Da pelea en el Torneo Clausura y está cerca de jugar con Messi: el argentino que negocia para sumarse al Inter Miami

Messi celebra su gol ante Cincinatti, por la semifinal de la Conferencia Este (Photo by Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El Inter Miami sueña con conquistar su primera MLS. Y tiene argumentos para soñar: viene de vencer 4-0 a Cincinnati como visitante y avanzó a la final de la Conferencia Este, instancia en la que se medirá ante New York City. Sin embargo, a pesar de que tiene la gloria al alcance de los botines de sus estrellas, la franquicia ya piensa en 2026. La primera prueba fue la renovación del vínculo de su capitán, Lionel Messi, quien rubricó su continuidad hasta 2028. Así, será el encargado de cortar la cinta de inauguración del flamante estadio de Las Garzas, el Freedom Park, evento pautado para el 4 de abril, cuando el equipo se mida ante Austin.

Al mismo tiempo, el elenco rosa ya planifica el plantel del próximo año, que promete ser un nuevo “dream team” a pesar de los retiros confirmados de Sergio Busquets y Jordi Alba. Y el primer refuerzo sería un lateral derecho argentino.

Se trata de Facundo Mura, de 26 años y actualidad en Racing, que acaba de eliminar a River en los octavos de final del Torneo Clausura. El ex Estudiantes y selecciones juveniles de la Albiceleste quedará con el pase en su poder el 31 de diciembre y ficharía como agente libre en la institución de Florida. Así lo confirmó el periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases.

“Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para convertirse en refuerzo de Inter Miami. Las conversaciones vienen a buen ritmo y el lateral derecho está cerca de convertirse en compañero de Leo Messi. Llegaría como agente libre desde Racing a partir de enero de 2026″, escribió el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

El titular en el sector es Ian Fray, oriundo de Jamaica, de 23 años, quien tiene contrato hasta hasta fin de año, aunque se especula con que renovará. El suplente es el argentino Marcelo Weigandt, quien está a préstamo y en 2026 debe retornar a Boca Juniors.

Inter Miami también buscaría un marcador de punta izquierdo ante la baja de Jordi Alba. Desde hace varias semanas, la versión instalada es que hay acuerdo cerrado con Sergio Reguilón, ex Real Madrid. El español, de 28 años, quedó libre del Tottenham. Y, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, tuvo propuestas del fútbol iraní y de clubes de la Liga de España cercanas a los cuatro millones y medio de dólares por temporada, pero instruyó a su agente que aceptara la oferta de la MLS. ¿Se concretará?

Pero desde Miami prometen más. En Florida hablan de “dos refuerzos potentes más”, pero no trascendieron los nombres. En el último mes, por caso, sonaron como posibilidades Neymar y Robert Lewandowski.

La columna del plantel de Las Garzas está conformada por argentinos, partiendo desde Messi y del cuerpo técnico encabezado por Javier Mascherano. Además, componen el grupo Tomás Avilés, Santiago Morales, el citado Weigandt, Óscar Ustari, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Rocco Ríos Novo, Rodrigo de Paul y Mateo Silvetti. A esa armada se sumaría Mura a partir de 2026. Y podría haber más representantes albicelestes en la futura nómina.