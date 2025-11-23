El desafiante mensaje de Verstappen y el comunicado de McLaren por el error que puede costarle un título en la F1: “Decepcionante”

Verstappen obtuvo 25 puntos y sigue acortando la ventaja con Lando Norris (Crédito: Gary A. Vasquez-Imagn Images/vía Reuters)

Cuando la bandera a cuadros selló el final del Gran Premio de Las Vegas, Lando Norris parecía estar un paso más cerca del ansiado título. Sin embargo, el campeonato dio un vuelco de 180 grados por la descalificación suya y la de su compañero de McLaren, Oscar Piastri, por una infracción técnica en sus monoplazas y el triunfo de Max Verstappen en Estados Unidos tomó otro valor a falta de dos eventos para el cierre del año (Qatar y Abu Dhabi).

La sanción fue comunicada después de una investigación iniciada sobre la medianoche norteamericana y concluida en horas de la madrugada. De esta manera, Norris perdió los 18 puntos equivalentes a su segundo lugar y lo mismo pasó con las 12 unidades de Piastri con su cuarta ubicación. Lando sigue siendo el líder (390), pero su ventaja se acortó a 24 puntos con el detalle de que Verstappen igualó a Oscar (366) en el segundo lugar de la tabla.

Antes de conocerse esta decisión, Verstappen ya avisaba que no daría nada por perdido en el tramo final del año. “All in”, escribió el tetracampeón mundial en un mensaje divulgado en su cuenta personal de Instagram para sus más de 16 millones de seguidores en una clara demostración que apostará todas sus fichas a dar el zarpazo, luego de que los McLaren se hayan repartido la punta durante todo el calendario. Y completó su mensaje con una felicitación a Red Bull: “Excelente actuación, muy orgulloso de todos”.

El mensaje de Max Verstappen que ilusiona a sus fanáticos con un pentacampeonato

De acá al final del año, resta una cifra máxima de 58 puntos en juego: los 25 correspondientes a los ganadores de las carreras de Qatar y Abu Dhabi y los 8 que se lleva el vencedor de la Sprint en Lusail. El número mágico de Lando Norris es 425 puntos, ya que esa cantidad lo haría inalcanzable para sus competidores directos en la pelea por el trofeo de campeón. Si logra menos de esa cifra, podría darse una igualdad en la cima y el primer criterio de desempate radica en las victorias de cada uno, un ítem que lo mantiene igualado con Piastri (7), mientras que Verstappen pide permiso con 6 triunfos en el año. Si persiste la paridad, se evaluará la cantidad de segundos o terceros lugares y así sucesivamente hasta dar con el máximo registro.

Bajo este escenario, McLaren emitió un comunicado en redes sociales sobre el error que puede costarle un campeonato de pilotos, luego de haberse quedado jornadas atrás con el título en constructores. La misiva incluyó declaraciones del director, Andrea Stella: "Pedimos disculpas a Lando (Norris) y Oscar (Piastri) por la pérdida de puntos hoy, en un momento crucial de sus participaciones en el campeonato, tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros socios y aficionados, cuyo apoyo es tan importante. Si bien este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada”.

El team británico expuso las razones de la descalificación: “Tras el Gran Premio de Las Vegas, se nos declaró infringido el Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico, que exige un espesor mínimo de derrape de 9 mm. El coche 4 (Norris) infringió el límite con un máximo de 0,12 mm en el derrape trasero y el coche 81 (Piastri) con un máximo de 0,26 mm en el derrape trasero”.

El comunicado de McLaren por el error que puede costarles un título

La sanción se originó cuando los delegados técnicos de la FIA detectaron que el desgaste de los patines de resina—ubicados en la parte inferior de los McLaren MCL39— era inferior al mínimo reglamentario. “Los patines traseros se volvieron a medir en presencia de los Comisarios y los tres representantes de McLaren, y dichas mediciones confirmaron que no cumplían con el reglamento. Las mediciones relevantes fueron incluso inferiores a las obtenidas originalmente por el delegado técnico”, expresa el informe oficial de la FIA, citado por Formula1.com.

Más allá de considerar que la infracción fue “involuntaria”, la decisión de los comisarios no dio lugar a los argumentos de la escudería europea: ambos autos quedaron excluidos de la clasificación de la carrera. Esto posibilitó que Mercedes lograra un destacado 2-3 para cerrar el podio con George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Las Flechas Plateadas se consolidan en el segundo lugar entre los constructores con 431 puntos, Red Bull completa el podio (391), y Ferrari permanece cuarto (378). El trío está muy lejos de McLaren, líder indiscutido (756) que no sumó unidades por primera vez en 2025.

A Lando Norris le sacaron el segundo lugar logrado en Las Vegas (Crédito: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Las víctimas de esta decisión también arrojaron sus sensaciones. El principal perjudicado, Lando Norris, optó por intentar dar vuelta la página para enfocarse en lo que se viene: “Un final frustrante para hoy. Tuvimos que gestionarlo hacia el final de la carrera y ahora sabemos que se debió a algunos problemas en nuestro coche, que lamentablemente nos llevaron a la descalificación. Es frustrante perder tantos puntos. Como equipo, siempre nos esforzamos por alcanzar el máximo rendimiento posible, y claramente no logramos ese equilibrio hoy. Nada de lo que pueda hacer cambiará eso ahora; en su lugar, me centraré por completo en Qatar, donde intentaremos salir y ofrecer el mejor rendimiento posible en cada sesión”.

A continuación, Oscar Piastri lamentó esta situación en declaraciones difundidas por la escudería: “Es decepcionante terminar este fin de semana sin puntos después de una desafortunada descalificación debido al desgaste de los derrapes. Con lo ajustada que está la parrilla, siempre buscamos dónde podemos ganar rendimiento, y esta vez no lo hicimos bien. Ahora necesitamos reiniciar, reenfocarnos y esforzarnos para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en las dos últimas rondas, ambas pistas en las que hemos sido fuertes anteriormente”.

Piastri continúa sin encontrar su mejor ritmo en la recta final de 2025 (Crédito: Lucas Peltier-Imagn Images/vía Reuters)

El comunicado completo de McLaren

Tras el Gran Premio de Las Vegas, se nos declaró infringido el Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico, que exige un espesor mínimo de derrape de 9 mm. El coche 4 infringió el límite con un máximo de 0,12 mm en el derrape trasero y el coche 81 con un máximo de 0,26 mm en el derrape trasero.

Durante la carrera, ambos coches experimentaron un nivel de flexión inesperadamente alto, nunca visto en los entrenamientos, lo que provocó un contacto excesivo con el suelo. Estamos investigando las razones de este comportamiento, incluyendo el efecto de los daños accidentales que sufrieron ambos coches, detectados después de la carrera, y que provocaron un mayor movimiento del suelo.

(Las declaraciones de Andrea Stella, director de McLaren)

“Como señaló la FIA, la infracción no fue intencional, no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones y también existieron circunstancias atenuantes”

“Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crucial de sus participaciones en el campeonato, tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros socios y aficionados, cuyo apoyo es tan importante”

“Si bien este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada”.

El resumen del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Así terminará la temporada 2025 de la Fórmula 1

Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11:00.

GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13:00.

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00.