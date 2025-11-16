Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.
A qué hora jugarán Boca-Tigre:
El duelo se pondrá en marcha a las 20.15 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Darío Herrera.
Bienvenidos al minuto a minuto al partido por la fecha 16 del Torneo Clausura que jugarán Boca Juniors y Tigre.