Jugó en la selección de Alemania, fue transferido por más de USD 60 millones y suena para reforzar al Inter Miami de Messi

Timo Werner jugó un solo minuto en lo que va de la temporada (Crédito: Reuters/Lisi Niesner)

El Inter Miami de Lionel Messi jugará el sábado por el trofeo de la Conferencia Este contra New York City FC y una victoria lo hará disputar el título de la Major League Soccer (MLS) contra el ganador del Oeste, pero la entidad de Florida ya comenzó a planificar el año próximo, que se viene con muchos cambios porque Sergio Busquets y Jordi Alba anunciaron su retiro y liberarán dos de las tres plazas de jugadores franquicia. En este contexto, los dirigentes ya tienen a un nombre que se desempeña en la élite europea.

El diario alemán Bild reveló que Timo Werner, delantero del RB Leipzig, está considerando fichar por el Inter Miami de Javier Mascherano en el próximo mercado de pases, a pesar de tener contrato con la entidad de la Bundesliga hasta el 30 de junio de 2026. Su traspaso a la MLS quedó trunco en la pasada ventana de transferencias por su preferencia a quedarse en su país de origen, Alemania. Sin embargo, su nula continuidad podría precipitar la situación en enero próximo.

El ex punta del Stuttgart encaró su tercera etapa en Leipzig esta temporada después de diferentes pasos en Chelsea -lo pagó más de USD 60 millones- y Tottenham, pero no es considerado por el entrenador, Ole Werner, al punto de que solo sumó un minuto en la victoria 1-0 contra Wolfsburgo por la quinta fecha del campeonato alemán, que tiene al elenco en la segunda colocación con 25 unidades, a 6 del puntero Bayern Múnich (31).

El atacante de 29 años no mete un gol desde el 30 de octubre de 2024 en la victoria 2-1 del Tottenham contra Manchester City por la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Según los registros de la página especializada Transfermarkt, se perdió 16 encuentros en los Spurs por diferentes lesiones desde su llegada a principios de 2024 hasta su partida a mitad de 2025.

El día que convirtió su último gol contra Manchester City (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

Actualmente, tiene un salario elevado, que ronda los 10 millones de euros (USD 11,6 millones), pero la posibilidad de tener una pretemporada completa con su nuevo equipo lo haría dar el salto continental. Desde el matutino precisaron que tampoco quiere que lo consideren “desempleado” este verano. De momento, descartaron que sea traspasado a New York Red Bulls, franquicia que comparte dueño por la bebida energizante y donde juega su ex compañero Emil Forsberg.

Semanas atrás, Bild había precisado que la intención de Werner era recalar en la MLS, pero la información fue profundizada en las últimas horas y la posibilidad de ser compañero de Lionel Messi está más latente que nunca, luego de que la Pulga renovara su contrato hasta 2028 con las Garzas.

Además, un buen rendimiento en el semestre previo a la Copa del Mundo podría meterle presión al entrenador Julian Nagelsmann para una posible citación en la selección absoluta de Alemania, donde no juega un encuentro oficial desde la doble fecha FIFA de amistosos de marzo de 2023, con participación en la victoria 2-0 sobre Perú y la derrota 3-2 ante Bélgica. Con Die Mannschaft, anotó 24 goles y 6 asistencias en 57 compromisos.

Por lo pronto, Inter Miami afrontará un duelo crucial este sábado pasadas las 20:00 (hora argentina) para sumar el tercer título de su historia ante New York City FC, en este caso como dueño de la Conferencia Este. De imponerse en los 90 minutos, en el alargue o en los penales, se medirá al ganador de San Diego FC o Vancouver Whitecaps en la final por el título de la MLS entre los vencedores de cada Conferencia.

Jugó en Stuttgart, Chelsea, Tottenham y Leipzig (Crédito: Reuters/Hannah Mckay)