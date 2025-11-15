Independiente buscará una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Independiente vs Rosario Central

Independiente recibirá a Rosario Central en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El encuentro, correspondiente a la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, comenzará a las 21:30, será arbitrado por Sebastián Zunino y transmitido en vivo por ESPN Premium.

El duelo enfrenta a dos equipos con realidades opuestas: mientras el conjunto de Avellaneda busca una combinación de resultados que le permita acceder a la Copa Sudamericana, el equipo rosarino ya aseguró el primer puesto de su grupo y el pase a la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega a este compromiso tras una serie positiva de tres victorias consecutivas, la última de ellas por 1-0 ante Deportivo Riestra. Esta racha revitalizó las aspiraciones internacionales del Rojo, aunque su clasificación depende de una serie de resultados ajenos. Para lograr el objetivo, Independiente necesita imponerse a Central, que Huracán no derrote a Barracas Central, que Lanús se consagre campeón de la Sudamericana y que el ganador del Clausura se ubique dentro de los puestos internacionales en la Tabla Anual.

El propio Quinteros reconoció la magnitud del desafío al declarar tras la victoria en el Bajo Flores: “Con Central es una final”. El entrenador añadió: “Estamos en deuda con la gente. Ojalá podamos darles una alegría y cerrar bien el año. Este equipo no merece estar en la posición en la que está”. Además, destacó el rendimiento de futbolistas como Kevin Lomónaco, Santiago Montiel, Rodrigo Fernández Cedrés y Gabriel Ávalos, a quienes consideró piezas clave en la recuperación reciente del equipo.

Por su parte, Rosario Central llega a este partido como el único invicto del Clausura, con un registro de ocho triunfos y siete empates. El equipo dirigido por Ariel Holan, quien conquistó la Copa Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018 con Independiente, afronta la semana con algunas incógnitas en la formación. El defensor Agustín Sandez no estará disponible por su convocatoria a la selección de Paraguay, mientras que se prevé que Alejo Véliz y Ángel Di María sean preservados debido a la acumulación de tarjetas amarillas, lo que podría allanar el camino para el conjunto local. En su última presentación, el equipo rosarino igualó sin goles ante San Lorenzo, cortando una seguidilla de tres victorias consecutivas.

Posibles formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Juan Manuel Elordi, Francesco Lo Celso, Federico Navarro Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santi López, Giovani Cantizano o López y Enzo Copetti. DT: Ariel Holan

Hora: 21: 30

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini

