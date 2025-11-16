Se define la fase de grupos del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

La jornada del domingo cerrará con cuatro partidos en simultáneo desde las 20:15

La fase regular del Torneo Clausura llega a su fin. Este domingo, la fecha 15 continuará con enfrentamientos determinantes para las aspiraciones de los equipos. En primer turno, Vélez Sarsfield recibirá a River Plate e Instituto chocará con Talleres. Luego, habrá cuatro partidos a las 20:15: Boca Juniors-Tigre, Estudiantes de La Plata-Argentinos Juniors, Newell´s-Racing y Central Córdoba de Santiago del Estero-Banfield.

INSTITUTO-TALLERES

Talleres e Instituto chocarán en el estadio de la Gloria

El desenlace del Torneo Clausura encuentra a Instituto y Talleres frente a frente en un clásico que refleja trayectorias opuestas. El encuentro comenzará a las 17 y el estadio de Alta Córdoba será escenario de un duelo en el que La Gloria intentará cerrar el semestre con dignidad, mientras que el conjunto dirigido por Carlos Tévez buscará asegurar su pase a los playoffs. El árbitro será Yael Falcón Pérez y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favoreció a Instituto, que ahora afronta su último compromiso oficial del año 2025. Tras la derrota ante Sarmiento de Junín, el equipo de Daniel Oldrá quedó sin posibilidades de acceder a la fase final del torneo, acumulando quince puntos en quince partidos y ubicándose en la parte baja de la tabla. Para el conjunto albirrojo, una victoria en el clásico representaría la oportunidad de despedirse de la temporada con una nota positiva, en un encuentro cargado de historia y rivalidad.

Por su parte, Talleres llega a esta instancia tras haber superado una etapa de incertidumbre, en la que la amenaza del descenso condicionó gran parte de su campaña. El repunte en el rendimiento del equipo durante los últimos partidos le permite llegar a la fecha decisiva con claras opciones de avanzar a los octavos de final. Para lograrlo, el conjunto albiazul necesita imponerse ante Instituto, lo que le garantizaría la clasificación automática.

Posibles formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Jhon Córdoba, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lódico; Alex Luna y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Joaquín Mosqueira, Ulises Ortegoza; Rick, Luis Miguel Angulo y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Hora: 17

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Hernán Mastrangelo

ESTUDIANTES-ARGENTINOS

Estudiantes y Argentinos, cara a cara

La definición del Torneo Clausura 2025 tendrá uno de sus momentos más esperados cuando Estudiantes reciba a Argentinos Juniors. El encuentro, que comenzará a las 20:15,será transmitido en vivo por TNT Sports. Luis Lobo Medina será el árbitro.

La última fecha del certamen presenta un escenario de alta tensión, ya que ambos equipos llegan con objetivos concretos y la clasificación a los octavos de final en juego. Argentinos Juniors, actualmente ubicado en zona de Copa Libertadores, mantiene una disputa directa con River Plate por ese lugar privilegiado. El triunfo por 1-0 ante Belgrano en la jornada anterior permitió a Argentinos igualar la línea de Estudiantes y posicionarse en el séptimo puesto del grupo, consolidando sus aspiraciones internacionales.

Por su parte, Estudiantes afronta el compromiso tras una derrota frente a Tigre que lo dejó fuera de la Copa Sudamericana y lo relegó al octavo lugar con 21 puntos. Esta situación obliga al conjunto platense a buscar la victoria sin margen para especulaciones, ya que solo un triunfo le permitirá avanzar a los playoffs.

Posibles formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré y Fabricoi Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Hora: 20:15

TV: TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Germán Delfino

NEWELL´S-RACING

Newells recibirá a Racing en Rosario (Fotobaires)

El cierre del Torneo Clausura 2025 presenta un duelo cargado de expectativas entre Newell’s Old Boys y Racing Club, dos equipos que llegan a la última jornada con realidades opuestas y objetivos definidos. El encuentro se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con inicio programado para las 20:15. Sebastián Martínez será el juez.

Mientras Racing encara este compromiso con la necesidad de asegurar su futuro internacional, la Academia se encuentra en una posición que le permite aspirar tanto a la Copa Libertadores 2026 como a la Copa Sudamericana, dependiendo de los resultados de esta última fecha. El equipo dirigido por Gustavo Costas llega con una racha invicta de nueve partidos en el torneo, en la que ha sumado cinco victorias y cuatro empates. Su triunfo más reciente fue ante Defensa y Justicia, donde se impuso por la mínima diferencia. Para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al máximo certamen continental, Racing está obligado a ganar y esperar otros resultados favorables. De no lograrlo, su destino será la Sudamericana.

Por su parte, Newell’s afronta el cierre del campeonato tras haber asegurado su permanencia en la máxima categoría, un alivio luego de una temporada complicada. El equipo rosarino, bajo la conducción de Lucas Bernardi, viene de obtener un resultado clave al vencer 2-0 a Huracán como visitante, cortando una racha negativa de siete partidos sin triunfos. Este éxito permitió a la Lepra alejarse definitivamente de la lucha por el descenso directo en la tabla anual. En el ataque, el conjunto local apuesta por el dúo conformado por Luciano Herrera y Carlos González, mientras que los juveniles Facundo Guch y Valentino Acuña también se perfilan como piezas a seguir de cerca.

Posibles formaciones:

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa, Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Alan Forneris; Santiago Solari, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Hora: 20:15

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Felipe Viola

CENTRAL CÓRDOBA-BANFIELD

Central Córdoba y Banfield chocarán en Santiago del Estero

Central Córdoba y Banfield se medirán desde las 20:15 en el estadio Único Madre de Ciudades. El encargado de impartir justicia será Andrés Merlos.

El Ferroviario viene de igualar 0-0 con Independiente Rivadavia y buscará sellar su pase a los octavos de final del certamen. Con 23 puntos, el conjunto santiagueño se meterá en la siguiente instancia con un triunfo.

El Taladro, por su parte, llega tras caer frente a Aldosivi. El conjunto del sur del Gran Buenos Aires tiene 20 puntos y necesita imperiosamente una victoria para pasar a los playoffs.

Posibles formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufre; Matías Perello, Iván Gómez, Matías Vera, José Florentín; Leo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Nicolás Meriano, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Gonzalo Rios, Martín Río, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Hora: 20:15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fabrizio Llobet

