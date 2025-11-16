Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto al partido por la fecha 16 del Torneo Clausura que jugarán Boca Juniors y Tigre .

El duelo se pondrá en marcha a las 20.15 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Darío Herrera .

Últimas noticias

