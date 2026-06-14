El detalle en la foto oficial para el Mundial 2026 de Federico Valverde con Uruguay que recorre el mundo

Federico Valverde disputará el Mundial con el dorsal 8 en la espalda

La difusión de las fotografías oficiales de la selección uruguaya para el Mundial 2026 puso en primer plano una marca visible en el rostro de Federico Valverde. Las imágenes, tomadas durante la concentración del equipo en Cancún, México, exhiben a Valverde con la camiseta celeste y el dorsal número 8, pero el foco de los comentarios recayó en la cicatriz que, tras semanas de recuperación, continúa presente en la frente del mediocampista del Real Madrid.

De acuerdo con la información divulgada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la sesión fotográfica tuvo lugar el miércoles 10 de junio de 2026, pocos días antes del debut de la Celeste en la Copa del Mundo. Las imágenes, publicadas circularon rápidamente en redes sociales, donde los seguidores uruguayos remarcaron la persistencia de la marca y la rápida recuperación física del futbolista.

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El origen de la cicatriz se remonta a un episodio ocurrido en el complejo deportivo de Valdebebas, en España, a comienzos de mayo. Una serie de jugadas bruscas durante una práctica del Real Madrid generó un clima de tensión entre Valverde y su compañero, Aurélien Tchouaméni. Tras una discusión verbal, ambos futbolistas se enfrentaron físicamente en los vestuarios.

El futbolista Federico Valverde luce una cicatriz en su frente durante la sesión de fotos con la camiseta oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el altercado, Valverde perdió la estabilidad y golpeó su cabeza contra el borde de una mesa de madera, lo que provocó una herida considerable en el lateral derecho de su cráneo. El incidente requirió atención médica urgente, dos puntos de sutura y un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, motivo por el que el jugador debió guardar reposo absoluto y quedó fuera del clásico ante el Barcelona.

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Las consecuencias no se limitaron al terreno deportivo. A raíz de la pelea, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, intervino y aplicó una sanción económica combinada de un millón de euros: 500.000 euros para cada jugador por infringir el código disciplinario interno de la institución. La cifra se convirtió en una de las multas más elevadas registradas en la historia reciente del club, según comunicaron fuentes del entorno dirigencial.

La marca en el rostro de Federico Valverde se transformó en un símbolo inesperado para la afición uruguaya. El corte de pelo degradado del futbolista dejó expuesta la cicatriz, que ahora acompaña su imagen en la cita mundialista de Estados Unidos. El episodio generó una ola de comentarios en redes. “Tanto pego a rivaleles que se la devolvio un compañero,...”, “Ese K.O. es historia del deporte”, y “Ya sabemos que Valverde jamas olvidara ese dia”, fueron algunos de los menajes de los usuarios.

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Valverde protagonizó una pelea con su compañero antes de finalizar el campeonato en España (Reuters)

Con la herida ya cerrada y superado el episodio disciplinario, Valverde comanda la ilusión celeste bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. Según la hoja de ruta oficial, Uruguay integra el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. El debut está programado para el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita, en el Hard Rock Stadium de Miami.

El segundo compromiso será el domingo 21 frente a Cabo Verde, en el mismo escenario. El cierre de la fase de grupos se disputará el viernes 26 de junio ante España, en el Estadio Akron de Guadalajara. El duelo ante La Roja se perfila como el partido clave para definir el liderazgo de la zona. Una eventual segunda posición podría enfrentar a la Celeste con la selección argentina en la siguiente instancia de eliminación directa, en caso de que se den los resultados en su grupo y según el cuadro estipulado por la FIFA.

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