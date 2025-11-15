Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera B Nacional

La última fecha del Torneo Clausura tuvo la confirmación de los dos equipos que descendieron y jugarán en la Primera B Nacional a partir del 2026. San Martín de San Juan cayó como visitante en Mar del plata ante Aldosivi en una “final por la permanencia” electrizante y perdió la categoría por quedar último en la tabla de promedios. En Mendoza, Godoy Cruz empató como local ante Deportivo Riestra en el Estadio Feliciano Gambarte y jugará en la segunda categoría tras 17 años al ser el segundo peor equipo de la Tabla Anual detrás del Verdinegro.

La progresión de goles entre Mar del Plata y Mendoza tuvo la acción primero en el estadio del Tomba. Nicolás Benegas puso a Deportivo Riestra al frente de marcador a los 19 minutos, pero rápidamente la joven promesa Santino Andino igualó las cosas para sostener las esperanzas aunque ese marcador no le alcanzaba para forzar un desempate.

Las noticias desde el José María Minella llegaron en el complemento y con suspenso: Santiago Barrera marcó el 1-0 de San Martín de San Juan, aunque Nicolás Ramírez inicialmente lo anuló por supuesto offside, pero tras un llamado desde el VAR el tanto subió al marcador al visualizar que el atacante estaba habilitado.

Aldosivi contestó rápido, pero dando un giro drástico a la situación: el defensor Santiago Moya apareció como centrodelantero y, tras una asistencia del marcador central Yonathan Cabral, la metió para el empate. A los 31, Franco Rami sacó provechó tras un saque largo del arquero Jorge Carranza que peinó su compañero y definió para el 2-1.

Pero si de suspenso se trata, Mar del Plata tuvo todo porque San Martín puso las cosas 2-2 a los 42 minutos de esa segunda etapa tras un gol de penal de Tomás Fernández, en una sanción que Ramírez debió analizar en el VAR antes de pitar. Inmediatamente, tras sacar del medio, Aldosivi anotó el 3-2 por intermedio de Justo Giani después de un error insólito en el área del combinado de San Juan. El punto final de la historia llegó con un penal en el octavo minuto de adición: Ayrton Preciado puso el 4-2 que cerró todo tipo de revés. El Tiburón se aseguró así la permanencia.

Los tres equipos llegaron a esta apremiante posición por sus malas cosechas a lo largo del último año, pero el caso del Tomba es distinto por solo decir que inició 2025 con participación continental en la Copa Sudamericana. Fue líder del Grupo D del certamen continental con 12 puntos, y logró dos destacados empates ante Gremio en Mendoza y Brasil. Sin embargo, el sorteo no lo favoreció y cayó eliminado en octavos de final ante Atlético Mineiro con sendas derrotas en la ida y la revancha.

Mientras todo esto sucedía, se desangraba en el plano local. Con 4 entrenadores en 11 meses (Ernesto Pedernera, Esteban Solari, Walter Ribonetto y Omar Asad), la irregularidad estaba a la orden del día y, aunque el primer semestre terminó cerca de avanzar al Playoff después de cerrar en la novena colocación de la Zona B con 17 puntos, se desplomó en la parte final y es el último en su grupo en el Torneo Clausura con 12 unidades. Santino Andino, su principal figura, viene de ser subcampeón del Mundial Sub 20 con la selección argentina.

Por otro lado, Aldosivi y San Martín de San Juan asumieron una tarea complicada desde un principio. El Tiburón ascendió a Primera División como campeón de la Primera B Nacional después de imponerse a San Martín de Tucumán, mientras que el Santo logró su lugar vía Reducido. Ninguno tiene al técnico de ese entonces.

El elenco de Mar del Plata dejó ir a Andrés Yllana porque no había ganado en los primeros nueve partidos y acumuló siete derrotas en ese lapso. Mariano Charlier asumió como interino, ganó cinco de ocho duelos y se quedó para el Clausura. Solo rascó tres empates, perdió en cinco ocasiones –entre ellas la eliminación en octavos de Copa Argentina contra Argentinos– y se fue del cargo. Guillermo Farré agarró el fierro caliente con tres caídas como carta de presentación y, en el sprint final, sacó pecho con cuatro victorias en los últimos cinco compromisos (2-0 vs. Unión, 2-0 vs. Huracán, 3-1 vs. Independiente Rivadavia y 1-0 vs. Banfield).

En la vereda opuesta, el cuadro de Cuyo prescindió de Raúl Antuña tras ganar uno de 11 encuentros del Apertura. Lo reemplazó Leandro Pipi Romagnoli, que se estrenó con un 3-0 a Gimnasia de Jujuy por la primera ronda de la Copa Argentina. A diferencia de Aldosivi, que nunca estuvo cerca de avanzar al Playoff, el Santo solo sumó nueve puntos en el primer certamen del año y la vigente producción del Clausura lo llevó a estar en zona de clasificación a octavos de final.

Sin lugar a dudas, Godoy Cruz es el equipo con mayores pergaminos de ese tridente en la Primera División. Alcanzó esta divisional en 2008 tras ser subcampeón de la Primera B Nacional con 65 puntos, por detrás de San Martín de Tucumán (66). Llevaba 17 temporadas ininterrumpidas en la máxima categoría.

Además, logró ocho clasificaciones a copas internacionales, cinco de ellas a Libertadores. Nunca pudo superar los octavos de final como instancia límite en el ámbito continental. En distinto sentido, acarició la gloria en la Copa Argentina 2021, donde fue eliminado en semifinales ante Talleres (perdió la final con Boca Juniors). Justamente, logró un subcampeonato en torneos locales, ya que finalizó por detrás del Xeneize en la Superliga 2017/18.

La próxima temporada tendrá en la Liga Profesional en lugar del Tomba y el Verdinegro a Gimnasia de Mendoza por lograr el ascenso directo desde la Primera B Nacional. El otro equipo se definirá con una final entre los ganadores de Deportivo Madryn-Deportivo Morón (el Gallo se impuso 1-0 en la ida) y Estudiantes de Río Cuarto-Estudiantes de Buenos Aires (los de Caseros ganaron 1-0 el primer juego).

Noticia en desarrollo...