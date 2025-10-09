El velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: fanáticos y el mundo del fútbol le dan el último adiós

El fútbol argentino vive una gran conmoción tras la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años. El emblemático director técnico será homenajeado en la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, club con el que logró el máximo reconocimiento al obtener la Copa Libertadores 2007 junto a Juan Román Riquelme, principal referente en el terreno de juego.

Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor.

Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.

El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805.

Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)

Dolor en el mundo del fútbol: a los 69 años, murió Miguel Ángel Russo . El entrenador de Boca Juniors , que regresó al club a mediados de este año, había sufrido en las últimas semanas una recaída en su cuadro de salud que había obligado a hospitalizarlo en distintas ocasiones y finalmente a transitar una internación domiciliaria.

Miguel Ángel Russo recibirá el último adiós este jueves 9 de octubre entre las 10 y las 22 enel Hall Central de la Bombonera , en Brandsen 805.

La despedida de Miguel Russo enlutó a todo el fútbol argentino . No sólo a Boca Juniors , quien fue su casa hasta sus últimos días. Justo como él quería. A los 69 años, el técnico que logró la sexta Copa Libertadores para el Xeneize en su historia murió rodeado de su familia. Su despedida será en el hall principal de la Bombonera , el último lugar que lo cobijó y en el que disfrutó de uno de los grandes amores de su vida.

