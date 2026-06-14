“Pálido debut” y el “peor primer tiempo” desde el 1-7 con Alemania: las críticas a Brasil tras el empate con Marruecos en el Mundial

Marquinhos y Cunha se saludan luego del empate entre Brasil y Marruecos por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

El empate entre Brasil y Marruecos en el MetLife Stadium dejó al seleccionado sudamericano con sensaciones encontradas tras finalizar la primera jornada en el Grupo C del Mundial 2026. El 1-1 final fue acompañado de cuestionamientos internos y análisis críticos por parte de los medios brasileños, que no tardaron en señalar los puntos débiles del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

La jugada más criticada del encuentro surgió a raíz de un error defensivo en el pentacampeón. Ismael Saibari aprovechó los espacios, definió por encima de Alisson y adelantó a Marruecos, lo que obligó a Brasil a buscar la igualdad antes del descanso. Vinicius Jr logró empatar el marcador con un golazo, pero el análisis posterior giró en torno al desequilibrio mostrado en la última línea.

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“Vini salva a una selección brasileña que genera más inquietud que entusiasmo en su debut en la Copa del Mundo”, tituló en su edición el prestigioso Globo Esporte. “Un partido en el que Brasil ni siquiera estuvo cerca de la victoria. Es difícil sacar algo positivo del debut en el Mundial”, amplió el medio.

Durante la transmisión, el relator Galvão Bueno fue contundente al responsabilizar a Gabriel Magalhães del tanto recibido. “Se detuvo, no pudo parar, tuvo que seguir... En el contraataque, atrapado en el balón, y salió el gol de la selección nacional de Marruecos. Brasil estaba mejorando en el juego y creando las oportunidades, pero la defensa, lo siento, no puede fallar de esa manera”, expresó el periodista, según las declaraciones recogidas por el medio Lance!.

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Gabriel Magalhaes fue protagonista en el primer gol que recibió Brasil en la Copa del Mundo (Reuters/Caean Couto)

El mismo medio brasileño también destacó que el zaguero había tenido muy poca presencia en los encuentros previos a la Copa del Mundo, participando en solo tres de los 12 partidos bajo la conducción de Ancelotti. “El fracaso de Gabriel Magalhães obligó a Brasil a correr después del resultado”, sintetizó el portal en su cobertura.

El análisis tras el encuentro no se limitó al error puntual en la zaga. Los columnistas de GLOBO coincidieron en que la primera mitad fue una de las más flojas de Brasil en Copas del Mundo. “El primer tiempo fue descrito por uno de los analistas como el peor inicio de la selección nacional en el Mundial desde el 7-1 para Alemania. La reacción tras el descanso, impulsada por las sustituciones de Carlo Ancelotti y el gol de Vinicius Junior, alimentó una lectura menos pesimista sobre el futuro del equipo en el torneo”.

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En cuanto a las situaciones sin resolución que presentó la selección brasileña el medio sintetizó que “entre los columnistas hubo consenso sobre los problemas presentados por la Selección: dificultades defensivas, un mediocampo no dinámico, piezas que no produjeron y signos claros de falta de mezcla”.

Raphinha, de espaldas luego del empate ante Marruecos por la primera fecha del Mundial (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Entre las críticas se sumó Carlos Eduardo Mansur, analista de GLOBO, quien remarcó que “el pálido debut de la selección dejó al menos un punto ganado, que en las matemáticas del grupo puede ayudar”. Esta reflexión aportó una visión menos alarmista, subrayando que el empate frente a Marruecos puede tener valor para la clasificación a la siguiente instancia. Cabe recordar que más tarde, Escocia venció 1-0 a Haití y quedó como líder parcial de la zona.

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La actuación de varios jugadores fue objeto de análisis pormenorizado. El periodista Bruno Cassucci realizó una evaluación individual para Globo Esporte, en la que destacó el bajo rendimiento de Casemiro, a quien calificó con 4,5 puntos: “Por debajo de lo que puedes rendirte. Además de ser ineficiente con la pelota, concedió espacios en la marca”. La actuación de Brasil también dejó los clásicos memes que inundaron las redes sociales luego del debut.

Tras la igualdad en Nueva York, Brasil volverá a jugar el viernes 19 de junio, a las 21.30, frente a Haití, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Cerrará la fase el 24/6, a las 19, contra Escocia, en el Hard Rock Stadium de Miami.

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