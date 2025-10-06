Deportes

7 frases de Úbeda tras la goleada de Boca a Newell’s: del mensaje a Miguel Russo a su análisis sobre el “partido perfecto”

El ex entrenador de la Selección Sub 20 estuvo al frente del Xeneize en la victoria por 5 a 0 frente a La Lepra

Úbeda da indicaciones en La
Úbeda da indicaciones en La Bombonera (FOTOBAIRES)

Boca comenzó la fecha 11 del Torneo Clausura en la novena posición de la Zona A y, luego de una magnífica producción ante Newell’s, escaló a la cima. El histórico 5 a 0 alimentó la esperanza de lograr un nuevo título en el Xeneize. Y el monólogo que se vivió en La Bombonera tuvo como orientador táctico a Claudio Úbeda, dado que Miguel Ángel Russo no estuvo en el banco de suplentes por su situación de salud.

Venimos evidenciando una evolución futbolística importante. Más allá de que no se había reflejado en el último resultado, hoy sí destrabamos el partido bastante rápido y eso ayudó a descomprimir y generar opciones. Estamos muy contentos. Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, deslizó el Sifón, en una de sus primeras declaraciones en la conferencia de prensa que protagonizó luego del aplastante triunfo.

En la misma sintonía, cuando fue consultado sobre la forma de trabajar junto al ex entrenador de San Lorenzo, aclaró: “Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Con relación a la preparación del choque, el estratega con pasado en la Selección Sub 20, Argentinos y Racing destacó: “Hicimos bastante hincapié esta semana pensando en la estructura de Newell’s. Para una defensa con línea de 5, 4 volantes y un punta había que mover la pelota de lado a lado y, cuando llegáramos por banda, ocupar bien el área. Giménez fue determinante para finalizar las jugadas. Eso se vio reflejado en varios de los goles, porque es una de sus principales capacidades de Milton“.

Con la humildad que lo caracteriza, el ex defensor advirtió que no está dispuesto a ponerle el título de “partido perfecto” a la notable victoria. “Más allá del resultado abultado hay cosas por corregir. Me gustó la convicción del protagonismo, el dominio del juego, la presión en la zona alta para volver a atacar. Son factores que se evidencian en todos los partidos nuestros y nos da seguridad”, subrayó.

Siempre el objetivo de Boca es pelear por lo máximo, sea clasificar a la Libertadores, ser campeón o entrar en zona de clasificación en torneo local. Tenemos la obligación permanente de ir por todo lo que está en disputa. Ese es el objetivo", enfatizó el DT. Y agregó: “Para nosotros es una satisfacción ver reflejado en el campo cómo juega el equipo, cómo controla el partido, cuándo acelerar y fundamentalmente corregir y quedar bien parados atrás para no sufrir contragolpes".

Con referencia al estilo demostrado ante el público del Xeneize, Úbeda aseguró que la estética de la producción de Boca es un punto a destacar: “A todos nos gusta jugar lindo. Tenemos que seguir siendo efectivos, es difícil marcar goles como los hicimos hoy, pero los merecimos, ya que llegamos muchas veces y creamos muchas situaciones de peligro”.

El Xeneize volvió a festejar luego de tres compromisos y su próximo partido será frente a Barracas Central, el próximo sábado a las 14:30 en el renovado Estadio Claudio Chiqui Tapia. El duelo servirá para que se dirima la punta del grupo, aunque Estudiantes y Unión también están a la expectativa de quedarse con la cima de la Zona A.

