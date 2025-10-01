Otro dolor de cabeza para Scaloni rumbo al Mundial 2026: un defensor de la selección argentina se lesionó el tobillo y estará dos meses inactivo

Facundo Medina en un entrenamiento de la Selección (Instagram @facumedina_99)

El entrenador Lionel Scaloni está afinando el lápiz para dar a conocer en las próximas horas la lista de convocados de cara a la Fecha FIFA de octubre que tendrá a la selección argentina afrontando dos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos. En este contexto, el DT no podrá contar en estos dos partidos –ni en la siguiente jornada de noviembre– con un defensor candidato a estar presente en el Mundial 2026: Facundo Medina.

El Olympique Marsella confirmó en las últimas horas que el zaguero de 26 años estará al menos dos meses inactivo: "Facundo Medina, lesionado durante el partido contra el Ajax de Ámsterdam ayer por la noche, sufre un esguince en el tobillo derecho y estará apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses. El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verle lo antes posible de vuelta en los terrenos de juego". El jugador recibió una violenta falta a los 33 minutos de Lucas Rosa, quien terminó amonestado: Medina quedó tendido en el suelo, fue atendido por los médicos y no pudo continuar aunque intentó seguir en cancha.

El informe médico se dio a conocer este miércoles tras la salida del ex River Plate y Talleres de Córdoba del duelo que el equipo francés afrontó contra el Ajax de Países Bajos por la Champions League. El combinado que dirige el italiano Roberto De Zerbi tuvo a Medina como titular en el Orange Vélodrome, en un duelo que terminó con un triunfo 4-0 de los franceses, aunque la mala noticia de la jornada fue la sustitución anticipada del argentino a los 35 minutos de partido para dejarle su lugar a Conrad Jaden Egan-Riley. Leonardo Balerdi, otro posible convocado para Argentina, estuvo todo el duelo en el banco de suplentes a raíz de una molestia.

Luego de pasar cinco temporadas con la camiseta del Lens, Medina fue comprado en este mercado por el Marsella a cambio de más de 20 millones de dólares. Sin embargo, se retrasó su debut en el nuevo club por una lesión en el tobillo izquierdo, que recién le permitió sumar minutos por primera vez en Marsella a mediados de septiembre.

El marcador central y lateral fue citado por Scaloni para la última doble jornada de Eliminatorias a inicios de septiembre, aunque finalmente fue uno de los dos marginados en el último corte. Hay que tener presente que la selección argentina sigue esperando en la última línea por la reaparición de Lisandro Martínez, quien sufrió una rotura ligamentaria en la rodilla izquierda en febrero de este año y todavía se aguarda por su retorno en Manchester United. Las alternativas en el fondo se resintieron más ya que Nehuén Pérez, marcador del Porto, sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles derecho días atrás.

En este contexto, y a ocho meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, el DT albiceleste no podrá probar a Medina como alternativa en los dos duelos de esta doble fecha de octubre y tampoco en la jornada que FIFA pautó como preparación para noviembre. Jugará contra Venezuela este viernes 10 de octubre desde las 20hs en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se topará con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Este año la agenda nacional se cerrará con otros dos juegos de preparación en la ventana de noviembre (serán en Angola e India) entre el lunes 10 y el martes 18 de ese mes. Aunque la Selección tendrá otro evento muy importante: el viernes 5 de diciembre 12, a las 13.00hs, se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

Argentina, además de Medina, Pérez y Martínez, tampoco podrá tener presente a Exequiel Palacios, el mediocampista del Bayer Leverkusen que sufrió una grave lesión y deberá pasar por el quirófano para atravesar una intervención que lo marginará hasta el próximo año de las canchas.

Para Marsella, la baja de Medina será sensible en una etapa clave del calendario que tendrá al equipo peleando por posicionarse bien en el arranque de la Ligue 1 pero también buscando buenos resultados en la fase inicial de la Champions League que lo vio debutar con una ajustada derrota ante Real Madrid. Es un hecho que no jugará ante Sporting Lisboa el 22 de octubre y tampoco contra Atalanta el 5 de noviembre.

La última lista de Scaloni tuvo en el sector defensivo a Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (AFC Bournemouth). En este contexto, se conoció que Scaloni evalúa citar a Agustín Giay (Palmeiras) y Lautaro River (River Plate) como sorpresivas alternativas en el fondo.

