta, Amauri Santos, expresó: “El día más triste de mi vida. Mi amado hijo”. El deporte perdió a una figura considerada ejemplar por colegas y promotores como Joel Rodrigues, quien destacó: “Es una historia muy larga dentro del deporte. Entonces, el chico empezó con un sueño. Y ese sueño se hizo realidad, ¿verdad?”. El propio Rodrigues agregó: “Era un atleta y un hombre al que todos adoraban, le tenían mucho cariño. Una persona muy carismática y amigable, ¿verdad? Y para nuestro deporte, es una gran pérdida. Porque era un atleta con mucho potencial”.

Kadu Santos falleció a sus
Kadu Santos falleció a sus 31 años (@kadusantos93)

El entorno cercano de Kadu Santos y representantes de instituciones deportivas evocaron el legado del atleta. El centro de acondicionamiento en el que trabajaba, PowerCT, difundió un mensaje en memoria de su compañero. Afirmaron que Kadu “siempre fue un ejemplo de dedicación, disciplina y camaradería, dejando una huella inspiradora en colegas, profesores y amigos”.

El fisicoculturista no solo era conocido por sus títulos, sino también por su presencia activa en las redes sociales, donde acumulaba más de 13.000 seguidores. Según recogió G1 de Brasil, ofrecía servicios de consultoría en línea y compartía videos con rutinas, consejos de entrenamiento y contenido sobre su día a día en la disciplina. La influencia de Santos se extendía tanto a quienes aspiraban a competir como al público general.

Un momento que marcó el año para el atleta fue la propuesta de matrimonio a su pareja, Sabrina Wollmann, durante una competición en julio. Ambos se desempeñaban como entrenadores personales y habían iniciado su relación en agosto de 2021. Wollmann publicó imágenes del momento en sus redes y escribió: “Te amo con todo mi corazón, te admiro y estoy muy orgullosa de lo que hemos llegado a ser juntos a lo largo de estos años. Gracias por ayudarme a convertirme en la mejor versión de mí misma. Te elijo cada día para compartir esta vida loca contigo”.

La noticia de la muerte de Kadu Santos generó una ola de mensajes conmemorativos de parte del ámbito deportivo. Su amigo y también culturista Diego Wiegand dijo: “El cielo definitivamente está de fiesta hoy. Kadu era un atleta completamente fuera de lo común, un entrenador increíble y una persona aún mejor. Con gran pesar me despido de ti hoy, es muy difícil de aceptar, todavía no lo he hecho, pero dejaste un legado aquí en la tierra y siempre serás recordado por todos como el hombre que fuiste. Te amo hermano”.

Se desconoce la causa de
Se desconoce la causa de la muerte del fisicoculturista (@kadusantos93)

El velatorio tuvo lugar la tarde siguiente al deceso en la ciudad de Novo Hamburgo, en la región metropolitana de Porto Alegre, con la presencia de familiares y amigos. Las autoridades y allegados informaron que no se han dado a conocer las causas del fallecimiento. La asociación especializada Equipo Deusa Hera, de la que Kadu formaba parte, acompañó el dolor de sus familiares y expresó sus condolencias publicando: “Kadu siempre fue un ejemplo de dedicación, disciplina y camaradería”.

A lo largo de su carrera, Kadu Santos contribuyó no solo a forjar un palmarés notable en el culturismo brasileño, sino a estimular el trabajo de nuevas generaciones a través de su labor como entrenador y consultor. Hasta el momento, familiares, amigos y colegas comparten recuerdos y mensajes para honrar su figura en la escena deportiva nacional.

El momento en que le
El momento en que le pidió matriomino a su novia durante un torneo en julio (@kadusantos93)

