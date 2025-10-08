La decisión de Boca Juniors con Claudio Úbeda y el cuerpo técnico ante la muerte de Miguel Ángel Russo

Russo junto a Riquelme en uno de los últimos entrenamientos que presenció en Ezeiza

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo impactó profundamente no solo en el entorno de Boca Juniors, sino en todo el ámbito deportivo del fútbol argentino. El entrenador murió a los 69 años tras una prolongada lucha contra una grave enfermedad. Y fue en los últimos partidos, frente a la ausencia de Miguelo para enfocarse en su tratamiento ambulatorio, que se comenzó a especular sobre el futuro de su cuerpo técnico. Sin embargo, en la dirigencia del club, encabezada por Juan Román Riquelme, nunca hubo dudas al respecto y el respaldo hacia el DT que fue campeón de la última Copa Libertadores 2007 fue absoluto.

Como adelantó Infobae, el presidente e ídolo xeneize resolvió que los asistentes liderados por Claudio Úbeda continuarán al frente del plantel profesional, al menos hasta diciembre. De esta manera, Boca Juniors continuará con el mismo cuerpo técnico en un momento en el que el club se juega su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y la recta final del Torneo Clausura.

Durante las últimas semanas, el hermetismo en torno a la salud de Russo fue total. Incluso cuando el técnico permaneció internado tres días en una clínica de rehabilitación por una infección urinaria, la institución evitó difundir información oficial. Solo el pasado lunes, a través de sus redes sociales, el club comunicó por primera vez el estado de salud del entrenador: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

El primer comunicado de Boca sobre la salud de Miguel Russo

La primera ausencia de Russo en el banco de suplentes fue ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Previamente, el equipo había empatado de manera inesperada frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera. En ese contexto, con el equipo en una situación delicada respecto a la clasificación a octavos de final del Torneo Clausura y fuera de la zona de acceso a la Libertadores 2026 por la Tabla Anual, la dirigencia debatió internamente sobre la continuidad del cuerpo técnico. Y La decisión fue contundente: la comisión directiva, liderada por Riquelme, ratificó el respaldo al equipo de trabajo de Russo hasta fin de año, sin importar la presencia o ausencia del entrenador principal.

Según información confiada a Infobae, la directiva nunca dudó de que el cuerpo técnico se mantenga en el cargo del plantel profesional como mínimo hasta diciembre, independientemente de la evolución de la salud de Russo. Boca Juniors afrontará así sus últimos compromisos del Clausura y buscará asegurar su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores, torneo en el que no disputó la fase de grupos en 2024.

El manejo de la situación por parte de la directiva y el cuerpo técnico se caracterizó por la discreción y el respeto hacia la familia de Russo. Una fuente cercana al predio del club reveló que, en su momento, se sugirió al entrenador que se apartara temporalmente de sus funciones para priorizar su recuperación, incluso tomándose algunos partidos sin dirigir. No obstante, el propio Russo, conocido por su dedicación al fútbol, optó por continuar al frente del equipo hasta el partido del 27 de septiembre en Florencio Varela.

Claudio Úbeda estuvo al frente del equipo por primera vez en el encuentro ante Defensa y Justicia en Florencio Varela (Fotobaires)

La relación entre Riquelme y Russo trascendió el vínculo profesional, lo que llevó al presidente a otorgar plena libertad al técnico para decidir cuándo dirigir entrenamientos y partidos, asegurándole que, en caso de ausencia, la directiva respaldaría las decisiones de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. El plantel, con referentes como Edinson Cavani y Leandro Paredes, estuvo informado de la situación y también brindó su apoyo al entrenador en todo momento.

Bajo la conducción de Claudio Úbeda, además de la derrota ante Defensa y Justicia, el equipo se recuperó y goleó 5 a 0 a Newell’s en La Bombonera. Ahora, visitará a Barracas Central este sábado 11 de octubre a las 14:30, en un duelo clave ante un rival directo. Posteriormente, recibirá a Belgrano de Córdoba y visitará a Estudiantes en La Plata, antes de disputar el Superclásico como local frente a River Plate.

En el plano deportivo, Boca Juniors se ubica como líder de la Zona A del Clausura y ocupa el segundo puesto en la Tabla Anual, a tres puntos de Rosario Central, que aún debe completar un partido ante Sarmiento en Junín. Actualmente, el equipo estaría clasificando de manera directa a la Libertadores 2026, mientras que River Plate se encuentra un punto por detrás y disputaría un repechaje clasificatorio.