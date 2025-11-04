Deportes

Las polémicas teorías conspirativas en McLaren en plena lucha de sus pilotos por el título de la Fórmula 1: “Prefieren a Norris”

Bernie Ecclestone, histórico jefe de la Máxima, afirmó que el equipo encontró maneras de “ralentizar” a Piastri para favorecer al británico porque “tiene más carisma”

Norris y Piastri compiten por
Norris y Piastri compiten por la corona (Reuters)

El ambiente de tensión en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 se intensifica mientras la temporada 2025 avanza hacia su desenlace, con Lando Norris al frente de la clasificación tras arrebatar el liderazgo a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, por apenas un punto. Un episodio que generó controversia y alimentó los rumores por un presunto trato preferencial de McLaren hacia el británico y la inusual caída de rendimiento del australiano en la segunda mitad del año.

Las posiciones en la tabla muestran a Norris con 36 puntos de ventaja sobre Max Verstappen, mientras que el propio Piastri ocupa el segundo lugar. La merma de rendimiento del australiano abrió una serie de especulaciones y teorías conspirativas sin más sustento que las opiniones.

Esta situación que ha desembocado en planteos de los fanáticos sobre un hipotético complot desde el equipo de Woking en contra de Piastri tomaron una inesperada fuerza tras las declaraciones de Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1 y una de sus figuras históricas, poniendo sobre la mesa una supuesta preferencia en McLaren por Norris.

“Sí, así parece. McLaren favorece a Norris en la segunda mitad de la temporada”, señaló el ex directivo de 95 años en una entrevista con Sport.de y RTL/ntv. El legendario líder de la Máxima aseguró que “McLaren ha logrado ralentizar a Oscar Piastri usando diversos métodos. McLaren prefiere a Lando Norris. Tiene más carisma y cualidades de marketing para ellos, mayor presencia ante las cámaras y exposición pública”, aunque en el medio matizaron estas acusaciones advirtiendo que Ecclestone acusó a la escudería “sin dar ejemplos específicos”.

El ex dirigente explicó que a inicios de año Piastri mantenía ritmo y velocidad superiores, por lo que era “claramente más rápido” pero en los últimos Grandes Premios ese rendimiento mermó y Ecclestone apuntó contra la misma escudería.

Ecclestone habló de conspiraciones en
Ecclestone habló de conspiraciones en McLaren (Reuters)

La reacción de Piastri no ha pasado inadvertida entre los observadores, a punto tal que Ecclestone aseguró ver un desánimo del australiano: "Piastri está cansado de las ‘papaya rules’. Está frustrado porque ya no puede ganar carreras con tanta facilidad y porque Norris recibe un trato de favor dentro del equipo".

No es la primera vez que el ex jefe de la categoría pone sobre la mesa teorías conspirativas dentro de McLaren. Hace dos meses, tras el GP de Italia, fue duro con la decisión que tomó el equipo y generó gran controversia por entonces: “Ellos (en McLaren) siguen hablando de equidad. Pero, ¿es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No. Está empezando a tener la sensación de que McLaren prefiere a un campeón del mundo llamado Lando Norris". Las primeras acusaciones comenzaron a surgir por entonces cuando los directores de la escudería le indicaron al australiano que dejara pasar a su compañero tras una mala detención en pits.

Verstappen busca la corona desde
Verstappen busca la corona desde el tercer lugar (Reuters)

A pesar de contar con el monoplaza más competitivo y de haber asegurado el campeonato de constructores tras el GP de Singapur, el debate en torno a la preferencia interna añade presión extra en la recta final de la temporada.

Norris consiguió el liderazgo finalmente tras su triunfo en México, pero la irrupción de Max Verstappen como potencial amenaza al dominio de McLaren reconfigura aún más las posibilidades al título. Actualmente, el neerlandés se encuentra a 36 puntos de la cima, y desde el entorno de la categoría reina toman nota de su tenacidad. "Creo que Max lo volverá a hacer de nuevo y ganará el título", fue la tajante sentencia de Bernie.

Si bien consideró que ambos corredores de McLaren son “buenos” y el coche es “súper”, lanzó una fuerte predicción sobre Max: “Pero Verstappen es especial, el mejor piloto de carreras, no un político, sino un verdadero piloto de carreras. Tiene algo especial, una calidad extraordinaria. La próxima carrera es en Brasil, donde el tiempo es variable, con lluvias incluidas. Verstappen lo hará bien allí”.

El medio también recogió la opinión del ex jefe de la categoría sobre otros protagonistas, como Lewis Hamilton. Sin matices, manifestó que la etapa del británico en Ferrari constituye un fracaso y otra vez lanzó críticas feroces: “Se le está escapando todo de las manos. Quería ser campeón del mundo y ahora se sorprende de no poder conseguirlo. Hamilton puede ser uno de los mejores de los últimos diez años, pero no el mejor”. Sobre la relación del inglés con la escudería italiana, sentenció que se trata únicamente de un “proyecto de marketing financiero” y fue incluso despectivo sobre el futuro del máximo campeón de la divisional: “Creo que en el futuro hará más con la moda”.

En referencia a la estructura de Ferrari, Ecclestone consideró que el equipo carece de autoridad suficiente para aspirar al título. "El problema es que Ferrari necesita un líder autoritario para tener éxito. Allí no hablan italiano, hablan Ferrari. En Italia, todo el mundo opina e interfiere, decidiendo qué está bien y qué está mal“, afirmó, antes de señalar que el director Frédéric Vasseur no posee el carácter necesario para asumir ese rol.

