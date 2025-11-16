River Plate visitará a Vélez con la necesidad de ganar y esperar otros resultados para la clasificación a la Libertadores: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Francisco Pizzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
A qué hora jugarán Vélez-River:
El duelo se pondrá en marcha a las 17 y se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports. El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer.
Bienvenidos al minuto a minuto al partido por la fecha 16 del Torneo Clausura que jugarán Vélez y River Plate.