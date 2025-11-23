El llamativo gesto de Oscar Piastri antes de la doble descalificación de McLaren en Las Vegas que abrió el debate

El llamativo gesto de Oscar Piastri al retirarse del box de McLaren en el GP de Las Vegas

El inesperado giro en el Gran Premio de Las Vegas reconfiguró la lucha por el campeonato de la Fórmula 1, luego de que la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri por una infracción técnica alterara el panorama a solo dos carreras del cierre de la temporada. La sanción, que privó a ambos pilotos de McLaren de los puntos obtenidos en la pista, redujo la ventaja del británico en la clasificación y elevó la importancia de las próximas citas en Qatar y Abu Dhabi. Más allá de que el gran ganador fue Max Verstappen, quien cruzó la línea de meta en el primer lugar, el australiano también se vio notablemente beneficiado.

La penalización supuso la pérdida de los 18 puntos que Norris, el gran perjudicado al final del día, había sumado por su segundo puesto y de los 12 puntos que Piastri había obtenido al finalizar cuarto. Aunque Lando se mantiene como líder con 390 puntos, su margen se redujo a 24 unidades, ya que el neerlandés de Red Bull y el australiano de McLaren quedaron igualados en 366 puntos.

La expectativa en el paddock y de todo el mundo de la F1 sobre la posible descalificación de los corredores duró varias horas. Los delegados técnicos de la FIA, con Jo Bauer a la cabeza, investigaron los monoplazas por un extenso lapso de tiempo. No obstante, puertas adentro se divisó la preocupación de los mecánicos del team con sede en Woking y de Andrea Stella, director del equipo, ya que las reglas son tajantes y la penalización era prácticamente un hecho. Incluso, Lando Norris bajó considerablemente su ritmo en las últimas vueltas de la carrera, aunque no fue suficiente.

En medio de todo esto, con el bombazo a punto de explotar, Oscar Piastri se retiró del paddock con una llamativa sonrisa en su rostro que no pasó desapercibida en las redes sociales. Luego de dialogar con el personal presente, el australiano se marchó con una mochila y con un gesto alegre. Incluso, Mark Webber, expiloto de la F1 y mánager del piloto, lo acompañó con la misma mueca en su rostro.

“La descalificación de ambos McLaren fue todo parte de la gestión Mark Webber para que Piastri pueda volver a la pelea. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, comentó en tono de broma un usuario de X (antes Twitter). “La cara de Oscar Piastri cuando se fue de la pista en Las Vegas...” y “solo faltaba una doble descalificación para devolverle la sonrisa a Oscar Piastri”, replicaron otros.

El llamativo gesto de Piastri antes de que se diera a conocer de manera oficial la descalificación de los monoplazas de McLaren

Aunque esta no fue la única acción del australiano que generó una gran repercusión en las redes sociales. Antes del fin de semana, la cuenta de Instagram oficial del piloto compartió brevemente una imagen que citaba un comentario del exdirector de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, quien afirmaba que el equipo de Woking priorizaba a su compañero de equipo. Pese a que la publicación se borró poco después, los aficionados del campeonato no tardaron en darse cuenta.

“No lo sé. Me desperté esta mañana y lo vi, así que no sé. Quizás lo hice sin querer, obviamente no fue intencional. No sabía qué había pasado, así que no sé”, comentó Piastri cuando fue consultado sobre el suceso, según informó el medio especializado Motorsport. Vale destacar que gran parte de los competidores de la F1 cuenta con un equipo especial para gestionar las redes sociales.

“McLaren prefiere al piloto inglés Norris. Tiene más carisma y atractivo comercial para ellos, más presencia ante las cámaras y más publicidad. Probablemente por eso es mejor para McLaren”, fueron los dichos de Ecclestone que se compartieron en la cuenta de Piastri.

Esto reavivó las sospechas y teorías conspirativas que afirman que la cúpula dirigencial de McLaren tiene un favoritismo con Norris en la lucha por el título de la F1. A pesar de que puertas adentro intenten negar continuamente las afirmaciones, varios pesos pesados del Gran Circo hablaron al respecto y enaltecieron los rumores, como fue el caso del propio Bernie Ecclestone y Jos Verstappen, padre de Max.

La polémica publicación que reposteó la cuenta oficial de Piastri en Instagram

La decisión de excluir a los dos monoplazas de McLaren de la clasificación final se tomó tras una investigación iniciada pasada la medianoche en Estados Unidos y concluida en la madrugada. Los delegados técnicos de la FIA detectaron que el desgaste de los patines de resina, situados en la parte inferior de los McLaren MCL39, no cumplía con el mínimo reglamentario de nueve milímetros exigido por el artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico.

Las mediciones, realizadas con un micrómetro de alta precisión, arrojaron valores de 8,88 mm y 8,93 mm en el coche de Norris, cifras confirmadas en presencia de los comisarios y representantes del equipo. El informe oficial de la FIA, citado por la página oficial de la Fórmula 1, detalló: “Los patines traseros se volvieron a medir en presencia de los Comisarios y los tres representantes de McLaren, y dichas mediciones confirmaron que no cumplían con el reglamento. Las mediciones relevantes fueron incluso inferiores a las obtenidas originalmente por el delegado técnico”.

Oscar Piastri lamentó la situación en declaraciones difundidas por la escudería: “Es decepcionante terminar este fin de semana sin puntos después de una desafortunada descalificación debido al desgaste de los derrapes. Con lo ajustada que está la parrilla, siempre buscamos dónde podemos ganar rendimiento, y esta vez no lo hicimos bien. Ahora necesitamos reiniciar, reenfocarnos y esforzarnos para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en las dos últimas rondas, ambas pistas en las que hemos sido fuertes anteriormente”.

El comunicado de McLaren por el error que puede costarles un campeonato

En respuesta a la sanción, McLaren publicó un comunicado en redes sociales en el que reconoció el error técnico que podría costarle el campeonato de pilotos, después de haber asegurado el título de constructores en jornadas previas. El director del equipo, Andrea Stella, expresó: “Pedimos disculpas a Lando (Norris) y Oscar (Piastri) por la pérdida de puntos hoy, en un momento crucial de sus participaciones en el campeonato, tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros socios y aficionados, cuyo apoyo es tan importante”.

El equipo británico explicó que, tras el Gran Premio de Las Vegas, se les declaró en infracción del Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico, que exige un espesor mínimo de derrape de 9 mm. El coche número 4, de Norris, superó el límite permitido por 0,12 mm en el derrape trasero, mientras que el coche 81, de Piastri, lo hizo por 0,26 mm. A pesar de que la escudería consideró la infracción como “involuntaria”, los comisarios no aceptaron sus argumentos y mantuvieron la exclusión de ambos autos de la clasificación.

De cara al desenlace de la temporada, restan 58 puntos en juego: veinticinco para cada ganador de las carreras de Qatar y Abu Dhabi, y ocho para el vencedor de la Sprint en Lusail.