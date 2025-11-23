Deportes

Arde la pelea por el título de la F1 tras el triunfo de Verstappen en Las Vegas: qué necesita Norris para ser campeón en Qatar

El cuádruple campeón mundial sigue en la pelea luego de su victoria, aunque el británinco tiene chances de conquistar su primer cetro en la Máxima en una semana

Lando Norris, Max Verstappen y
Lando Norris, Max Verstappen y George Russell en el podio de Las Vegas (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El campeonato mundial de 2025 intensificó la batalla por los primeros puestos tras el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 donde Max Verstappen venció con su Red Bull y sigue dando pelea en la lucha por plasmar su quinto título de pilotos consecutivo.

Aunque el piloto neerlandés deberá batir al actual líder del certamen, Lando Norris, que fue segundo con su McLaren en el circuito callejero y llegó a 408 puntos. Detrás se ubica su compañero de equipo, Oscar Piastri, con 378. Gracias a su sexto triunfo en el año, Verstappen llegó a 366 unidades.

Terminada la carrera circuló el rumor de una posible desclasificación de Norris por no cumplir con el mínimo de combustible en su auto, que está siendo analizado por las autoridades. Si el británico es excluido, quedará con 390 puntos.

Restan dos fechas y 58 puntos en juego: 25 en cada las carrera dominical de Qatar y Abu Dhabi y 8 por la Sprint que habrá el sábado próximo en Lusail. Hay 30 unidades de diferencia entre Norris y Piastri. Si el venidero domingo el inglés mantiene esa ventaja o al menos queda con 26 tantos sobre el australiano, se proclamará campeón mundial por primera vez en su campaña.

Luego del Gran Premio de México y antes de San Pablo, la separación entre Norris y Piastri era de solo un punto, reflejando una campaña reñida. El rendimiento del británico en las competencias principales y en la Sprint paulista resultó determinante para aumentar la diferencia después del paso por Las Vegas.

Lando Norris se mantiene en
Lando Norris se mantiene en la punta del campeonato (Lucas Peltier-Imagn Images)

George Russell de Mercedes completó el podio en el circuito callejero estadounidense y logró afianzarse en la cuarta posición con 291 puntos, después de un progreso constante. Por otra parte, Charles Leclerc de Ferrari se ubica en quinto lugar, con 222 puntos, mientras Lewis Hamilton mantiene a la escudería italiana en competencia con 149 unidades.

El italiano Kimi Antonelli, en su año de debut con Mercedes, reúne 132 puntos, consolidándose como el novato más destacado. Williams aparece quinto en el Campeonato de Constructores con 117 puntos, producto de los resultados de Alex Albon (73) y el aporte de Carlos Sainz (44). En el fondo de la tabla de pilotos se encuentra Franco Colapinto, que sigue sin poder sumar más allá de que da batalla con la falta de ritmo del A525, misma posición en la que está el equipo Alpine, con solo 22 unidades obtenidas por Pierre Gasly.

Racing Bulls, Aston Martin, Haas y Sauber se mantienen en una competencia cerrada por los puestos intermedios. Aspirantes como Isack Hadjar y Nico Hülkenberg han conseguido las cifras de 47 y 43 puntos, respectivamente, aportando alternativas al desarrollo de la parrilla.

Mundial de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 408
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 378
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 366
  4. George Russell (Mercedes) – 291
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 222
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 149
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 132
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 47
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 45
  11. Carlos Sainz (Williams) – 44
  12. Oliver Bearman (Haas) – 40
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) – 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  16. Esteban Ocon (Haas) – 30
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan* (Alpine) – 0

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren* – 786
  2. Mercedes – 423
  3. Red Bull Racing – 391
  4. Ferrari – 371
  5. Williams – 117
  6. Racing Bulls – 86
  7. Aston Martin – 72
  8. Haas – 70
  9. Sauber – 64
  10. Alpine – 22

*Se consagró campeón en el GP de Singapur

