El Inter Miami de Messi informó la fecha de inauguración de su nuevo estadio: el rival al que enfrentará

Así se verá el estadio terminado (Inter Miami)

El Inter Miami CF inaugurará oficialmente su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, el 4 de abril de 2026, en un partido de la Major League Soccer (MLS) frente al Austin FC. Este evento marcará el inicio de una nueva etapa para el club, que contará con Lionel Messi como principal figura y capitán, según informó la MLS y la propia franquicia en sus redes sociales. La apertura del recinto representa un hito tanto para la institución como para la liga, al consolidar la presencia del fútbol internacional en Miami y ofrecer una nueva sede de referencia para la afición.

El partido inaugural, que enfrentará a Inter Miami y Austin FC, se celebrará en el marco de la temporada regular de la MLS 2026. La fecha ha sido señalada como especial en el calendario del club, ya que supondrá el debut oficial de Messi y el resto del plantel en su nueva casa. De hecho, la Pulga renovó su contrato hasta 2028 con el elenco rosa y una de las motivaciones era llevar la cinta en el flamante escenario. La MLS confirmó la programación de este encuentro al dar a conocer el calendario completo de la próxima temporada, en la que participarán 30 equipos y se disputarán 34 jornadas.

El Miami Freedom Park, que reemplazará al Chase Stadium como sede del Inter Miami, se ubica en un terreno próximo al Aeropuerto Internacional de Miami, cerca del centro de la ciudad. La construcción del estadio comenzó en agosto de 2023 y responde a la necesidad de dotar al club de una infraestructura permanente, tras haber jugado desde 2020 en un recinto provisional en Fort Lauderdale. El nuevo estadio está diseñado para convertirse en un punto de encuentro para la afición y en un símbolo del crecimiento del fútbol en la región.

Abarca 131 acres (53 hectáreas) y se integra como un plan orientado a la comunidad, con fuerte énfasis en la cultura y la conexión urbana. Entre sus principales características sobresale el estadio de 25.000 asientos, próximo hogar del Inter Miami que hoy dirige Javier Mascherano. El proyecto también contempla un parque público de 58 acres (más de 23 hectáreas) que llevará el nombre del propietario del club Jorge Mas Canosa, y tendrá campos deportivos comunitarios, zonas comerciales y gastronómicas, oficinas, hoteles y espacios de entretenimiento. El escenario albergará partidos, conciertos, eventos cívicos y diversas actividades, con tecnología avanzada y servicios de hospitalidad de primer nivel.

El equipo comenzará las primeras fechas como visitante para dar el espacio al final de las boras

Desde la directiva pretenden garantizar una conectividad Wi-Fi de alta capacidad y estabilidad, incluso en situaciones de concurrencia masiva, y brindar interactividad y servicios personalizados en todos los recintos del parque.

La obra del Miami Freedom Park avanza en paralelo a la planificación del club y marca un nuevo estándar de integración entre espacio público, deporte, cultura y tecnología para los próximos años en el sur de la Florida. El Inter Miami atraviesa su sexta temporada en la MLS. Desde el desembarco de Messi, además, ya conquistó dos títulos: la Leagues Cup en 2023 y el trofeo Supporter’s Shield en 2024. Este domingo iniciará la serie por la semifinal de la Conferencia Este ante Cincinatti.

Messi firmó su nuevo contrato en las obras del estadio, toda una declaración de principios. Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, manifestó entonces. Sus deseos serán órdenes a partir del 4 de abril de 2026.

Tendrá una capacidad para 25.000 espectadores