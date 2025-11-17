Los cruces a los octavos de final del Torneo Clausura, en vivo: todos los emparejamientos y la definición de la Tabla Anual

Se definen los clasificados a octavos del Clausura

Este lunes se cierra la última fecha del Torneo Clausura con mucha expectativa por conocer cuáles serán los ocho cruces de octavos de final en la instancia de eliminación directa. Además, se determinarán los puestos en la Tabla Anual, mientras que el descenso ya está confirmado después de que San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza hayan perdido la categoría.

Las miradas están en los tres partidos que se disputan en primer turno, donde estan en juego los pasajes a octavos en la Zona B. Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán llegan al final con 19 puntos y necesitan ganar si o si para pasar de ronda, aunque el primero tiene ventaja sobre el resto por tener mejor diferencia de gol. El Pirata se mide a Unión de Santa Fe, el Globo va contra un Barracas Central que si no pierde sacará su boleto a la Sudamericana y el Halcón se ve las caras ante Independiente Rivadavia.

Eduardo Salvio festeja el gol de Lanús (Crédito: Fotobaires)

La jornada se inició el viernes con una victoria de Lanús por 3-1 ante Atlético Tucumán, que dejó al Granate en el segundo puesto de la Zona B, como escolta de Rosario Central, gracias al empate de Deportivo Riestra ante el Tomba. Con el punto, el Malevo se ubica tercero, a la espera del resultado entre Vélez y River Plate, ambos clasificados.

Con su empate ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo finalizó su campaña con 24 puntos y quedó en la quinta posición de la Zona B, además de sellar su boleto a la Copa Sudamericana 2026. El Verde, por su parte, también tiene que esperar para saber si clasifica a Playoff, ya que depende de que Gimnasia no le gane a Platense el lunes. En el cierre del sábado, Independiente venció 1-0 a Rosario Central en Avellaneda, lo dejó sin invicto y se permite soñar con clasificar a Copa Sudamericana, aunque deberá esperar una serie de resultados.

Todo siguió este domingo con dos encuentros correspondientes a la zona B. Uno de estos se disputó en Liniers: Vélez Sarsfield igualó 0-0 con el necesitado River Plate. El Fortín no pudo superar a Riestra en el tercer puesto, mientras que el Millonario, que ya tiene su boleto a los octavos de final confirmado, tampoco pudo escalar al quinto lugar, que quedó en poder de San Lorenzo. Además, el equipo de Gallardo perdió la oportunidad de superar a Argentinos Juniors y meterle presión, ya que el Bicho lo aventajaba por un punto en el puesto de Repechaje a la Libertadores. Sin esa mochila a cuestas, los de La Paternal le ganaron a Estudiantes en La Plata y estiraron la distancia sobre la Banda.

Vélez y River no salieron del empate (Crédito: Fotobaires)

Por su parte, Instituto y Talleres también empataron sin goles en el clásico cordobés. La Gloria ya no tenía chances de meterse en los playoffs, pero complicó a la T que igual ya tenía asegurada su presencia en los octavos de final.

La jornada del domingo bajó el telón con cuatro partidos en simultáneo: Boca Juniors-Tigre, Estudiantes de La Plata-Argentinos Juniors, Newell’s-Racing y Central Córdoba de Santiago del Estero-Banfield.

Estos cuatro enfrentamientos definieron las posiciones finales de la zona A, donde todos los equipos estaban considerablemente igualados en puntos. El Xeneize, que recibió a Tigre en La Bombonera, ya tenía asegurado su lugar en los playoffs y se quedó con la cima de la zona, con 29 puntos.

El duelo entre Estudiantes y Argentinos se destacó, ya que ambos necesitaban ganar para meterse en los octavos de final. El Bicho, que ya se había asegurado el repechaje a la Copa Libertadores, ganó y accedió a playoffs. El Pincha deberá esperar.

Argentinos se llevó una valiosa victoria de La Plata (Crédito: Fotobaires)

Al mismo tiempo, Racing visitó a Newell’s en Rosario con el objetivo de ratificar su puesto en zona de clasificación a los playoffs y Copa Sudamericana. Lo logró, ya que se impuso por 1-0. Además, tanto Central Córdoba como Banfield intentaron hacer lo propio: el empate privó al Taladro de meterse en la siguiente instancia.

Los cruces de octavos, cuartos y semifinales serán en el estadio del equipo mejor ubicado en la zona de grupos: en los tres casos en caso de igualdad habrá un suplementario de 30 minutos y si persiste el empate se definirá en los penales. La final será en un recinto neutral.

En relación a la Tabla Anual, Rosario Central (66) y Boca Juniors (62) se aseguraron de antemano los boletos directos a la Copa Libertadores 2026 y Argentinos Juniors (57) el puesto de Repechaje; mientras que River Plate (53) quedó relegado al cuarto puesto. El detalle es que si salen campeones el Canalla, el Bicho o el Xeneize del Clausura, se liberará un cupo directo al máximo certamen continental.

En cuanto a los clasificados hasta el momento a la Copa Sudamericana, se encuentran dentro del certamen, River, Riestra, San Lorenzo, Racing, Lanús y Tigre. Pero también cuentan con chances Barracas Central, Huracán e Independiente.

ASÍ SERÍAN LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

• Boca Juniors (1A) vs. Sarmiento de Junín (8B)

• Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)

• Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

• Unión de Santa Fe (3A) vs. River Plate (6B)

• Rosario Central (1B) vs. Estudiantes de La Plata (8A)

• Central Córdoba de Santiago del Estero (4A) vs. San Lorenzo (5B)

• Racing (2A) vs. Talleres de Córdoba (7B)

• Deportivo Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)

TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

LA AGENDA DE LA FECHA 16 Y LOS RESULTADOS

Viernes 14 de noviembre

• LANÚS 3-1 ATLÉTICO TUCUMÁN

Sábado 15 de noviembre

• GODOY CRUZ 1-1 DEPORTIVO RIESTRA

• ALDOSIVI 4-2 SAN MARTÍN DE SAN JUAN

• SAN LORENZO 1-1 SARMIENTO DE JUNÍN

• INDEPENDIENTE 1-0 ROSARIO CENTRAL

Domingo 16 de noviembre

• VÉLEZ 0-0 RIVER PLATE

• INSTITUTO 0-0 TALLERES DE CÓRDOBA

• BOCA JUNIORS 2-0 TIGRE

• ESTUDIANTES 1-2 ARGENTINOS

• NEWELL´S 0-1 RACING

• CENTRAL CÓRDOBA 1-1 BANFIELD

Lunes 17 de noviembre

17.00 Belgrano vs. Unión de Santa Fe

17.00 Barracas Central vs. Huracán

17.00 Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

19.30 Platense vs. Gimnasia La Plata