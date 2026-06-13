La desafiante frase de Alfaro tras perder 4-1 con Paraguay ante Estados Unidos en el debut del Mundial 2026

El entrenador de la Albirroja habló luego de la derrota por 4-1 contra Estados Unidos

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, brindó la habitual conferencia de prensa posterior a la dura derrota 4-1 de su equipo ante Estados Unidos en Los Ángeles en el debut de la Albirroja por la primera fecha del Grupo D en el Mundial 2026. El Profesor analizó lo que dejó el encuentro e intentó enfocarse en los duelos restantes contra Turquía y Australia.

“Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad, porque sabíamos que era un rival complejo, porque sabíamos que tenían coordinaciones de iniciación de juego, amplitud, triangulaciones y ataques a las profundidades que si no estabas ajustado defensivamente te podían hacer doler, o de pronto transformártelo en situaciones que culminaran en goles. Nos superaron en el plano táctico y en el plano físico también. Entonces, hay un montón de detalles que tenemos que ajustar”, comenzó el entrenador argentino en la conferencia.

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A pesar del golpe que recibió la Albirroja tras ser superada completamente por Estados Unidos, Alfaro fue tajante a la hora de hablar de las chances de clasificar a la próxima fase: “Nuestro trabajo es trabajar una semana para intentar de empezar a saldar esas deudas y no tengo ninguna duda de que vamos a hacer lo posible y que vamos a luchar por clasificar. No tengo ninguna duda de eso”.

Gustavo Alfaro se mostró crítico por el rendimiento de Paraguay, aunque con optimismo para clasificar a la siguiente fase (Reuters/Kirby Lee)

“Obviamente que la expectativa del país en este debut de la Copa del Mundo estaba en otro lugar, y yo les dije que yo no iba a pedirle a ningún paraguayo que sea racional. Nosotros tenemos que ser racionales y no podemos dejarnos volar, porque sabemos las complejidades que tenemos, sabemos la problemática que vamos a enfrentar. Por eso siempre hablé de que hay procesos y son enseñanzas y son aprendizajes que tenemos que tener y hay hábitos que hay que adquirirlos, porque esto es la elite. Y si uno quiere competir en la elite tenés que nivelarte a este nivel, porque de otra manera no te alcanza con lo que tenés en eliminatorias. Entonces, estos son aprendizajes dolorosos, sí, muy dolorosos”, remarcó Alfaro en la conferencia.

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En esta misma línea, destacó: “A nadie le gusta perder y menos cuatro a uno, y en un debut en una Copa del Mundo después de dieciséis años de estar esperando por una chance de jugar una Copa del Mundo. Entonces, yo lo único que les puedo decir, lo que dije siempre, ahora se lo dije a los jugadores recién en el vestuario, este es el momento de cerrarnos para adentro, de mirarnos a la cara y decir: ‘Sí, hay cosas que no las hicimos bien y que las tenemos que hacer mejor’, pero que hoy empezó la Copa del Mundo, no terminó la Copa del Mundo hoy. Y nosotros hasta el final vamos a pelear. Y esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestra forma de ser, eso es lo que históricamente definió a Paraguay”.

Alfaro puntualizó en las expectativas que tenía el combinado nacional en el debut mundialista. “No puedo decir si pesó o no el debut, es de cada jugador. Le dije a los jugadores que las emociones son importantes, pero en un Mundial las tenés que dejar de lado. Es la toma de decisiones, acertar, es la concentración, los detalles... Un montón de aspectos que son trascendentes para el destino de un partido. Hay determinados niveles donde con la garra, con correr, no te alcanza. Ahí tenemos las cosas en el debe”, argumentó el Profesor.

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Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1

“Es entender la competencia también. Acá, lamentablemente, no hay en la mitad de la cancha o en defensa no hay dos tiempos. O sea, tenés dos tiempos, tenés control y pase, porque donde querés hacer un tiempo más, ya te cae la presión. Y más que nada por la capacidad que tienen los rivales cuando físicamente te juegan con los defensores en mitad de cancha. Y eso es algo que lo hablamos, que es algo que nosotros necesitamos tener también, pero también necesitás las capacidades para tener esa posibilidad de jugar en esos lugares. Porque tenés velocidad en los delanteros y tenés velocidades con gente que ataca en la profundidad que te puede hacer daño en ese aspecto”, sintetizó sobre el desarrollo del partido contra Estados Unidos.

Ahora, Paraguay tendrá la ventaja de no tener viajes largos en los encuentros venideros de esta primera fase porque los enfrentamientos ante Turquía y Australia se jugarán durante la medianoche argentina en el Estadio Bahía de San Francisco. Cabe recordar que la delegación se concentra en esa región de los Estados Unidos y se entrena solo a 17 kilómetros de ese recinto.

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Las posiciones del Grupo D en el Mundial 2026

El fixture del Grupo D en el Mundial 2026

FECHA 1

Estados Unidos 4-1 Paraguay, en el Estadio Los Ángeles

Domingo 14/6 - 1:00 - Australia vs. Turquía, en el Estadio BC Place

FECHA 2

Viernes 19/6 - 16:00 - Estados Unidos vs. Australia, en el Estadio Seattle

Sábado 20/6 - 00:00 - Turquía vs. Paraguay, en el Estadio Bahía de San Francisco

FECHA 3

Jueves 25/6 - 23:00 - Paraguay vs. Australia, en el Estadio Bahía de San Francisco

Jueves 25/6 - 23:00 - Turquía vs. Estados Unidos, en el Estadio Los Ángeles

*Todos los horarios corresponden a la Argentina