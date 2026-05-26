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Casi 90 drones cayeron al agua en pleno espectáculo de luces en Sídney: se cancelaron cuatro funciones

Un fallo en la frecuencia de radio descontroló parte de la flota durante el festival Vivid Sydney y obligó a dar por terminado el show por el peligro que representaba para los espectadores

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Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces

Un video difundido en redes sociales capturó el momento en que casi 90 drones cayeron del cielo al agua durante una exhibición aérea nocturna en el puerto de Darling Harbour, en Sídney, Australia, en el marco del festival Vivid Sydney.

El incidente ocurrió el lunes por la noche durante la función de las 19.30 horas de Star-Bound, uno de los espectáculos centrales del festival. Según los organizadores, 89 drones perdieron el control y se precipitaron: 83 cayeron directamente a las aguas de Cockle Bay y seis se estrellaron en el paseo marítimo. No se reportaron heridos.

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Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces
Los drones de Star-Bound dibujan una hélice de ADN sobre Darling Harbour durante los primeros minutos del espectáculo, el 25 de mayo de 2026, en Sídney, Australia. (@oindrilaclicks vía Instagram)
Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces
La formación comienza a desintegrarse cuando decenas de drones pierden sincronía y abandonan la figura programada sobre las aguas de Cockle Bay. (@oindrilaclicks vía Instagram)

Las imágenes, grabadas en formato vertical por una espectadora identificada como @oindrilaclicks en Instagram y verificadas por medios internacionales, muestran las luces del espectáculo en pleno desarrollo y, segundos después, una lluvia de dispositivos que descienden en caída libre sobre el agua mientras el público observa desde la orilla.

Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces
Varios dispositivos caen en caída libre mientras el resto de la flota permanece suspendido en el aire; el equipo de pilotos intentaba en ese momento evaluar el alcance del fallo técnico. (@oindrilaclicks vía Instagram)

Falla técnica en la frecuencia de radio

La empresa operadora del espectáculo, Skymagic, con sede en el Reino Unido, atribuyó el accidente a un cambio imprevisto en el entorno de radiofrecuencia ocurrido después del despegue de los aparatos, lo que comprometió la precisión posicional de la flota.

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Varios drones caen en el Darling Harbour de Sídney tras un fallo en el espectáculo de luces
El espectáculo concluye de forma abrupta con decenas de drones precipitándose al puerto: 83 cayeron al agua y seis aterrizaron en el paseo marítimo, sin que se reportaran heridos entre el público congregado en la orilla. (@oindrilaclicks vía Instagram)

El responsable de operaciones y producción de la compañía, Dyfan Rhys, explicó que el equipo de pilotos logró mantener inmovilizada en el aire a la mayor parte de los drones mientras evaluaba la situación, pero que los aparatos con problemas alcanzaron el límite de la geovalla de seguridad —una barrera virtual que delimita el espacio de vuelo autorizado— y se apagaron automáticamente para preservar la zona de seguridad.

“Las primeras indicaciones muestran que no hubo ningún acto malintencionado, pero seguimos investigando todas las posibilidades”, precisó Rhys. Pese a las dramáticas imágenes que circularon en redes sociales, el funcionario subrayó que el público no corrió riesgo en ningún momento.

La directora ejecutiva de Destination New South Wales, Karen Jones, pidió disculpas a los miles de espectadores congregados en el frente costero. “Nos disculpamos por la decepción y también por los inconvenientes causados a todos los asistentes”, dijo, al tiempo que confirmó que se realizaría una evaluación técnica y de seguridad completa.

Como medida de precaución, cuatro funciones programadas para el martes y el miércoles fueron canceladas. Jones señaló que la próxima actuación prevista es para el domingo por la noche, aunque advirtió que su realización dependerá de los resultados de la revisión en curso.

La Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte informó que fue notificada del incidente y que está recopilando información.

Antecedentes

No es la primera vez que un espectáculo de drones termina de forma abrupta en Australia. En 2023, más de 400 drones cayeron al río Yarra en Melbourne durante un show que celebraba a las Matildas antes de la Copa Mundial Femenina; una investigación posterior determinó que las condiciones de viento fueron la causa.

Star-Bound forma parte de Vivid Sydney 2026, el festival de luces, música e ideas que se celebra anualmente en la ciudad. El espectáculo, que fue suspendido el año pasado por problemas de control de multitudes, regresó esta edición con una flota de 1.000 drones diseñados específicamente para exhibiciones aéreas a gran escala y fue presentado como el evento de este tipo más ambicioso en la historia de Australia.

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