Deportes

FIFA dio a conocer día, horario y sede del sorteo del Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá

El mandatario del organismo que regula el fútbol, Gianni Infantino, y Donald Trump, presidente de EE.UU., confirmaron que será el 5 de diciembre en Washington DC

Donald Trump y Gianni Infantino
Donald Trump y Gianni Infantino brindaron los detalles del sorteo este viernes (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)

La Copa del Mundo 2026 ya está en marcha. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino, realizaron un anuncio conjunto este viernes para brindar los detalles del sorteo que definirá los grupos del certamen que organizará EE.UU. en conjunto con México y Canadá.

El bolillero que ordenará a al Mundial que albergará a 48 equipos por primera vez en la historia girará a partir de las 12 horas (local) del viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal”, señaló Trump, según reprodujo la cadena Fox.

“Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”, agregó la máxima autoridad del fútbol mundial durante este anuncio que se realizó en la Oficina Oval con la presencia también del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

La 23ª edición del certamen más importante del mundo del fútbol se llevará a cabo desde el jueves 11 de junio del 2026 con un partido inaugural en el Estadio Azteca de México DC y concluirá el domingo 29 de julio de ese año con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York. Tras la ampliación de 32 a 48 clasificados, el torneo estará compuesto por 104 encuentros.

Trump e Infantino sostienen una
Trump e Infantino sostienen una entrada para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)

Estados Unidos tendrá la mayor cantidad de sedes con 11 de los 16 estadios: Seattle, la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. México (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá (Vancouver y Toronto), con 3 y 2 sedes respectivamente, completarán la grilla.

Estados Unidos será anfitrión por segunda vez en su historia de la Copa del Mundo tras recibir al evento en 1994. Por entonces, el sorteo para ordenar a los grupos se realizó en el Centro de Convenciones de Las Vegas con Dick Clark como conductor de un evento que incluyó las actuaciones de Stevie Wonder, James Brown y Rod Stewart.

México, por su parte, tendrá a su capital con el emblemático Estadio Azteca, sede de dos finales de Mundiales en 1970 y 1986. Toronto albergará el primer encuentro en Canadá, el viernes 12 de junio.

Noticia en desarrollo...

