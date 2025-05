El crudo testimonio de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca, sobre su enfermedad: “No puedo mover los brazos”

Las conmovedoras declaraciones de Fernando Gayoso

Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca Juniors, reveló el año pasado que se vio obligado a dejar sus tareas diarias con el plantel profesional debido a que fue diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica). A pesar de la adversidad, en el Xeneize le buscaron una nueva función y el ex guardameta sigue acudiendo al predio de Ezeiza para aportar su granito de arena diario. En una entrevista con Radio Continental, dio detalles de su inspiradora lucha.

“Hace casi 2 años me diagnosticaron ELA. No puedo mover los brazos y tengo una dificultad para caminar. Sigo yendo al club, estoy con los chicos, con la Primera. El club me dio una función que me permite seguir en el fútbol, colaborando con los chicos de inferiores. Empecé a fin del 2022 a tener algún problema para hacer gimnasio y levantar pesas en el brazo derecho. No le di importancia por la consecuencia de haber atajado. Fui a un traumatólogo, el club me recomendó a otros médicos y ahí salió lo que era”, contó Gayoso, que anteriormente había trabajado en Racing, Vélez y Tigre, entre otros.

Más tarde, recordó el momento puntual en que se enteró que iba a cambiar su vida por la aparición de esta enfermedad: “Cuando me dijo el médico que muy probablemente sea ELA, dije ‘acá se terminó todo’. Lo primero que se me vino es el caso de Esteban Bullrich. Se me puso todo en negro y no podía caminar. De a poco con la familia lo fuimos acomodando. Hoy de la cabeza estoy muy bien y muy fuerte”.

Respecto a su día a día, compartió: “No es fácil sobrellevarlo con las limitaciones. Es difícil pero hay que estar fuerte de la cabeza y acostumbrarse a la nueva vida y al club que es un orgullo estar ahí. Estoy muy enojado porque nos puede tocar a cualquiera, pero yo viví toda la vida de los brazos, las manos y las piernas y lo primero que me ataca esta enfermedad son los brazos, las manos y las piernas. Mi cabeza es más fuerte que el enojo y estoy muy bien para levantarme todos los días a la mañana”.

Gayoso mantiene su trabajo en Boca y aporta su granito de arena pese a las limitaciones físicas

“Era creyente hasta este momento. No es fácil sostenerlo y estoy enojado porque me tocó esto. Cualquier otra cosa lo hubiera aceptado”, confesó. Y ahondó: “Hay medicinas alternativas. Todo lo que pueda probar, lo voy a probar para tener una mejor calidad de vida. Sé que esto no tiene cura. Hay un tratamiento con células madres que tengo claro que no es una cura, pero es una posibilidad de enlentecer el proceso. Si mañana sale un líquido, lo voy a probar”.

Respecto a esta terapia a la que podría ser sometido, precisó: “El tratamiento es en Córdoba y la clínica me dirá cuando hay un lugar disponible. Sería en unas semanas. No tengo palabras para agradecerle a la gente que me ayuda, llaman para ayudar. Soy un agradecido eterno al fútbol. El hincha de Boca es espectacular y el hincha general del fútbol también ha dado una respuesta enorme”.

A través de las redes sociales, los fanáticos xeneizes compartieron un número de CBU para hacer donaciones y colaborar desde lo económico para que Gayoso lleve a cabo el tratamiento, algo que fue agradecido por el preparador, así como también dedicó gratitud hacia Boca: “Se portó excelente conmigo. Siempre estuvo cerca, me dio la posibilidad de renovar ahora. Cuando necesité algo, estuvieron a disposición. Me da vergüenza tocar siempre la misma puerta pero sé que si la toco, van a responder”.