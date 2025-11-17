Barracas Central va por el pasaje a Sudamericana ante un Huracán que sueña con los octavos del Clausura: la agenda del día

Platense es el último campeón de la Copa de la Liga. ¿Quién lo sucederá en el trono?

Este lunes se baja el telón de la Fase Regular del Torneo Clausura con cuatro partidos que definirán los 16 clasificados a los octavos de final, las posiciones de cada tabla y los respectivos emparejamientos con localía para el mejor equipo ubicado. A partir de los cruces de eliminación directa, hay un drástico cambio con respecto al Apertura porque, si hay empate en los 90 minutos, habrá alargue y, de ser necesario, penales en todas las rondas para definir al ganador.

BARRACAS CENTRAL VS. HURACÁN

El Guapo y el Globo, mano a mano

El Estadio Claudio Fabián Tapia alberga una final entre Barracas Central y Huracán. El Guapo busca sumar para meterse de manera definitiva a la Copa Sudamericana 2026 sin esperar resultados ajenos y el Globo necesita una victoria para sacar boleto a los octavos y soñar con el ingreso a copas internacionales. Desde las 17 con Andrés Gariano como árbitro y transmisión a cargo de ESPN Premium.

El conjunto de Ruben Darío Insua tiene la oportunidad de su historia después de haber logrado el ascenso a Primera División en diciembre de 2021. Ya con el pasaje garantizado a la siguiente ronda, intentará sumar para escalar posiciones en la Zona A. Además, en la Tabla Anual está en la décima colocación con 48 unidades. Un triunfo o un empate lo meterán en zona de Sudamericana.

Por otro lado, el elenco de Parque Patricios quiere ser torazo en rodeo ajeno. Actualmente, se ubica en la 12° colocación del grupo con 19 unidades y solo le sirve ganar para desplazar a Estudiantes (21) del último lugar clasificatorio. De igual manera, si Belgrano o Defensa y Justicia (ambos tienen 19) le ganan a Unión (24) o Independiente Rivadavia (13), la tendrá complicada porque los dos tienen ventaja en la diferencia de gol ante un eventual empate en puntos. Además, si se impone esta tarde, desplazará a Barracas Central del décimo lugar en la tabla acumulada y aguardará dos alternativas para avanzar a la próxima Sudamericana: que Lanús sea campeón de la actual edición o que alguno de los nueve equipos que están por encima suyo ganen el Clausura.

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro; Siro Rosané, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Huracán: Hernan Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pareyra, Nehuen Paz, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Matko Miljevic; Leonardo Sequeira y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: José Carreras

Estadio: Claudio Fabián Tapia

TV: ESPN Premium

Hora: 17:00

BELGRANO VS. UNIÓN DE SANTA FE

El Pirata y el Tatengue se miden en el Gigante de Alberdi

Belgrano y Unión disputan un partido vital en Córdoba por la última jornada del campeonato porque el local debe ganar si o si para avanzar al Playoff, mientras que la visita necesita los tres puntos para terminar en la segunda colocación de la Zona A, un ítem crucial para definir la mayor cantidad de encuentros en rondas eliminatorias con sus hinchas. Desde las 17 con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TNT Sports.

El Pirata de Ricardo Zielinski ocupa la décima colocación del grupo con 19 puntos y sus últimos dos encuentros con empate frente a Tigre en el Estadio Julio César Villagra y contra Argentinos en La Paternal lo dejaron en una posición apremiante. Está a 2 unidades de Estudiantes (21), último que avanza a la siguiente instancia.

Por otro lado, el presente del Tatengue es excelente. El conjunto de Leonardo Carol Madelón está tercero con 24 puntos, por detrás del líder inalcanzable Boca Juniors (29) y su escolta, Racing (25). Hasta el inicio del duelo, River Plate sería su rival en octavos, aunque un triunfo le daría un contrincante de menor calibre (Talleres o Gimnasia).

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federicco Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menosi, Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Tagliamonte; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Agustín Colazo, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi)

TV: TNT Sports

Hora: 17:00

DEFENSA Y JUSTICIA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA

El Halcón necesita una victoria y esperar que Belgrano no le gane a Unión para meterse al Playoff

Duelo de opuestos en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela. En simultáneo a las presentaciones de Belgrano y Huracán, Defensa y Justicia entrará a la cancha con la obligación de ganar ante Independiente Rivadavia, que viene de levantar la Copa Argentina. Desde las 17 con arbitraje de Bruno Amiconi y televisación de ESPN 2.

El Halcón está igualado con el Pirata y el Globo en puntos, y posee peor diferencia de gol que los cordobeses, un detalle importante frente a un eventual empate en puntos. Así las cosas, debe sacar una ventaja frente a su gente, mientras prende la oreja a lo que suceda en el Gigante de Alberdi y el Estadio Claudio Fabián Tapia.

La Lepra vive otra realidad marcada por la coronación en el plano local tras imponerse a Argentinos Juniors en Alta Córdoba. El equipo de Alfredo Berti ya está clasificado a la Copa Libertadores 2026 y solo completará el calendario, ya que está último en la Zona A después de acumular 13 puntos en 15 presentaciones. No convocó a sus dos principales arqueros por lesión (Ezequiel Centurión y Gonzalo Marinelli) y podría terminar el Clausura con el cuarto guardameta del plantel: Nicolás Bolcato.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Ezequiel Cannavó, Lucas Ferreira, Damián Fernández y Rafael Delgado;Matías Miranda, Kevin Gutiérrez, Aarón Molinas, Lenny Lobato; Abiel Osorio y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Luciano Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Matías Fernández; Fabrizio Sartori Prieto y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Sebastian Habib

Estadio: Norberto Tomaghello

TV: ESPN 2

Hora: 17:00

PLATENSE VS. GIMNASIA

Gimnasia busca meterse a los octavos del Clausura en Vicente López

Luego de la infartarte definición de la Zona A, será el turno de la Zona B con el último compromiso de estas 16 fechas del Torneo Clausura. Sin margen de error, Gimnasia y Esgrima La Plata visita Vicente López para medirse a un Platense que solo juega por el honor. Desde las 19:30 con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports.

Hasta hace unos pocos días, la pelea del Lobo tenía más relación con la permanencia que el título, pero el campeonato argentino le dio una posibilidad inesperada. En medio de una profunda crisis institucional, se quedó sin DT por la salida de Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto se estrenó de manera interina con una derrota en el clásico contra Estudiantes, la séptima en los últimos nueve encuentros (2 victorias). Con 29 puntos en la Anual, coqueteaba con la Primera B Nacional, pero sus recientes festejos ante River Plate (1-0) en el Monumental y Vélez (2-0) en el Bosque lo sacaron del peligro y un triunfo contra el Calamar lo meterá en octavos del campeonato.

En la vereda opuesta, el campeón del Apertura marcha en una irregularidad sin final. La salida de la dupla ganadora Favio Orsi y Sergio Gómez trajo la presentación del Kily González como el sucesor, pero fue despedido tras el 0-3 ante Independiente y se rumoreó la vuelta del dúo Orsi-Gómez. Sin embargo, Hernan Lamberti ampliará su interinato en un equipo que disputará el sábado 20 de diciembre la final del Trofeo de Campeones ante el dueño del Clausura en el Estadio Único de San Nicolás.

Probables formaciones:

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez, Guido Mainero; Ignacio Schor y Maximiliano Rodríguez. DT: Hernan Lamberti.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Edgardo Zamora

Estadio: Ciudad de Vicente Lopez

TV: TNT Sports

Hora: 19.30

La tabla de posiciones del Torneo Clausura