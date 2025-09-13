Malas noticias para Scaloni: se confirmó la lesión de Exequiel Palacios en Bayer Leverkusen y no jugará hasta 2026

La inesperada baja de Exequiel Palacios representa un golpe significativo para el Bayer Leverkusen y la selección argentina, ya que el mediocampista deberá someterse a una operación que lo mantendrá alejado de las canchas hasta principios de 2026.

El club alemán confirmó este sábado en un parte médico oficial que el futbolista de 26 años sufrió una lesión muscular y tendinosa en la zona del aductor derecha durante el reciente encuentro de la Bundesliga frente al Eintracht Frankfurt, lo que obliga a una intervención quirúrgica programada para la próxima semana. Según la estimación del equipo médico, Palacios estará de baja hasta el inicio del próximo año.

“Lesión muscular y tendinosa: el Bayer 04 deberá prescindir de Exequiel Palacios durante un largo periodo. El campeón mundial argentino sufrió una lesión muscular y tendinosa en la zona aductora derecha durante el partido de la Bundesliga disputado ayer viernes por la noche contra el Eintracht de Fráncfort (3-1), lo que le obligará a pasar por el quirófano a principios de la próxima semana. Se estima que Palacios, de 26 años, estará de baja hasta principios del próximo año”, informaron desde la entidad.

El desarrollo del partido en el BayArena estuvo marcado por la preocupación desde los primeros minutos. Palacios, quien venía de sumar minutos con la selección argentina en la victoria 3-0 ante Venezuela y de permanecer en el banco en la derrota 0-1 frente a Ecuador por las Eliminatorias, regresó a su club y fue titular en el debut del entrenador danés Kasper Hjulmand.

El mediocampista argentino intentó disputar un balón con el turco Can Uzun y, tras recibir un golpe, quedó tendido en el campo. Poco después, al recibir de espaldas ante la presión del danés Oscar Höjlund, volvió a evidenciar molestias. El árbitro Deniz Aytekin sancionó una falta a favor del Leverkusen, pero el partido ya había terminado para el argentino. A los tres minutos del primer tiempo, Palacios se tiró al piso tocándose la pierna derecha, lo que anticipó la gravedad de la situación.

Aunque recibió atención médica e intentó reincorporarse, solo pudo permanecer en el campo diez minutos más. El técnico decidió sustituirlo a los 13 minutos, dando ingreso al español Aleix García. Entre el momento de la lesión y su salida, se produjo un gol en contra del arquero Michael Zetterer tras un disparo del español Alex Grimaldo, quien más tarde sellaría el 3-1 definitivo con un tiro libre. El encuentro también estuvo interrumpido varios minutos por una lesión en el Eintracht Frankfurt, que obligó al ingreso de Nathaniel Brown por Rasmus Kristensen.

El partido marcó el debut del ex Boca Juniors Equi Fernández con la camiseta del Leverkusen, quien ingresó en la segunda mitad y fue expulsado por doble amarilla tras una infracción evitable. El equipo local terminó el encuentro con nueve jugadores, ya que previamente también había sido expulsado Robert Andrich por acumulación de tarjetas. En el banco de suplentes estuvieron los argentinos Claudio Diablito Echeverri y el propio Fernández, ambos recientes incorporaciones. Por su parte, el ex Vélez Alejo Sarco no fue convocado, ya que se encuentra entrenando con la Sub 20 de Argentina de cara al Mundial de la categoría que se disputará en Chile a fin de mes.

El inicio de la fecha 3 de la Bundesliga no solo significó un nuevo capítulo deportivo para el Leverkusen, sino también el comienzo de una etapa bajo la conducción de Kasper Hjulmand, tras la salida de Erik Ten Hag luego de apenas 98 días al frente del equipo. La directiva tomó la decisión de finalizar el ciclo de Ten Hag tras una serie de resultados adversos: pese a la goleada 4-0 sobre el Sonnenhof Großaspach en la Copa de Alemania, las derrotas ante Hoffenheim (1-2) y el empate frente al Werder Bremen (3-3) en la Bundesliga precipitaron su salida. El club está en pleno proceso de reconstrucción ante la reciente salida de Xabi Alonso al Real Madrid tras un exitoso paso por el conjunto alemán.

En el horizonte internacional, el Bayer Leverkusen se prepara para afrontar una nueva edición de la Champions League tras haber sido eliminado en octavos de final la temporada pasada por el Bayern Múnich. El equipo dirigido por Hjulmand enfrentará en la fase de grupos a rivales como el FC Copenhague (visitante), PSV (local), PSG (local), Benfica (visitante), Manchester City (visitante), Newcastle (local), Olympiacos (visitante) y Villarreal (local), en el renovado formato del torneo europeo.

La lesión de Palacios también genera inquietud en la selección argentina. Aunque la actividad oficial del combinado nacional ha concluido hasta marzo, cuando podría disputar la Finalíssima contra España, el entrenador Lionel Scaloni deberá seguir de cerca la evolución del mediocampista, ya que podría perderse los amistosos programados para el próximo mes ante Venezuela (10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami) y Puerto Rico (13 de octubre en el Soldier Field de Chicago). Además, la agenda de la Albiceleste contempla otros dos encuentros preparatorios para el Mundial 2026: el 10 de noviembre frente a Angola como visitante y, cuatro días después, otro compromiso de preparación.