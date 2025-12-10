La profunda renovación del Inter Miami de Messi tras ganar la MLS: los campeones que se alejan del club

Messi levanta el trofeo en medio de los festejos de Las Garzas por la conquista de la MLS (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

A tres años del desembarco de Lionel Messi en Florida, el Inter Miami disfruta las mieles de contar con el mejor futbolista de la historia. Luego de conquistar la Leagues Cup en 2023 y el trofeo Supporter’s Shield en 2024, el sábado le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium y se coronó campeón por primera vez en su historia de la Major League Soccer. Édier Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende le dieron la victoria a las Garzas, que registraron dos asistencias del capitán argentino en los tantos que definieron la historia. Ali Ahmed había sellado el empate transitorio para la visita.

Como bonus track, el rosarino, de 38 años, recibió el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada en la liga estadounidense y se convirtió en el primero en recibirlo de manera consecutiva. “Muchas gracias a todos. Es un premio especial por lo que vivimos, un año largo, con muchos viajes, muchos partidos. También fue un año histórico para el club: es la primera vez que se consagra en la MLS. Lograr el objetivo fue muy lindo y especial, la gente lo disfrutó muchísimo también. Agradecido por haber recibido este premio una vez más y quiero compartirlo con mis compañeros porque fue un año exitoso para todo el grupo”, expresó el campeón del mundo y de América, que ya había recibido el MVP de la final ante Vancouver Whitecaps.

Pues bien, una vez que bajó la espuma de los festejos, Las Garzas comenzaron una profunda renovación de cara al ciclo 2026, que renovará los desafíos. Es que, además de los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, y del futuro aún indefinido de Luis Suárez, varios futbolistas ya saben que deberán buscarse otro destino.

Picault pasó a ser agente libre (Reuters/Sam Navarro)

Uno de ellos es el delantero ecuatoriano Allen Obando, de 19 años, que fue incluido en la lista de jugadores “dados de baja” de la MLS, que son los que no califican para el Draft ni para la Agencia Libre. En la temporada, apenas disputó siete partidos y firmó un gol.

Quien sí quedó libre es Fafa Picault, el extremo haitiano de 34 años, quien siendo hombre de recambio tuvo mayor rodaje. En tanto que hay jugadores que estuvieron bajo las órdenes de Javier Mascherano, se bañaron en gloria el fin de semana y ahora pasaron a integrar la nómina de “Elegibles para el Draft de Reingreso”.

Uno es el arquero argentino Rocco Ríos Novo, quien reemplazó a Oscar Ustari en varios partidos, cuando estuvo lesionado. Otro es el ex Boca Marcelo Weigandt. También surge el brasileño Leo Afonso, quien había sido intercambiado al Atlanta United. Además, finalizó el contrato del defensor Ryan Sailor, que sumó apenas un puñado de presencias en el año. Un caso similar es el del experimentado portero Will Yarbrough, quien se había incorporado para ser el tercer arquero.

El Chelo Weigandt había perdido el puesto (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

¿Y en el rubro incorporaciones? La franquicia negocia con el argentino Facundo Mura (Racing), quien se sumaría con el pase en su poder para sumar variantes en el lateral derecho. También suenan el alemán Timo Werner, del Leipzig, con pasado en el Chelsea y su compatriota Kai Wagner, lateral izquierdo de Philadelphia Union. Y en Florida aseguran que habrá más espacio para las sorpresas, para que el título de la MLS sea solo el primero de varios.

Vale recordar que Messi renovó su contrato hasta 2028. Y el 4 de abril de 2026, ante Austin, será el capitán del equipo en la inauguración del Miami Freedom Park, el flamante estadio del Inter Miami.