Crecen las sospechas sobre el favoritismo de McLaren por Norris en la pelea por el título con Piastri: “Es muy extraño”

Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - August 24, 2024 Red Bull's Max Verstappen's father Jos Verstappen before practice REUTERS/Piroschka Van De Wouw

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 vive una etapa de incertidumbre, con Lando Norris liderando la clasificación tras superar a su compañero de equipo, Oscar Piastri, por un margen mínimo de un punto. Por detrás, se encuentra un Max Verstappen que recortó notablemente la brecha. No obstante, la atención en las últimas semanas se centró en la tensión interna entre los pilotos de McLaren y en un supuesto trato diferencial a favor del británico por parte de los directivos. En este contexto, Jos Verstappen, expiloto y padre del neerlandés de Red Bull, puntualizó en la situación del australiano y sugirió que, de encontrarse en su lugar, adoptaría una postura mucho más firme frente a las circunstancias actuales.

La rotunda caída de rendimiento de Piastri en la segunda mitad del año de la Máxima generó fuertes especulaciones a lo largo del paddock. Incluso, uno de los que alimentó los rumores fue el propio Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1 y una de sus figuras históricas, quien aseguró que “McLaren favorece a Norris en la segunda mitad de la temporada” y “McLaren prefiere a Lando Norris”.

Jos Verstappen, como de costumbre, sigue de cerca estos acontecimientos y no ocultó su sorpresa ante lo que ocurre en el team con sede en Woking. “Me resulta muy extraño lo que está pasando en McLaren”, expresó en diálogo con De Telegraaf. “¿Acaso Piastri ha olvidado de repente cómo pilotar? Si yo fuera él, o su representante (Mark Webber), sin duda tomaría cartas en el asunto. Porque ahora todos se preguntan si podrá soportar la presión. Y eso no es bueno para su reputación, en este caso, la de Piastri”, agregó el ex piloto de la F1 en sus declaraciones con el periodista Erik van Haren.

El campeón de la Fórmula se definirá entre Norris, Piastri y Verstappen (REUTERS/Florion Goga)

En el entorno de la escudería británica se insinuó que Norris podría contar con el respaldo del CEO Zak Brown, aunque este último ha negado categóricamente cualquier favoritismo. Jos Verstappen, al ser consultado sobre esta percepción, respondió: “Puede que huela así automáticamente, pero no tengo ni idea. Si yo fuera Piastri, estaría contraatacando ahora mismo. Todos daban por hecho que se convertiría en campeón, y esa percepción ha cambiado muy rápidamente”.

Actualmente, en la antesala del Gran Premio de Brasil, Norris (357) mantiene una ventaja de treinta y seis puntos sobre Verstappen (321), mientras que Piastri (356) ocupa la segunda posición en la tabla a una sola unidad de su compañero. Cabe recordar que la escudería británica ya se quedó con el Campeonato de Constructores. La polémica dentro de la batalla interna de McLaren se agravó por las llamativas “papaya rules”, las cuales constaban de una serie de medidas que los pilotos tenían que cumplir dentro del equipo. Varios aficionados puntualizaron que la implementación de estas a lo largo de la temporada favoreció a Lando, lo que hizo plantear la posibilidad de un complot desde el equipo de Woking.

Durante el media day de Interlagos, Zak Brown, CEO de McLaren, cortó de raíz las especulaciones y se refirió al dilema. “Prefiero decir: ‘Hicimos lo mejor que pudimos con nuestros pilotos empatados a puntos, y el otro nos ganó por uno’, que la alternativa: decirle a uno de nuestros pilotos ahora mismo, cuando están a un punto de diferencia, ‘sé que sueñas con ganar el campeonato mundial, pero lanzamos una moneda al aire y no lo lograrás este año’. ¡Olvídalo! Así no es como competimos”, comentó en diálogo con Sky Sports.

Cuando no tiene que competir en el Rally, Jos Verstappen suele acompañar a Max en sus carreras en la F1 (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Jos Verstappen también se refirió a las posibilidades de su hijo en la pelea por el título. “Max lo toma con mucha tranquilidad y naturalidad”. Respecto a la actitud del corredor de Red Bull ante la presión del campeonato, subrayó la serenidad de su hijo: “Creo que es la mejor actitud. Tuvo dificultades en México, pero aun así logró un tercer puesto y casi un segundo. Eso es alentador. Pero dada la diferencia de puntos, definitivamente no depende de él”.

Verstappen también se refirió a la polémica salida de Christian Horner, quien supo ser jefe y team principal por 20 años, a mediados de la temporada 2025. “El hecho de que tenga opciones de ganar el título mundial es una gran ventaja. Sobre todo si se compara con la situación durante el parón veraniego. El ambiente en el equipo es completamente distinto. Tengo una buena relación con el director del equipo, Laurent Mekies, y me da mucha tranquilidad ver lo mucho que disfruta Max de nuevo. Está en buenas manos”, comentó el piloto de 53 años. Vale aclarar que no tenían una gran relación y en varias oportunidades tuvieron declaraciones cruzadas.

Jos también valoró la capacidad de su hijo para transformar un monoplaza poco competitivo en un vehículo ganador: “Convirtió un coche mediocre en uno ganador. Eso es único. Creo que ahora se nota, porque la diferencia con el segundo clasificado es enorme. Y lo mismo ocurrió el año pasado”.

Por último, Jos Verstappen volvió a cruzar a Sergio Pérez. Checo, que volverá a la F1 en la temporada 2026 con Cadillac, hizo alusión que la construcción de los monoplazas de Red Bull siempre está centrada y adaptada a las cualidades de Max.

“Diría lo mismo en el caso de Pérez. Pero yo, y todos los que seguimos de cerca la situación, sabemos que no es así. A veces, incluso las mentes más brillantes no entienden por qué un coche reacciona de forma diferente, pero Max tiene la capacidad de adaptarse al coche en cualquier circunstancia. Por supuesto, da su opinión en función de las sensaciones que transmite el coche, pero eso es normal. Siempre se dice que todo gira en torno a él. Lo siento, pero no es así”, completó Jos Verstappen.