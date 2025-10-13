Conmoción por la muerte de la estrella del fisicoculturismo indio a los 42 años: la relación con Schwarzenegger y su rol como actor

El culturista perdió la vida a sus 42 años

El fallecimiento de Varinder Singh Ghuman tras un paro cardíaco a los 42 años constituye un impacto sin precedentes en la comunidad global del fitness. Nacido en Gurdaspur, en el estado de Punjab, el campeón indio de fisicoculturismo y actor de cine se encontraba internado en el Hospital Fortis de Amritsar para una operación menor en el bíceps cuando, según informes recopilados por India Forums y confirmados por allegados, sufrió la complicación fatal.

La repentina muerte de Ghuman desató interrogantes sobre los riesgos en las disciplinas del fisicoculturismo, sobre todo en atletas sometidos a largas exigencias físicas y regímenes nutricionales estrictos. “La noticia del repentino fallecimiento del famoso fisicoculturista y actor de Punjab, Virender Singh Ghuman ji, me ha entristecido profundamente. Con su arduo trabajo, disciplina y habilidad, iluminó el nombre de Punjab en todo el mundo. Que Waheguru ji le conceda morada eterna a sus pies y fortalezca a la familia para sobrellevar este doloroso golpe”, declaró Sukhjinder Singh Randhawa, ex viceministro principal de Punjab y actual miembro del Parlamento, en una publicación en sus redes sociales.

Desde temprana edad, Ghuman creció en una familia que destacaba en el ámbito deportivo: su padre, policía retirado y jugador de kabaddi, y su abuelo, ex jugador de hockey, le transmitieron valores ligados al entrenamiento riguroso. Su interés por el culturismo nació tras presenciar una competición en Jalandhar, momento que redefinió su trayectoria vital. Inició sus entrenamientos, guiado por expertos, y rápidamente escaló en torneos locales y regionales, logrando reconocimientos como Mr. Jalandhar y Mr. Punjab.

En 2009, Ghuman consiguió el título de Mr. India y alcanzó el segundo puesto en la competencia de Mr. Asia, hitos que amplificaron su visibilidad, según detalló la cobertura de India Today. Más allá de su éxito nacional, marcó un precedente al convertirse en el “primer culturista profesional vegetariano del mundo”, un aspecto que transformó los paradigmas tradicionales sobre alimentación y rendimiento en la disciplina. Este enfoque provocó interés global y fue destacado por el ex fisicoculturista y actor Arnold Schwarzenegger, quien lo describió como un “talento increíble” y lo eligió para promover productos de salud en Asia.

Fue múltiple campeón a nivel nacional e internacional

La nutrición de Ghuman giró alrededor de las proteínas lácteas, legumbres, granos integrales y grasas saludables de origen vegetal. Destacaba suplementos derivados del paneer, leche, cuajada, suero de leche, además de lentejas, garbanzos, arroz integral, avena, quinua y frutos secos. Sostenía que la clave de su éxito radicaba en la disciplina y la recuperación: “Más no siempre es mejor”, advertía con frecuencia a sus seguidores.

La carrera internacional de Ghuman incluyó la obtención de una tarjeta profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB), así como victorias en competiciones como el Grand Prix de Australia 2011 y la clasificación en la final del European Arnold Classic, pionero entre atletas asiáticos.

Se convirtió en el primer fisicoculturista profesional vegetariano

El impacto público de Ghuman traspasó las fronteras del deporte. Debutó en el cine con el drama punjabi Kabaddi Once Again y participó en producciones como Roar: Tigers of the Sundarbans, Marjaavaan y Tiger 3, junto a Salman Khan. Su presencia en pantalla expandió su imagen y lo acercó a audiencias menos familiarizadas con el mundo del fitness.

En paralelo a su carrera artística, Ghuman consolidó negocios en el área del entrenamiento, dirigiendo el gimnasio Ghuman’s Den Fitness en Jalandhar. Su actividad en redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram, lo proyectó como referente y mentor para entusiastas del deporte y promotor de marcas asociadas.

También era conocido por su faceta como actor

Mientras recibía tratamiento hospitalario por una lesión en el bíceps, Ghuman padeció un dolor de hombro previo, según precisó su representante, Yadvinder Singh, y después un paro cardíaco del que no pudo recuperarse. “Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de nuestro querido campeón de fisicoculturismo, Varinder Ghuman. Su ausencia será profundamente sentida tanto en nuestra vida profesional como personal. Que su alma descanse en paz eterna y que su familia encuentre fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles”, expresó el entrenador de culturismo Bhupender Dhawan.

Fuentes médicas no han confirmado oficialmente la causa, aunque su deceso se inscribe en una serie de fallecimientos recientes de atletas de culturismo sometidos a altas cargas físicas, un tema que ha abierto debates en la comunidad deportiva internacional.

Fue Mr India y quedó segundo en Mr Asia