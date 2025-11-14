Deportes

Lanús y Atlético Tucumán abrirán la última jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

El Granate, que tiene un ojo puesto en la final de la Copa Sudamericana, recibirá en La Fortaleza al Decano en el cierre de la fase regular

Con la mente puesta en la Sudamericana, Lanús jugará el último partido de la fase de grupos del Clausura (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura comenzará con un duelo clave en La Fortaleza: Lanús recibirá a Atlético Tucumán desde las 20:00 horas con el arbitraje de Pablo Dóvalo. El Granate, que tiene un ojo puesto en lo que será la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, necesita la victoria para meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales en la tabla anual, mientras que el Decano está obligado a ganar para soñar con los playoffs de la Liga Profesional. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Luego de avanzar a paso firme en la Copa Sudamericana, donde dejó en el camino en las semifinales a Universidad de Chile para meterse en la final, el elenco de Mauricio Pellegrino tuvo un fuerte bajón en el Clausura: perdió el clásico contra Banfield 2-1 e igualó 1-1 contra San Martín de San Juan, que está peleando el descenso.

De esta manera, más allá de que ya tiene su lugar asegurado en los octavos de final -marcha tercero con 27 unidades-, complicó su presente en la tabla anual. El Granate quedó décimo en el acumulado con 47 unidades y está fuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Pese a esto, una victoria le permitirá escalar varias ubicaciones.

Cabe recordar que Lanús deberá medirse contra Atlético Mineiro por la final de la actual Sudamericana el sábado 22 de noviembre a las 17:00 (hora argentina), en el Estadio ueno Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. En caso de consagrarse se clasificará automáticamente a la Copa Libertadores.

Por su parte, Atlético Tucumán viene de cortar una racha de tres derrotas al hilo (2-0 vs. Instituto, 2-1 vs. San Lorenzo y 3-0 vs. Independiente) en medio de un complejo contexto institucional -varios futbolistas alegaron que hubo atrasos en los pagos-. Tras la convulsionada salida de Lucas Pusineri del banco de suplentes, Hugo Colace tomó las riendas del Decano de cara al cierre del certamen.

Después de debutar en la caída contra el Rojo, Atlético Tucumán le ganó 2-1 un partido clave a Godoy Cruz y lo complicó en el descenso. Esta victoria, además de alegar una hipotética lucha en los últimos puestos de la tabla anual, le dio un envión en la zona B del Torneo Clausura: quedó undécimo con 18 unidades y, si se queda con los tres puntos en La Fortaleza y se dan una serie de resultados, se podrá meter a los octavos de final. Vale aclarar que tiene por encima a River Plate (21), Talleres (20) y a San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia de La Plata con 19 puntos.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Franco Watson, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortíz, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola, Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Ruíz y Leandro Díaz o Mateo Bajamich. DT: Hugo Colace.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, La Fortaleza

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

Posiciones del Torneo Clausura y de la tabla anual

