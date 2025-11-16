Deportes

Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de ganarle el Superclásico a River Plate y cerrará la fase de grupos en La Bombonera. Transmite ESPN Premium a las 20.15

13:44 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.

13:34 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Tigre:

El duelo se pondrá en marcha a las 20.15 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Darío Herrera.

13:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto al partido por la fecha 16 del Torneo Clausura que jugarán Boca Juniors y Tigre.

Boca vs Tigre

