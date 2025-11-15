Deportes

San Lorenzo recibirá a Sarmiento con el objetivo de terminar lo más alto posible en la Zona B del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Ciclón y el Verde chocarán desde las 19:15. Transmitirá TNT Sports

San Lorenzo y Sarmiento, cara a cara

El desenlace de la Zona B del Torneo Clausura 2025 tendrá uno de sus focos en el Estadio Pedro Bidegain, donde San Lorenzo recibirá a Sarmiento. El encuentro, que comenzará a las 19:15, tendrá como árbitro a Nicolás Lamolina y será transmitido en vivo por TNT Sports.

El partido representa una instancia decisiva para ambos equipos, aunque con objetivos distintos. El conjunto dirigido por Damián Ayude ya aseguró su clasificación a los octavos de final, pero aún debe definir su posición final en el grupo y, con ello, su acceso a una copa internacional: la Copa Sudamericana o quedar lo más cerca del repechaje de la Libertadores 2026, con la esperanza de que se libere un cupo en el futuro. Por su parte, Sarmiento, bajo la conducción de Facundo Sava, llega con la necesidad de sumar una victoria que le permita soñar con ingresar entre los ocho mejores y disputar el título.

En el plantel local, destacan las actuaciones de Elías Báez, así como la solidez defensiva de la dupla conformada por Gastón Hernández y Jhohan Romaña. Estos jugadores se han consolidado como piezas clave en el esquema del Ciclón, que atraviesa un momento favorable en lo futbolístico, pese a las dificultades institucionales recientes. El equipo viene de igualar sin goles ante Rosario Central como visitante, resultado que le permitió alcanzar su tercer partido consecutivo sin derrotas.

“Todo el mundo que se dedica a esto tiene ambiciones. Queremos lograr prestigio. Nos trazamos estar entre los ocho y lo cumplimos. Queremos clasificar a una copa internacional y después, entre los ocho, vamos a pelear", expresó Ayude en diálogo con ESPN.

Por el lado de los juninenses, la experiencia de Juan Manuel Insaurralde y Jonatan Gómez aporta jerarquía a un plantel en el que también sobresalen Iván Morales y Julián Contrera. Sarmiento llega motivado tras un triunfo fundamental por 2-1 frente a Instituto, que no solo puso fin a una racha de tres encuentros sin victorias, sino que además aseguró su permanencia en la máxima categoría por decimotercera vez en su historia.

“Esto es mérito del trabajo en conjunto, de los jugadores y sus familias, el cuerpo técnico, los jugadores, los hinchas, los socios, de toda de la familia de Sarmiento en su conjunto. Cumplimos un objetivo y ahora vamos por el otro, clasificarnos a los playoffs”, indicó Sava en la conferencia de prensa posterior al partido con la Gloria.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al Torneo Apertura 2025, cuando el 3 de mayo igualaron 1-1 en Junín, en un partido marcado por los goles en contra de Andrés Vombergar y Agustín Molina. La expectativa crece en torno a este enfrentamiento, que no solo definirá posiciones en la tabla, sino que también podría determinar el futuro internacional de San Lorenzo y las aspiraciones de Sarmiento en la competencia.

Posibles formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Jonatan Gómez, Manuel García, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Franco Frías. DT: Facundo Sava.

  • Hora: 19:15
  • TV: TNT Sports
  • Estadio: Pedro Bidegain
  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Juan Pablo Loustau

LA TABLA DE POSICIONES

