Las escuelas de EEUU se enfrentan a una reacción contra los dispositivos digitales a medida que las pantallas saturan las aulas

Varios adolescentes usan sus teléfonos móviles en clase, ilustrando la creciente distracción digital entre los estudiantes en entornos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace apenas unos años, las escuelas públicas estadounidenses se apresuraban a proporcionar una computadora portátil a cada niño. Anna Soffer, maestra de una escuela secundaria de Los Ángeles, lo recuerda bien: “La idea era que la tecnología es el futuro, así que debíamos ponerla al alcance de todos los niños”.

Ahora, la situación ha dado un giro. Tras invertir miles de millones de dólares en computadoras portátiles, tabletas y aplicaciones educativas, muchas escuelas se enfrentan a una profunda transformación digital. Las aulas se han saturado de pantallas, y un número creciente de padres, maestros y distritos escolares afirman que es hora de reducir su uso.

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“La Chromebook es una fuente inagotable de distracciones”, dice Soffer, quien imparte clases de inglés e historia a alumnos de sexto grado. Si bien prefiere las tareas en papel, debe usar computadoras portátiles y aplicaciones en línea para ciertas actividades. “Todos los días me debato entre: ‘¿A quién prefieren escuchar, a la Sra. Soffer o a Minecraft?’”.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, donde Soffer imparte clases, se convirtió recientemente en el primer distrito escolar importante en anunciar que dejará de proporcionar dispositivos electrónicos a sus alumnos más pequeños. Esta medida forma parte de una nueva política sobre el tiempo de uso de pantallas que entrará en vigor en otoño en el segundo sistema escolar más grande del país.

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Una resolución integral aprobada el mes pasado por la junta escolar de Los Ángeles exige que el distrito:

. elimine los dispositivos electrónicos hasta segundo grado;

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. establezca límites diarios y semanales de tiempo de pantalla para todos los grados superiores;

. bloquee YouTube en los dispositivos escolares;

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. y prohíba su uso durante el almuerzo y el recreo en primaria y secundaria.

El distrito también auditará sus contratos de tecnología educativa, que según el sindicato de maestros ascienden a 1.600 millones de dólares.

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La drástica medida adoptada en Los Ángeles está impulsando las demandas de reforma que surgen en todo el país. En muchos casos, los padres presionaron hace unos años para que se prohibieran los teléfonos celulares en las escuelas, lo cual ahora se ha convertido en la norma. Al darse cuenta de que los teléfonos no eran la única distracción en el aula, centraron su atención en un nuevo objetivo: los dispositivos proporcionados por las escuelas.

La campaña por el cambio se está convirtiendo en un tema de política pública. Al menos 14 estados han propuesto leyes para limitar el tiempo frente a las pantallas en las escuelas, según Ballotpedia. El gobierno federal emitió una advertencia la semana pasada alertando de que el uso excesivo de pantallas entre los jóvenes se está convirtiendo en un problema creciente de salud pública.

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Una persona usa una tablet en un aula PR Newswire TOKIO, 12 de mayo de 2026

Padres afirman que los dispositivos proporcionados por la escuela socavan los límites de tiempo frente a las pantallas en casa.

En Los Ángeles, padres preocupados formaron el año pasado el grupo “Escuelas Más Allá de las Pantallas” y presionaron al distrito escolar manifestándose en las reuniones de la junta escolar, en las redes sociales y en conversaciones privadas con los administradores. Muchos se sienten frustrados al intentar reducir el tiempo frente a las pantallas en casa, solo para que la escuela imponga su uso.

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Como madre de tres hijos, Katie Pace hace todo lo posible por limitar el tiempo frente a las pantallas. En casa hay un iPad y un televisor, no se permite el uso de pantallas durante la semana y están prohibidas en las habitaciones. Su hija Clementine, que cursa octavo grado, no tiene teléfono.

Pero en cuanto Clementine sube al autobús escolar con wifi, su día da un giro hacia lo digital.

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Durante el trayecto de 30 minutos a la escuela, Clementine ve videos de YouTube en su Chromebook escolar.

En la clase de español, las tareas están en la aplicación Duolingo, pero muchos estudiantes usan el Traductor de Google para obtener las respuestas, comentó Clementine. A menudo, los niños juegan con sus teléfonos, que deberían estar guardados bajo llave. En álgebra, Clementine escribe con el dedo en una pantalla táctil para resolver ecuaciones. En historia, los cuestionarios, exámenes y trabajos escritos se realizan en la computadora.

Casi todas las tareas escolares son en línea. Hasta hace poco, Clementine llegaba a casa y leía un libro, según cuenta su madre, pero ya no. En el historial de dispositivos de su hija, Pace observa que pasa horas al día escuchando música en streaming, creando listas de reproducción en Spotify y viendo tutoriales de maquillaje y videos de gatos en YouTube.

“Me enfurece”, dijo Pace, miembro de Schools Beyond Screens. “Mi hija entró a la secundaria y la mandaron a casa con una adicción a las pantallas en su mochila”.

