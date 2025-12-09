Lionel Messi recibió el premio MVP de la MLS por segundo año consecutivo: el récord que alcanzó y los argentinos que lo ganaron

Lionel Messi sumó un nuevo galardón a su extensa y exitosa trayectoria dentro del fútbol. El rosarino, flamante campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami, recibió el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada en la liga estadounidense y se convirtió en el primero en recibirlo de manera consecutiva.

“Los trofeos siguen llegando para Leo. Después de una temporada regular para recordar, Messi es el MVP de la MLS 2025″, publicó la cuenta oficial de la MLS en sus redes sociales con un video alusivo del argentino. Luego, en otro clip con jugadas del goleador del Inter Miami, escribió: “La mejor temporada de todos los tiempos para el mejor de todos los tiempos. MVP”.

En una ceremonia realizada este martes en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, el capitán del equipo Sub 16 de la Academia del Inter Miami, Nash Dearmin, le hizo entrega del Trofeo Landon Donovan a Lionel Messi, quien dijo unas palabras en el estrado. “Muchas gracias a todos. Es un premio especial por lo que vivimos, un año largo, con muchos viajes, muchos partidos. También fue un año histórico para el club: es la primera vez que se consagra en la MLS. Lograr el objetivo fue muy lindo y especial, la gente lo disfrutó muchísimo también. Agradecido por haber recibido este premio una vez más y quiero compartirlo con mis compañeros porque fue un año exitoso para todo el grupo”, expresó el campeón del mundo, que ya había recibido el MVP de la final ante Vancouver Whitecaps.

El campeón reciente con Inter Miami fue elegido como el jugador más valioso de la temporada

Messi fue máximo artillero del campeonato con 29 goles en 28 partidos, además de ser el líder en asistencias (19), y se convirtió en el primer futbolista que revalida el MVP en las tres décadas de vida de la MLS y el segundo en poseer dos galardones, acompañando al serbio Preki (1997 y 2003). El capitán del Inter Miami obtuvo un 70,43% de los votos de un panel formado por periodistas, jugadores y representantes de los equipos de la competición.

La Pulga también fue incluida en el Once Ideal de la MLS 2025 el mes pasado tras ganar la Bota de Oro. La leyenda argentina jugó un papel clave en la trayectoria del Inter Miami en los Playoffs de la MLS Cup 2025, donde el conjunto dirigido por Javier Mascherano conquistó su histórico primer título de la MLS Cup, liderando la lista con 15 goles (6 goles, 9 asistencias) y estableciendo un nuevo récord de tantos en una sola postemporada.

En la votación, Messi terminó por delante del Jugador Revelación del Año de la MLS, Anders Dreyer; el delantero del LAFC, Denis Bouanga; el mediocampista del FC Cincinnati, Evander; y el delantero del Nashville SC, Sam Surridge, para llevarse el premio.

Lionel Messi con la copa de la MLS tras consagrarse campeón con Inter Miami (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Messi no es el único argentino en ser galardonado con dicho premio. Su antecesor, en 2023, fue Luciano Acosta, del FC Cincinnati. En 2017, Diego Valeri fue el más destacado de la temporada con Portland Timbers; en 2008, Guillermo Barros Schelotto se llevó el premio con el Columbus Crew y Christian Gómez hizo lo propio en 2006 jugando para el DC United.

En cuanto a la historia del premio MVP que lleva el nombre de Landon Donovan, leyenda del fútbol estadounidense, el primer futbolista en ganarlo fue el colombiano Carlos Valderrama, en 1996, cuando el Pibe jugaba para el Tampa Bay Mutiny. Entre otros ganadores sudamericanos se encuentran el boliviano Marco Antonio Diablo Etcheverry (1998, DC United), el brasileño Luciano Emilio (2007, DC United), el colombiano David Ferreira (2010, FC Dallas) y el venezolano Josef Martínez (2018, Atlanta United).

Entre los europeos que se destacan con el premio MVP están: el irlandés Robbie Kean (2014 con LA Galaxy), el italiano Sebastian Giovinco (2015 con Toronto FC); los españoles David Villa (2016 con New York City FC), Alejandro Pozuelo (2020 con Toronto FC) y Carles Gil (2021 con New England Revolution); y el alemán Hany Mukhtar (2022 con Nashville SC).