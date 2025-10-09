Deportes

El velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: fanáticos y el mundo del fútbol le dan el último adiós

Hinchas y referentes se reúnen en el estadio para rendir homenaje a una figura central de la historia de este deporte. El DT que murió a los 69 años será despedido este jueves, de 10 a 22 horas, en el Hall Central de Brandsen 805

10:46 hsHoy

EL SENTIDO HOMENAJE DE ROSARIO CENTRAL A MIGUEL ÁNGEL RUSSO:

El emotivo video de Rosario Central por la muerte de Miguel Russo
10:30 hsHoy

Boca Juniors anunció que Miguel Russo será velado en el hall principal de La Bombonera: los detalles

Los restos del entrenador xeneize serán despedidos en Brandsen 805

Miguel Russo en la Bombonera
Miguel Russo en la Bombonera (REUTERS/Natacha Pisarenko)

La despedida de Miguel Russo enlutó a todo el fútbol argentino. No sólo a Boca Juniors, quien fue su casa hasta sus últimos días. Justo como él quería. A los 69 años, el técnico que logró la sexta Copa Libertadores para el Xeneize en su historia murió rodeado de su familia. Su despedida será en el hall principal de la Bombonera, el último lugar que lo cobijó y en el que disfrutó de uno de los grandes amores de su vida.

Leer la nota completa
10:20 hsHoy

Miguel Ángel Russo recibirá el último adiós este jueves 9 de octubre entre las 10 y las 22enel Hall Central de la Bombonera, en Brandsen 805.

10:15 hsHoy

EL HOMENAJE DE BOCA JUNIORS A MIGUEL ÁNGEL RUSSO EN LA BOMBONERA:

10:00 hsHoy

Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Juniors falleció en su casa, donde se encontraba en internación domiciliaria. Su último partido en el banco de suplentes fue el 21 de septiembre, ante Central Córdoba

Miguel Russo durante el Mundial
Miguel Russo durante el Mundial de Clubes que marcó su retorno a Boca (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

Dolor en el mundo del fútbol: a los 69 años, murió Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors, que regresó al club a mediados de este año, había sufrido en las últimas semanas una recaída en su cuadro de salud que había obligado a hospitalizarlo en distintas ocasiones y finalmente a transitar una internación domiciliaria.

Leer la nota completa
09:45 hsHoy

SE SUSPENDIÓ EL PARTIDO ENTRE BOCA JUNIORS Y BARRACAS CENTRAL:

Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)

09:30 hsHoy

El comunicado de Boca Juniors:

El comunicado de Boca sobre
El comunicado de Boca sobre el velatorio a Miguel Russo

El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805.

El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.

Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.

Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor.

09:20 hsHoy

El fútbol argentino vive una gran conmoción tras la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años. El emblemático director técnico será homenajeado en la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, club con el que logró el máximo reconocimiento al obtener la Copa Libertadores 2007 junto a Juan Román Riquelme, principal referente en el terreno de juego.

09:10 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera, estadio de Boca Juniors.

El velorio de Miguel Ángel
El velorio de Miguel Ángel Russo se llevará a cabo en la Bombonera