Efecto pandemia

La pandemia de COVID impulsó enormemente el acceso de los estudiantes a los dispositivos.

La iniciativa para que cada niño tuviera un dispositivo y cerrar la brecha digital comenzó hace más de una década, pero se aceleró durante la pandemia de COVID-19.

De la noche a la mañana, la educación se trasladó al formato en línea en marzo de 2020. Las escuelas se apresuraron a proporcionar a los estudiantes los dispositivos necesarios para conectarse. Al comienzo del año escolar 2021-2022, el 96% de las escuelas públicas de EEUU informaron haber entregado dispositivos digitales a los estudiantes que los necesitaban, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas.

El uso de pantallas en las escuelas puede ser beneficioso para ciertas actividades. (Freepik)

Muchas escuelas desviaron fondos de libros de texto, cuadernos de ejercicios e impresiones en papel hacia alternativas digitales. La tecnología educativa, o edtech, se convirtió en una industria multimillonaria.

“Durante la pandemia, proporcionar dispositivos a los niños fue fundamental. Ahora, es momento de replantearnos las cosas”, afirmó Nick Melvoin, miembro de la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y autor de la nueva resolución.

Melvoin estima que pocas aulas de Los Ángeles utilizan las pantallas de manera efectiva para beneficiar el aprendizaje. Con demasiada frecuencia, señaló, los maestros reemplazan la instrucción con aplicaciones en línea y utilizan las pantallas “como una muleta”.

Algunas escuelas están implementando nuevas restricciones.

Según los educadores, el desafío radica en que la tecnología se ha integrado tanto al aprendizaje, especialmente para los estudiantes mayores, que desconectarse de las pantallas en la escuela resulta complicado.

En Lower Merion, un suburbio acomodado de Filadelfia, los padres iniciaron una campaña de recogida de firmas para obtener el derecho a que sus hijos no utilicen dispositivos digitales en la escuela, argumentando dudas sobre los beneficios de la tecnología educativa. El distrito ha declarado que no es posible optar por no usar dispositivos digitales.

“Si realmente no hay evidencia de que ayude, y de hecho hay evidencia de que es perjudicial, ¿qué estamos haciendo? Los resultados de las pruebas están en su punto más bajo”, dijo Alex Bird Becker, uno de los fundadores del grupo PA Unplugged.

Otras escuelas están descubriendo que es financieramente viable dejar de enviar un dispositivo a casa con cada estudiante.

El Distrito Escolar Unificado de Fresno, el tercero más grande de California, gasta 4 millones de dólares al año en reparar y reemplazar computadoras portátiles. En parte para reducir costos, el distrito les ha pedido a sus 40,000 estudiantes de primaria que devuelvan las computadoras portátiles que se llevan a casa y, a partir del otoño, el acceso a las computadoras se limitará al aula, según informó el portavoz AJ Kato.

El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley, cerca de Los Ángeles, dejó de enviar dispositivos a casa para sus estudiantes más jóvenes este año, en parte debido a las costosas reparaciones, pero también porque se estaban utilizando para “búsquedas inapropiadas en Google” y videojuegos, según un comunicado a los padres. El distrito ahora guarda los dispositivos en carritos en la escuela.

Un grupo de padres de Arlington, Virginia, se reunió un sábado por la noche para compartir las dificultades de sus hijos con la adicción a las pantallas y otros efectos secundarios de los dispositivos proporcionados por la escuela.

“Ninguno de nosotros es un tecnófobo. Sé que la tecnología aporta valor, pero tampoco quiero que mi hijo esté todo el tiempo en YouTube”, dijo LuAnn Oliver, quien organizó la reunión en su sala. Su hijo de sexto grado tiene dificultades para seguir el ritmo de las tareas en línea y resistir la tentación de los videojuegos que ofrece el iPad. “Recibimos informes sobre los sitios web que visita. Visita un sitio de juegos en casi todas las clases”.

El Distrito Escolar de Arlington ha dejado de entregar iPads antes de primer grado y está estableciendo nuevos límites en la escuela primaria, pero los estudiantes de sexto a duodécimo grado aún deberán usar dispositivos proporcionados por la escuela.

Otra madre, Jenny Sullivan, comentó que ha notado que su hijo de cuarto grado escribe letras mayúsculas al azar y no recibe correcciones porque hay muy poco trabajo en papel. También le preocupan las implicaciones sociales: su hijo de sexto grado no quiere ir al programa extracurricular porque todos están con sus iPads. “Prefiero estar en casa”, le dice a su madre.

Después de una reunión de tres horas, los padres planearon dirigirse a la escuela en otoño con una solicitud unificada para “renunciar a la tecnología y optar por los libros de texto y el papel”.

“Dentro de diez años”, dijo una de las madres, Kristina Jackson, “no puedo imaginar que miremos hacia atrás con otra reacción que no sea: ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos como para simplemente entregarles estos dispositivos a nuestros hijos?”.

(Con información de AP)