Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está al rojo vivo (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados por una infracción técnica en sus monoplazas tras el Gran Premio de Las Vegas y la lucha por el título de la Fórmula 1 está que arde. Esta decisión, adoptada tras una exhaustiva inspección post-carrera, reconfiguró la clasificación del campeonato y reavivó las opciones de Max Verstappen en la recta final de la temporada.

La sanción se originó cuando los delegados técnicos de la FIA detectaron que el desgaste de los patines de resina —ubicados en la parte inferior de los McLaren MCL39— era inferior al mínimo reglamentario de nueve milímetros, tal como exige el artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico. Las mediciones, realizadas con un micrómetro de alta precisión, arrojaron valores de 8,88 mm y 8,93 mm en el coche de Norris, cifras que se confirmaron en presencia de los comisarios y representantes del equipo. El informe oficial de la FIA, citado por Formula1.com, especificó: “Los patines traseros se volvieron a medir en presencia de los Comisarios y los tres representantes de McLaren, y dichas mediciones confirmaron que no cumplían con el reglamento. Las mediciones relevantes fueron incluso inferiores a las medidas originalmente por el Delegado Técnico”.

La sanción a Norris tras el GP La Vegas de Fórmula 1

La sanción a Piastri tras el GP La Vegas de Fórmula 1

Ante esta situación, los comisarios escucharon los argumentos de McLaren, que alegó circunstancias atenuantes como la presencia de baches inesperados en el circuito, la reducción de las sesiones de entrenamientos por condiciones meteorológicas adversas y la limitada oportunidad de pruebas. El equipo también sostuvo que la infracción fue menos grave que otras ocurridas en la temporada. Sin embargo, la FIA mantuvo su postura y subrayó que “ni el reglamento ni los precedentes preveían ninguna sanción aparte de la habitual (es decir, la descalificación)”, y que “la infracción fue involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento”.

La decisión de los comisarios fue tajante: ambos McLaren quedaron excluidos de la clasificación de la carrera, lo que supuso la pérdida de los 18 puntos que Norris había obtenido por su segundo puesto y de los 12 que Piastri sumó al finalizar cuarto. Esta sanción, idéntica para ambos pilotos pero emitida en documentos separados, se aplicó tras escuchar a los directores del equipo y a los responsables técnicos de la FIA.

El impacto en la clasificación del campeonato fue inmediato. Tras la descalificación, Verstappen iguala a Piastri en la segunda posición del Mundial de Pilotos con 366 puntos, mientras que Norris se mantiene líder con 390, apenas 24 unidades de ventaja y con 58 puntos aún en juego en las dos últimas pruebas: el Gran Premio de Qatar y el de Abu Dhabi. El australiano Piastri conserva la segunda plaza por contar con una victoria más que Verstappen (siete frente a seis).

La exclusión de los McLaren provocó una reconfiguración de los resultados en Las Vegas. George Russell ascendió al segundo puesto, logrando así su mejor resultado de la temporada, y Andrea Kimi Antonelli sumó su tercer podio en la Fórmula 1. Charles Leclerc terminó cuarto, Carlos Sainz subió a la quinta posición, e Isack Hadjar, Nico Hulkenberg y Lewis Hamilton también escalaron posiciones. Esteban Ocon y Oliver Bearman ingresaron en el top diez, tras haber finalizado originalmente fuera de los puntos.

Los diez primeros clasificados actualizados en Las Vegas, tras la descalificación de Norris y Piastri

En el plano deportivo, la carrera de Norris estuvo marcada por una salida desde la pole y una intensa lucha con Verstappen en la primera curva, donde perdió posiciones tras salirse de pista. El británico logró recuperar hasta la segunda plaza, pero en las últimas vueltas su ritmo decayó notablemente, perdiendo hasta cuatro segundos por vuelta respecto a Russell. Según Formula1.com, Norris explicó: “No sé cuáles eran los problemas. El equipo solo me dijo que había algunos inconvenientes y que debía aflojar. Es algo que hablaré con ellos en un momento”. La gestión del combustible fue señalada como una de las causas de esta merma de rendimiento, aunque posteriormente se supo que el motivo de la investigación era el desgaste de la plancha del fondo plano.

Por su parte, Piastri protagonizó una remontada tras caer al séptimo lugar en la primera vuelta debido a un toque con Liam Lawson. El australiano finalizó quinto en pista, pero ascendió a la cuarta posición tras la penalización de Kimi Antonelli. Antes de conocer la sanción, Piastri declaró a Formula1.com: “La primera vuelta fue movida, por decir lo menos, y después cometí un par de errores que no ayudaron. El equipo hizo un gran trabajo con la estrategia para recuperar la carrera, eso fue lo mejor. Me quedé atascado detrás de Kimi, me acerqué en una vuelta y perdí todo el agarre al intentar adelantar, así que no pude volver a acercarme. Eso complicó mucho las cosas, pero siento que había más potencial”.

La infracción técnica de McLaren no es un hecho aislado en la temporada. Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg también fueron descalificados en los Grandes Premios de China y Baréin, respectivamente, por transgresiones similares relacionadas con el desgaste de la plancha del fondo plano.

En el campeonato de constructores, la actualización de los resultados tras Las Vegas permitió a Mercedes distanciarse de Red Bull y Ferrari en la lucha por la segunda plaza, mientras que McLaren ya había asegurado el título con antelación. En el ámbito individual, pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz vieron modificadas sus posiciones en la tabla, con Sainz acercándose al top diez y Alonso descendiendo al 13° lugar.

La Fórmula 1 se prepara ahora para las dos últimas citas del calendario, con la batalla por el título más abierta que nunca tras el giro provocado por la descalificación de los McLaren.