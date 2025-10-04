Tras dar a conocer la lista de convocados de la selección argentina, Lionel Scaloni desafectó a uno de los futbolistas

Thiago Almada no estará en la gira por Estados Unidos (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

A casi 24 horas de haber dado a conocer la lista de 28 convocados para la jornada amistosa que la selección argentina afrontará en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico la próxima semana, Lionel Scaloni debió desafectar a uno de sus convocados: Thiago Almada no será parte del plantel.

“El futbolista del Atlético Madrid Thiago Almada será baja para la doble fecha de amistosos en los Estados Unidos”, informó este sábado la cuenta de la Albiceleste.

El atacante de 24 años había sido titular contra Venezuela en el anteúltimo partido por Eliminatorias Sudamericanas pero se perdió el juego siguiente contra Ecuador donde se esperaba que porte la 10 que dejó vacante en esa jornada Lionel Messi. Días más tarde, se conoció que había sufrido una lesión muscular en el sóleo derecho.

Desde entonces, no volvió a sumar minutos e incluso Diego Pablo Simeone afirmó en las últimas horas que no está en condiciones de retornar a la actividad: “Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con a selección argentina creo que ya hace veintipico días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir. Lo seguiremos cuidando, esperando a que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y ya contra Osasuna (dentro de dos semanas) imagino que ya estará muy bien”.

En este contexto, el Cholo no lo tendrá disponible para enfrentar este domingo a Celta de Vigo en el cierre de la 8ª fecha de La Liga de España (a partir de las 16.00, horario de Argentina).

Scaloni sumará así a Almada a una lista de bajas por lesiones que tiene los apellidos de Exequiel Palacios (estará afuera por lo que resta del año), Lisandro Martínez –quien todavía no retornó tras la lesión ligamentaria que sufrió a comienzos de este 2025–, Facundo Medina (se lesionó el tobillo en los últimos días y estará dos meses afuera) y Nehuén Pérez, quien quedó virtualmente fuera de la disputa por ir al Mundial tras romperse el tendón de Aquiles.

La selección argentina inicia su serie de amistosos de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos con el partido ante Venezuela este viernes 10 de octubre a las 20:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo encuentro será el lunes 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Entre las novedades de la convocatoria, Facundo Cambeses, arquero de Racing de Avellaneda, recibe su primera citación a la Mayor a los 28 años, tras haber integrado ciclos en la Sub 20 y Sub 23. Lautaro Rivero, defensor de River Plate de 21 años, también debuta en la selección principal luego de consolidarse en Central Córdoba de Santiago del Estero y regresar a Núñez. El mediocampista Aníbal Moreno, surgido de Newell’s y actualmente en el Palmeiras de Brasil, completa el trío de incorporaciones tras su paso por el Sub 20 y el Mundial juvenil de 2019, donde compartió plantel con Julián Álvarez.

El entrenador tendrá por ahora disponibles a 27 futbolistas, incluyendo a cinco representantes del fútbol local: Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (ambos de River Plate), además de Rivero y Cambeses. Destacan también la vuelta de Flaco López (Palmeiras) y el regreso de Marcos Senesi.

La agenda de la Albiceleste contempla otros dos amistosos en la ventana de noviembre, programados en Angola e India entre el lunes 10 y el martes 18. Además, el sorteo de la Copa del Mundo 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre a las 13:00 en el Kennedy Center de Washington DC.

Para 2026, la selección podría disputar la Finalíssima ante España durante la Fecha FIFA de marzo, siempre que La Roja logre la clasificación al Mundial. La FIFA reservó la semana del 23 al 31 de marzo para dos partidos preparatorios. El último tramo previo al torneo será del 1 al 9 de junio, periodo destinado a los últimos dos amistosos antes del inicio del Mundial, que comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de México.

LA LISTA DE ARGENTINA PARA LOS AMISTOSOS

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia), Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra) y Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur de Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Marcos Senesi (AFC Bournemouth de Inglaterra), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon de Francia).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras de Brasil), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Enzo Fernández (Chelsea de Inglaterra), Nicolás Paz (Como 1907 de Italia), Giovani Lo Celso (Real Betis de España), Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España) y Franco Mastantuono (Real Madrid de España).

Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid de España), Lionel Messi (Inter Miami de Estados Unidos), José Manuel López (Palmeiras de Brasil), Julián Álvarez (Atlético de Madrid de España) y Lautaro Martínez (Inter de Milán de Italia).

AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA HASTA EL MUNDIAL

Fecha FIFA - Octubre 2025

Viernes 10/10 a las 21.00hs | Amistoso Internacional: Argentina vs. Venezuela en el Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)

Lunes 13/10 a las 20.00hs | Amistoso Internacional: Argentina vs. Puerto Rico en el Soldier Field (Chicago, Estados Unidos)

Fecha FIFA - Noviembre 2025

Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar -sería el local- (Luanda, Angola) *.

Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (Kerala, India).

* Serán entre lunes 10 y el martes 18 de noviembre

Sorteo del Mundial - Diciembre 2025

Viernes 5/12 a las 13.00hs | Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

Fecha FIFA - Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir **.

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

** Final sujeta a confirmación dependiendo la clasificación de España al Mundial.

Fecha FIFA - Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir ***.

*** Honduras y México serían los rivales de esta ventana.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir ****.

****Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina.