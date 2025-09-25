Deportes

Se confirmaron los rivales de la Argentina para los últimos dos amistosos antes del Mundial 2026

La agenda completa de la Albiceleste hasta la Copa del Mundo

La formación de Argentina ante
La formación de Argentina ante Venezuela, en el último partido como local en el Monumental (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La selección argentina tiene definidos los dos últimos amistosos que disputará antes de iniciar la defensa del título en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a México y Honduras en Estados Unidos, en partidos programados para celebrarse aproximadamente a 15 días del inicio de la Copa del Mundo.

Las fechas exactas y los estadios donde se jugarán estos encuentros aún están pendientes de confirmación, aunque se espera que sean en junio. La realización del partido ante Honduras depende de que ambas selecciones no compartan grupo en el sorteo mundialista, mientras que la organización del amistoso con México está sujeta a la planificación del equipo anfitrión, que abrirá el torneo y debe ajustar su calendario en función de ese compromiso.

La elección de México y Honduras como rivales responde a la intención de la Albiceleste de medirse ante equipos con diferentes estilos y exigencias competitivas. El historial reciente entre Argentina y México añade atractivo al amistoso. El último enfrentamiento oficial se produjo en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste se impuso por 2-0. Para encontrar la última victoria mexicana sobre Argentina hay que remontarse a la Copa América 2004, cuando el equipo dirigido por Ricardo La Volpe ganó por la mínima diferencia con un gol de Ramón Morales.

A lo largo de la historia, los duelos entre Argentina y México han mostrado una clara superioridad para la Albiceleste, que suma 16 victorias en 32 encuentros, mientras que el conjunto mexicano ha logrado imponerse en cuatro ocasiones. Sin embargo, por distintas circunstancias se fue generando, sobre todo de parte de los aficionados del Tri, cierta rivalidad o encono con el campeón del mundo.

La Scaloneta ya tiene varias certezas respecto de su camino de pruebas de cara a la Copa del Mundo. Los próximos partidos de Argentina se disputarán en Norteamérica. El viernes 10 de octubre se probará ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 el test será ante Puerto Rico en el Soldier Field, de Chicago.

Posteriormente, en noviembre, la selección campeona del mundo tiene previsto viajar a Luanda (Angola) y luego a Kerala (India), en el marco de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes. El primer duelo sería contra el elenco local, mientras que el segundo podría ser ante Estados Unidos o Qatar. Allí se terminaría la acción de Argentina dentro de la cancha... Porque afuera, el 5 de diciembre, en Washington, se enterará de los rivales a los que enfrentará en la fase de grupos del Mundial, dado que se llevará a cabo el sorteo.

La siguiente ocasión en la que Lionel Messi podría vestir oficialmente la camiseta argentina será en la Finalissima frente a España, un torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este encuentro está programado para la ventana FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31 de marzo), aunque la fecha y la sede aún deben definirse.

Además de Montevideo, los escenarios candidatos para albergar el evento son Londres, Qatar y Arabia Saudita. En la edición anterior, celebrada en 2022, Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley (Inglaterra). Durante esa ventana de marzo, la selección podría disputar un amistoso adicional.

