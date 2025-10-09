El sentido posteo que le dedicó a Miguel Ángel Russo su último ayudante, Claudio Úbeda: “Maestro, amigo, hermano”

El posteo de Claudio Úbeda en redes sociales

Miguel Ángel Russo murió este miércoles a los 69 años. Las últimas imágenes de su vida serán un fiel reflejo de su esencia: al mando de un equipo de fútbol, dentro de una cancha, como él siempre deseó. El DT se encontraba al frente de Boca Juniors, aunque en las últimas semanas su estado de salud se había deteriorado y el equipo había quedado liderado por su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

El ex defensor de 56 años se unió al equipo de trabajo hace cuatro años, luego de afrontar algunas experiencias como DT principal. En el 2021, lo acompañó a Arabia Saudita para liderar al Al Nassr y luego siguió junto con él en sus últimos ciclos en Rosario Central, San Lorenzo y el actual en el Xeneize.

“Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias”, fueron las palabras que eligió el asistente en su cuenta oficial de Instagram. Entre las fotos que eligió el Sifón aparecieron algunas de ellos dirigiendo en Boca Juniors, Rosario Central y Al Nassr de Arabia Saudita, pero también otras personales compartiendo distintos viajes.

Desde el Xeneize habían definido que el equipo de trabajo de Russo siguiera trabajando con el plantel, mientras Miguelo se enfocaba en mejorar su salud. La dirigencia que lidera Juan Román Riquelme había resuelto darle el espacio suficiente a Russo para tratar su salud, respaldando al cuerpo técnico que él comandaba para quedarse al frente del plantel en el interín. En ese contexto, Úbeda dirigió al equipo en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y luego en la goleada sobre Newell’s del pasado fin de semana en la Bombonera.

“Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión. Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, había dicho Úbeda tras aquel triunfo sobre el elenco de Rosario.

Según pudo saber Infobae, los asistentes liderados por Claudio Úbeda continuarán al frente del plantel profesional, al menos hasta diciembre. De esta manera, Boca Juniors continuará con el mismo cuerpo técnico en un momento en el que el club se juega su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y la recta final del Torneo Clausura.

Úbeda, quien quedó al mando del plantel como cara principal en compañía del otro asistente Juvenal Rodríguez, fue una de las primeras personas que llegó a la casa de Miguel Ángel Russo tras conocerse la noticia de su muerte este miércoles durante las últimas horas de la tarde.

Otros trabajadores de la estructura de entrenadores del club de La Ribera eligieron las redes sociales para rendirle tributo al DT que tuvo tres ciclos al mando del Xeneize, con la recordada Copa Libertadores del 2007 como gran evento. “Hasta siempre Miguel”, escribió Antonio el Chipi Barijho, ex goleador de Boca y actual DT de la 7ª División. “Hasta siempre querido Miguel”, se unió Fernando Gayoso, quien fue entrenador de arqueros en el pasado pero desde que le diagnosticaron su enfermedad asumió el rol de coordinador de guardametas del club.

Boca, que abrió las puertas de la Bombonera este jueves desde las 10 y hasta las 22 para que fanáticos y gente cercana a Russo pueda darle el último adiós, también le dedicó una serie de posteos. “Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar. ¡Gracias por tanta gloria, Miguel!“, escribieron acompañando con una foto de los títulos que Miguelo alzó en el club. “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, señalaron cuando se confirmó la noticia de su muerte.

