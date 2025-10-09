Deportes

El sentido posteo que le dedicó a Miguel Ángel Russo su último ayudante, Claudio Úbeda: “Maestro, amigo, hermano”

El Sifón, quien asumió el liderazgo del plantel de Boca ante las últimas ausencias del DT, despidió al DT que falleció a los 69 años

Guardar
El posteo de Claudio Úbeda
El posteo de Claudio Úbeda en redes sociales

Miguel Ángel Russo murió este miércoles a los 69 años. Las últimas imágenes de su vida serán un fiel reflejo de su esencia: al mando de un equipo de fútbol, dentro de una cancha, como él siempre deseó. El DT se encontraba al frente de Boca Juniors, aunque en las últimas semanas su estado de salud se había deteriorado y el equipo había quedado liderado por su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

El ex defensor de 56 años se unió al equipo de trabajo hace cuatro años, luego de afrontar algunas experiencias como DT principal. En el 2021, lo acompañó a Arabia Saudita para liderar al Al Nassr y luego siguió junto con él en sus últimos ciclos en Rosario Central, San Lorenzo y el actual en el Xeneize.

“Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias”, fueron las palabras que eligió el asistente en su cuenta oficial de Instagram. Entre las fotos que eligió el Sifón aparecieron algunas de ellos dirigiendo en Boca Juniors, Rosario Central y Al Nassr de Arabia Saudita, pero también otras personales compartiendo distintos viajes.

Desde el Xeneize habían definido que el equipo de trabajo de Russo siguiera trabajando con el plantel, mientras Miguelo se enfocaba en mejorar su salud. La dirigencia que lidera Juan Román Riquelme había resuelto darle el espacio suficiente a Russo para tratar su salud, respaldando al cuerpo técnico que él comandaba para quedarse al frente del plantel en el interín. En ese contexto, Úbeda dirigió al equipo en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y luego en la goleada sobre Newell’s del pasado fin de semana en la Bombonera.

“Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión. Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, había dicho Úbeda tras aquel triunfo sobre el elenco de Rosario.

Según pudo saber Infobae, los asistentes liderados por Claudio Úbeda continuarán al frente del plantel profesional, al menos hasta diciembre. De esta manera, Boca Juniors continuará con el mismo cuerpo técnico en un momento en el que el club se juega su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y la recta final del Torneo Clausura.

Úbeda, quien quedó al mando del plantel como cara principal en compañía del otro asistente Juvenal Rodríguez, fue una de las primeras personas que llegó a la casa de Miguel Ángel Russo tras conocerse la noticia de su muerte este miércoles durante las últimas horas de la tarde.

Otros trabajadores de la estructura de entrenadores del club de La Ribera eligieron las redes sociales para rendirle tributo al DT que tuvo tres ciclos al mando del Xeneize, con la recordada Copa Libertadores del 2007 como gran evento. “Hasta siempre Miguel”, escribió Antonio el Chipi Barijho, ex goleador de Boca y actual DT de la 7ª División. “Hasta siempre querido Miguel”, se unió Fernando Gayoso, quien fue entrenador de arqueros en el pasado pero desde que le diagnosticaron su enfermedad asumió el rol de coordinador de guardametas del club.

Boca, que abrió las puertas de la Bombonera este jueves desde las 10 y hasta las 22 para que fanáticos y gente cercana a Russo pueda darle el último adiós, también le dedicó una serie de posteos. “Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar. ¡Gracias por tanta gloria, Miguel!“, escribieron acompañando con una foto de los títulos que Miguelo alzó en el club. “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, señalaron cuando se confirmó la noticia de su muerte.

El posteo que le dedicó
El posteo que le dedicó Boca a Russo

Temas Relacionados

Claudio UbedaBoca JuniorsMiguel Angel Russo

Últimas Noticias

El velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: fanáticos y el mundo del fútbol le dan el último adiós

Hinchas y referentes se reúnen en el estadio para rendir homenaje a una figura central de la historia de este deporte. El DT que murió a los 69 años será despedido este jueves, de 10 a 22 horas, en el Hall Central de Brandsen 805

El velatorio de Miguel Ángel

Así fueron los últimos días de Miguel Ángel Russo: de las reuniones con su cuerpo técnico al deseo de estar “hasta el final”

El entrenador falleció a los 69 años. Disfrutó hasta el final de sus días la profesión que le alargó la vida

Así fueron los últimos días

Prohibieron el ingreso a las canchas a hinchas de Colón tras los disturbios que dejaron a un jugador herido

A mediados de septiembre, un grupo de fanáticos del Sabalero encabezó una protesta durante el entrenamiento del plantel. Hubo enfrentamientos entre hinchas y policías. Además, un juvenil recibió un piedrazo en la cabeza

Prohibieron el ingreso a las

Marcelo Bielsa enumeró los 3 motivos que pueden llevar al fútbol a dejar de ser el deporte rey: “Tiene serios riesgos”

El entrenador argentino compartió una profunda reflexión sobre la pérdida de popularidad que tiene el fútbol en la actualidad

Marcelo Bielsa enumeró los 3

La alegría de Placente por la clasificación de Argentina a los cuartos del Mundial Sub 20: la fractura de Álvaro Montoro y México

El entrenador de la Selección se refirió a la dura lesión que sufrió una de sus figuras y el encuentro ante la Tri que se viene

La alegría de Placente por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fin de semana con calor,

Fin de semana con calor, lluvias y viento: el Servicio Meteorológico anticipa un cambio de clima en el AMBA

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 8 de octubre

Destronó al Cronos y al 208: cuál fue el auto 0 km más vendido en la Argentina en septiembre 2025

Gregorio Luri Medrano explica el arte de las familias imperfectas: la sobreprotección, el valor del aburrimiento y el desafío de soltar a los niños

Calendario de ANSES: quiénes cobran hoy, 9 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: el Premio Nobel

EN VIVO: el Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al autor húngaro László Krasznahorkai

El Ejército israelí anunció que comenzaron los preparativos para retirar parcialmente sus tropas de Gaza

Los restos de San Francisco de Asís serán expuestos por primera vez en 800 años

En casa y sin equipamiento: tres ejercicios básicos para ganar fuerza y movilidad a cualquier edad

Las reacciones de los líderes mundiales al acuerdo entre Israel y Hamas

TELESHOW
Mariana Brey: “Era casado y

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”