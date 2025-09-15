La grave lesión que sufrió una de las alternativas de Scaloni en la defensa de la Selección: cuánto tiempo estará inactivo

Pérez es retirado en camilla (REUTERS/Pedro Nunes)

Nehuén Pérez, defensor del Porto, varias veces convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina, sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles derecho durante un partido de la Primeira Liga de Portugal. La gravedad de la lesión, confirmada por el club portugués, lo mantendrá fuera de las canchas entre seis y ocho meses, lo que compromete seriamente la posibilidad de que participe en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El incidente ocurrió en el Estadio do Dragao, durante la quinta fecha de la liga portuguesa, en un encuentro entre el Porto y Nacional. Pérez ingresó al campo a los 54 minutos, sustituyendo a su compatriota Alan Varela, pero solo pudo permanecer cinco minutos en el terreno de juego antes de quedar inmovilizado por un tirón en la zona baja de su pierna derecha. Las imágenes de su salida en camilla, con gestos de dolor y frustración, generaron preocupación inmediata tanto en el cuerpo técnico del Porto como en la selección argentina, que lo tiene en carpeta como alternativa.

La confirmación oficial llegó a través de un comunicado del Porto, que informó: “El defensa argentino fue operado este domingo por la mañana por el Dr. Nuno Brito, y la intervención transcurrió sin incidentes. Nehuén Pérez comenzará ahora su recuperación bajo la supervisión del departamento de salud del FC Porto”. El entrenador del club, Francesco Farioli, expresó en conferencia de prensa posterior al partido que “parece ser algo muy grave”, una impresión que los estudios médicos terminaron de corroborar.

El tiempo estimado de recuperación, de seis a ocho meses, complica las aspiraciones de Pérez de disputar su primer Mundial. A nueve meses del inicio del torneo, la rehabilitación prolongada y la falta de actividad competitiva previa representan un obstáculo considerable para que el defensor recupere su mejor forma física y futbolística antes de la convocatoria definitiva de Scaloni. “Estamos con vos”, escribió su compatriota Alan Varela en el posteo en redes sociales que le dedicó.

Pérez, surgido de Argentinos Juniors, ha formado parte de varias convocatorias recientes de la Selección Argentina. Participó en la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley y sumó minutos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ingresó en el segundo tiempo del partido ante Perú en La Bombonera, reemplazando a Gonzalo Montiel. Aunque su presencia en el equipo titular no era habitual, su nombre figuraba entre las variantes consideradas por el cuerpo técnico.

Pérez, en un amistoso con la Selección en 2024 (Photo by Mitchell Leff/Getty Images)

La baja del ex Atlético de Madrid, Granada y Udinese obliga a Lionel Scaloni a replantear las opciones defensivas de la Albiceleste. Si bien Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez se perfilan como los tres nombres para conformar la zaga titular, la lista de suplentes y alternativas genera incertidumbre. Entre los nombres que podrían ganar protagonismo se encuentran Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Juan Foyth. Pérez, eventualmente, también podía actuar como lateral derecho, función en la que suelen actuar Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

El panorama para el central, de 27 años, es complejo. A menos de un año del Mundial, la exigente rehabilitación y la escasez de minutos en la previa del torneo dificultan su regreso pleno a la competencia, lo que deja en suspenso su sueño de representar a la Argentina en la máxima cita del fútbol internacional.