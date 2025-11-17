Todos los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: qué necesita River para acceder al máximo certamen internacional

Los resultados que necesita River para clasificar a la Copa Libertadores (FotoBaires)

La fase regular del Torneo Clausura está pronta a culminar. Resta un partido (Platense vs Gimnasia) para que queden diagramados los ocho cruces octavos de final en la instancia de eliminación directa. En tanto, con el descenso de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, quedaron definidos los puestos en la Tabla Anual y las respectivas clasificaciones a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. No obstante, hay algunos equipos que siguen soñando con acceder al máximo certamen internacional, como es el caso de River Plate.

La igualdad sin goles entre el Millonario y Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani dejó al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo en una posición delicada respecto a su aspiración de disputar la Libertadores 2026. Aunque aseguró su presencia en los octavos de final del Torneo Clausura, el resultado complicó el panorama internacional para el cuadro de Núñez, que ahora depende de terceros para acceder al certamen continental.

Con este resultado, River terminó en la cuarta posición de la tabla anual con 53 unidades, lo que no le garantiza un cupo directo a la competición continental. Ahora, su clasificación depende de un resultado externo: debe esperar que el campeón del Torneo Clausura sea uno de los siguientes equipos —Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors— para tener acceso al puesto de repechaje que otorga la Libertadores.

Esta combinación de resultados adversos y el rendimiento en la tabla de posiciones deja al Millonario en una posición de espera, sujeto al desenlace del campeonato y a la actuación de equipos rivales para concretar su participación en el principal torneo de clubes del continente. Aun así, el acceso a los playoffs del Clausura también le dio una nueva chance. En caso de consagrarse campeón, el elenco de Núñez se clasificará de manera directa al máximo certamen continental.

River necesita que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors salgan campeón del Torneo Clausura o, en su defecto, ganarlo para jugar la próxima Libertadores (FotoBaires)

Tras la culminación de la fase inicial del Torneo Clausura, hay cinco equipos que ya tienen asegurado su lugar en la próxima Copa Libertadores. Platense sacó su boleto al consagrarse campeón del Torneo Apertura en el primer semestre, mientras que Independiente Rivadavia hizo lo propio tras coronarse en la Copa Argentina.

Los dos pasajes directos al certamen internacional desde la tabla anual se los quedaron Rosario Central y Boca Juniors. El Canalla finalizó en lo más alto con 66 unidades, algo que también le permitirá disputar la Supercopa Internacional en 2026, mientras que el Xeneize quedó por debajo con 62 puntos.

En la tercera plaza culminó Argentinos Juniors con 57 unidades. Esto le otorgó al Bicho un lugar en el repechaje de la Libertadores. En caso de que el campeón del Clausura sea uno de estos tres equipos, el cupo que le pertenece al elenco de La Paternal pasará a River y el conjunto de La Paternal entrará directo a la Copa.

Otro de los equipos que puede clasificarse a la Libertadores es Lanús. El Granate jugará la final de la Sudamericana el próximo sábado en el Estadio Ueno Defensores del Chaco, Paraguay, contra Atlético Mineiro. En caso de imponerse sobre los brasileños, obtendrán un boleto directo al máximo certamen internacional y liberará su puesto actual de Sudamericana vía Tabla Anual.

Por su parte, también se definieron los equipos que disputarán la Sudamericana. Con River expectante de lo que suceda en la definición del Clausura, los clasificados vía tabla anual son: Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre.

Otro de los clubes que deberá aguardar al final del torneo será Barracas Central, ya que terminó en la décima ubicación en el acumulado y, en caso de que se consagre uno de los equipos que finalizó por encima o el Granate en Paraguay, obtendrá el cupo a la Copa Sudamericana que se libere. Lo mismo ocurrirá con Independiente, si hay doble campeón de los equipos que lo superan en dicha Tabla Anual.

Todos los clasificados hasta el momento a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

Copa Libertadores

Campeón Torneo Apertura: Platense

Campeón Copa Argentina: Independiente Rivadavia

Campeón Torneo Clausura: por definir

1° Tabla Anual: Rosario Central

2° Tabla Anual: Boca Juniors

3° Tabla Anual (Repechaje): Argentinos Juniors

*Lanús podría clasificar en caso de salir campeón de la Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

4° Tabla Anual: River Plate

5° Tabla Anual: Racing

6° Tabla Anual: Deportivo Riestra

7° Tabla Anual: San Lorenzo

8° Tabla Anual: Lanús

9° Tabla Anual: Tigre

**En caso de que el campeón del Clausura sea uno de los equipos que finalizaron del 1° al 9° puesto en la tabla anual, Barracas Central jugará la Sudamericana por terminar en el 10° lugar

***Si Lanús es campeón de la Copa Sudamericana y en el Clausura se corona uno de los equipos ubicados del 1° al 9° puesto de la tabla anual, Independiente jugará la Copa Sudamericana por terminar en el 11° lugar.

Posiciones finales del Torneo Clausura y de la Tabla Anual