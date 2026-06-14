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Medios iraníes afirman que el régimen aún no tomó una decisión sobre el acuerdo que Trump anunció para este domingo

La agencia Fars, citando fuentes cercanas al equipo negociador, señaló que los aspectos políticos, legales y técnicos del protocolo siguen bajo revisión. Mediadores de Qatar viajaron a Teherán para intentar destrabar las conversaciones

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Teherán exhibe imágenes del ayatolá Khamenei, fallecido durante el conflicto, mientras la agencia Fars informó que Irán aún no tomó una decisión final sobre el acuerdo con EEUU. (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters/Archivo)
Teherán exhibe imágenes del ayatolá Khamenei, fallecido durante el conflicto, mientras la agencia Fars informó que Irán aún no tomó una decisión final sobre el acuerdo con EEUU. (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters/Archivo)

Irán aún no tomó una decisión final sobre el protocolo de acuerdo negociado con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según afirmó este domingo la agencia de noticias iraní Fars, en contraste con el optimismo expresado por el presidente Donald Trump, quien anticipó la firma para ese mismo día.

“La República Islámica de Irán aún no ha tomado ni anunciado su decisión final respecto al protocolo de acuerdo propuesto durante las negociaciones”, escribió Fars, citando a “una fuente bien informada cercana al equipo negociador” iraní. La agencia señaló que los aspectos políticos, legales y técnicos del texto siguen bajo revisión a distintos niveles de decisión.

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Trump había publicado en su red social Truth Social que el acuerdo “estaba previsto para ser firmado” este domingo —su cumpleaños número 80— y que, una vez concretado, el estrecho de Ormuz quedaría “abierto a todos de inmediato”. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo gobierno actúa como mediador en las conversaciones, respaldó esa expectativa y dijo que Islamabad se preparaba para una firma electrónica seguida de conversaciones técnicas la semana próxima.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, había señalado el sábado que la firma no se concretaría “mañana” sino posiblemente “en los próximos días”, sin que los tiempos quedaran definidos.

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Para intentar destrabar la negociación, mediadores de Qatar viajaron a Teherán el domingo por la mañana, según una fuente al tanto de la situación consultada por Reuters.

Los términos del acuerdo y las discrepancias pendientes

Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense en la pared de la antigua embajada de Estados Unidos, ahora convertida en museo, en Teherán, Irán, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)
Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense en la pared de la antigua embajada de Estados Unidos, ahora convertida en museo, en Teherán, Irán, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Según múltiples fuentes que describieron a Reuters los términos preliminares, el acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz —por el que circulaba el 20% de los suministros mundiales de petróleo antes de la guerra— como condición inicial, seguida del levantamiento del bloqueo naval estadounidense y el posterior desminado de la vía. Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní quedarían diferidas para una segunda etapa de 60 días.

EEUU liberaría también miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y suspendería las sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Teherán. Persisten diferencias, sin embargo, sobre la gestión del estrecho: mientras Irán exige el derecho a cobrar peajes y controlar el paso de embarcaciones, un funcionario estadounidense descartó esa condición y afirmó que el corredor “debe estar abierto sin cobros”.

Las hostilidades no cedieron mientras se negociaba. El sábado, fuerzas de EEUU derribaron varios drones iraníes lanzados hacia el estrecho. Desde el inicio del conflicto, el bloqueo naval estadounidense ha redireccionado más de 140 buques comerciales y neutralizado 9 embarcaciones.

Programa nuclear y resistencia interna

Manifestantes en Teherán rechazan el acuerdo negociado con Washington; en Mashhad, sectores duros exigieron la renuncia del canciller Araghchi y lo acusaron de ceder ante EEUU. (Social Media/Reuters)
Manifestantes en Teherán rechazan el acuerdo negociado con Washington; en Mashhad, sectores duros exigieron la renuncia del canciller Araghchi y lo acusaron de ceder ante EEUU. (Social Media/Reuters)

El capítulo nuclear sigue siendo el más controvertido. El canciller iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que el uranio enriquecido debe ser “diluido dentro de Irán”, posición que choca con la exigencia de Trump de extraerlo y destruirlo. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estima que Irán posee 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, concentración cercana al umbral necesario para fabricar armas nucleares. Sus inspectores no acceden a ese material desde el 10 de junio de 2025, cuando Israel lanzó sus primeros ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Trump le garantizó que cualquier acuerdo incluirá la eliminación del material enriquecido.Hay un acuerdo total entre el presidente Trump y yo sobre este tema”, dijo en un comunicado.

El acuerdo también enfrenta resistencia interna. En la ciudad de Mashhad, decenas de personas protestaron frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y exigieron la renuncia de Araghchi, al que acusaron de ceder demasiado ante Washington. En paralelo, Israel informó haber ejecutado más de 70 ataques en 24 horas contra posiciones de Hezbollah en el Líbano, en una señal de que la región sigue lejos de la calma.

(Con información de Reuters y AFP)

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